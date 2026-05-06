लेनिन कौन थे, जिन्हें आज भी बंगाल में सभी चौराहों पर किया जाता है याद; मुर्शिदाबाद में मूर्ति तोड़ने पर भारी बवाल

West Bengal Elections: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं. पहली बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है. राज्य में चुनावी नतीजों के बाद हिंसा के कई मामले सामने आए हैं. कोलकाता समेत राज्य के अलग-अलग शहरों में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर सामने आई है. पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद वाली हिंसा पर चुनाव आयोग ने भी चिंता जताई है.

इस बीच सीपीआईएम ने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है. इस पोस्ट में दावा किया गया कि बीजेपी समर्थकों ने एक चौराहे पर लगी मूर्ति को तोड़ दिया है. सीपीआईएम ने इसको बीजेपी की अराजकता करार दिया है. सीपीआईएम का कहना है कि पार्टी की ओर से इस ममाले में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. आइए आपको बताते हैं कि आखिर लेनिन कौन थे?

पहले जानिए CMI (M) ने क्या कहा?

बुधवार (06 मई) को सीपीआईएम की ओर से एक वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें कहा गया कि 5 मई की रात, मुर्शिदाबाद जिले के जियागंज इलाके में BJP के गुंडों ने लेनिन की मूर्ति पर हमला किया और उसे तोड़ दिया। हमारे साथियों ने तुरंत जवाब दिया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद एक प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज सुबह हमारे साथी फिर से उस जगह पर गए। 8 मई को मूर्ति को फिर से बनाया जाएगा।

Add Zee News as a Preferred Source

Bengal Vandalism : On the night of May 5, in Jiaganj area of Murshidabad district, BJP goons attacked and broke a statue of Lenin. Our comrades immediately responded and filed a police complaint. A demonstration was held, following which five were arrested. This morning, our… pic.twitter.com/oWcW0hNFVd — CPI (M) (@cpimspeak) May 6, 2026

जानिए कौन थे लेनिन?

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, व्लादिमीर लेनिन को 20वीं सदी के एक प्रमुख राजनीतिक नेता और क्रांतिकारी विचारक के रूप में याद किया जाता है. उन्होंने 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था और सोवियत संघ (USSR) नींव रखी थी. इसके प्रमुख भी वही बने थे.

रिपोर्ट्स के अनुसार, लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1870 को रूस के सिम्बिर्स्क शहर में हुआ था. वह एक पढ़े-लिखे परिवार से आते थे और स्कूल में वह एक होनहार छात्र थे. आगे चलकर उन्होंने कानून की पढ़ाई की. विश्वविद्याल के दिनों में भी उन्होंने क्रांतिकारी विचारों को अपनाया था. बताया जाता है कि लेनिन के बड़े भाई को सरकार के खिलाफ साजिश का आरोप लगातर फांसी दी गई थी. इस घटना का लेनिन पर काफी गहरा असर पड़ा था.

यह भी पढ़ें: पंजाब में सेना और BSF पर हमले की साजिश? बॉर्डर के करीब धमाके में अब तक क्या पता चला

1917 की क्रांति क्या है?

रिपोर्ट्स के अनुसार, 1917 में पहला विश्वयुद्ध चल रहा था, उस वक्त रूस थक चुका था और बदलाव की मांग जोरों पर की जा रही थी. इस दौरान जर्मनों की मदद से ही लेनिन रूस वापस आए थे. उन्होंने अस्थायी सरकार के खिलाफ काम किया और इसका नतीजा हुआ है कि जार (सम्राट) की सत्ता का सफाया हो गया. लेनिन के नेतृत्व में अक्टूबर की क्रांति हुई थी, जो एक तख्तापलट थी. इसी 1917 की रूसी क्रांति और उनके विचारों से प्रेरित होकर भारतीय क्रांतिकारियों ने एक पार्टी की स्थापना की. बताया जाता है कि लेनिन के नेतृत्व वाले संगठन 'कम्युनिस्ट इंटरनेशनल' (Comintern) ने भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन को वैचारिक समर्थन दिया था। भारत में बनाई गई पार्टी का नाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) रखा गया.

कब हुई मौत

बता दें कि 1918 में लेनिन की हत्या की कोशिश की गई. इस हमले में वह घायल हो गए. वहीं, साल1922 में उन्हें स्ट्रोक हुआ और स्वास्थ्य काफी बिगड़ा. लेनिन की मौत 24 जनवरी 1924 को हुई थी. सबसे खास बात है कि उनके शव को सुरक्षित रखकर मॉस्को के रेड स्क्वायर में मकबरे में रखा गया. यहां इसके आज भी देखा जा सकता है.

बंगाल में तोड़ी गई लेनिन की प्रतिमा

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों में बीजेपी की शानदार जीत हुई है. 15 साल से सत्ता पर काबिज टीएमसी को करारी शिकस्त देखने को मिली है. इस बीच राज्य के अलग-अलग हिस्सों में चुनावी हिंसा देखने को मिली है. इसी बीच जियागंज इलाके में लेनिन की प्रतिमा को कुछ अराजक तत्वों ने तोड़ दिया है.

यह भी पढ़ें: सुवेंदु, दिलीप घोष, अग्निमित्रा... बंगाल में सीएम से लेकर मंत्रियों की लिस्ट आ गई? एक पत्रकार का भी नाम