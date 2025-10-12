सोने से भरी ट्रक, करोड़ों का हीरा और...ये शख्स था आजाद भारत का पहला अरबपति, नेटवर्थ जानकर उड़ जाएंगे होश

India First Billionaire: दुनिया भर में बहुत सारे रईस लोग हैं. उनके पास काफी ज्यादा संपत्ति है. भारत में कई अरबपति बिजनेसमैन हैं. कभी सोचा है कि आजाद भारत का पहला अरबपति व्यक्ति कौन था? अगर नहीं तो आइए जानते हैं.
India First Billionaire: दुनियाभर में काफी रईस लोग हैं, जिनके पास अकूत संपत्ति है, घर, गाड़ी, बंगला सहित सहित जरूरत की सारी लग्जरी सुविधाएं हैं. हालांकि इसके पीछे एक वक्त की गई इनकी कड़ी मेहनत भी होती है. भारत में भी कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके पास बहुत संपत्ति है. भारत को आजाद हुए इतने साल हो गए, आजादी के बाद कई अरबपति लोग हुए, कभी आपने सोचा है कि आजाद भारत का पहला अरबपति कौन था? कहा जाता है उस शख्स के पास सोने की ईंटों से भरी ट्रक हुआ करती थी. आइए जानते है उसके बारे में.
ईंटों से भरी ट्रक
15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ था. हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ा था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उस दौरान देश का सबसे अमीर व्यक्ति उस्मान अली खान थें, उस्मान अली खान साल 1911 में हैदराबाद के निजाम बने थे, कहा जाता है कि मीर उस्मान अली खान के पास उस वक्त हीरे-सोने और नीलम-पुखराज जैसे रत्नों की खान थी. इतना ही ये भी चर्चा थी ईंटों से भे ट्रक उनके बगीचे में खड़े रहते थे. इसके अलावा कई लग्जरी कारें भी उनके पास थी.
कारों का कलेक्शन
इसके अलावा कहा जाता था कि उनके पास हीरों का भी काफी ज्यादा कलेक्शन था और 185 कैरट का जैकब का हीरा था. इसका इस्तेमाल वो पेपरवेट के तौर पर करते थे. जानकारों के मुताबिक उस समय उस हीरे की कीमत 1340 करोड़ रुपये थी. यही नहीं उनके पास महंगी गाड़ियों का भी अच्छा कलेक्शन था. ये भी कहा जाता था एक बार रोल्स-रॉयल्स मोटर कार्स लिमिटेड ने मीर उस्मान को अपनी कार बेचने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद उस्मान अली खान ने कई पुरानी रोल्स-रॉयल्स कारों को खरीदा और उसका यूज कचरा फेंकने के लिए करते थे.
कितनी थी नेटवर्थ
बताया जाता है कि इनके पास 50 रोल्स-रॉयल्स कारें थी और प्राइवेट प्लेन भी था. उस समय इनकी कुल संपत्ति 230 अरब डॉलर (करीब 18 लाख करोड़) थी. यही नहीं इनकी अधिकांश संपत्ति गोलकुंडा की हीरे की खदानों से आती थी, ये उस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में भी गिने जाते थे.
