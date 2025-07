कौन थे फौजा सिंह? बचपन में चल नहीं पाते, पत्नी के मौत के बाद डिप्रेशन, 90 पर दौड़ने का लगा ऐसा चस्का; 100 साल की उम्र में बनाया विश्वरिकॉर्ड

Fauja Singh Death: दुनिया के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक फौजा सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे. 114 वर्षीय फौजा सिंह सोमवार सुबह सैर पर गए थे, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी. हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. गंभीर रूप से घायल फौजा सिंह को तुरंत जालंधर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान देर रात उनकी मौत हो गई.

#WATCH | Jalandhar, Punjab | Marathon runner Fauja Singh dies in a road accident.

Thana Incharge HP Preet Singh says, "We received information that Fauja Singh has died. We have come to the hospital...We have registered a case under the relevant sections...The accident happened… pic.twitter.com/bVEl6bpcqi

