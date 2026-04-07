14 महीने कोमा रहीं फिर दुनिया को कहा अलविदा... कौन थीं नीलम शिंदे, जिन्होंने जाते-जाते कई लोगों को दी जिंदगी

Neelam Death News:अमेरिका में हुए एक हादसे में बुरी तरीके से जख्मी नीलम शिंदे ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. पिछले 14 महीनों से वह जिंदगी और मौत की जंग से जुझ रही थी. वह महाराष्ट्र के सतारा जिले की रहने वाली थीं और फरवरी 2025 में अमेरिका में एक हादसे में बुरी तरीके से जख्मी हो गई थीं. उनके निधन की खबर सामने आने के बाद उनके गृहजनपद में शोक की लहर है.

भले ही नीलम ने दुनिया को अलविदा कह दिया हो, लेकिन जाते-जाते उन्होंने कई लोगों की जिंदगियां बचा ली हैं. उनके अंगदान के फैसले ने कई लोगों को नया जीवन दान भी दिया है.नीलम महाराष्ट्र के सतारा जिले के तालुका के वडगांव की रहने वाली थीं और उन्होंने 35 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा है.

सिर पर लगी थी गंभीर चोट

रिपोर्ट्स के मुताबिक नीलम अमेरिका में रहती थी और वही पर फरवरी 2025 में वह हादसे का शिकार हो गईं. इसके बाद वह लंबे समय तक कोमा में रहीं और उनका दिमाग पूरी तरीके से काम करना बंद करना बंद कर दिया. इलाज के दौरान उनके शरीर में डाले गए फीडिंग पाइप के कारण संक्रमण और बढ़ गया. हालत बिगड़ने पर चिकित्सकों ने 28 मार्च को पाइप निकालने का फैसला किया और उनकी तबीयत तेजी से गिरती गई.

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नीलम ने लिया था अंगदान का संकल्प

बता दें कि नीलम ने जीते-जी अंगदान करने का संकल्प लिया था. इसके बाद उनके परिवार ने उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करने का फैसला लिया. इस प्रक्रिया को पूरा करने में कुल आठ दिनों का वक्त लगा है. नीलम के इस फैसले के कारण कई लोगों को नई जिंदगी मिली है. नीलम के परिजनों ने भावुक शब्दों में कहा कि करोड़ो भारतीयों की दुआएं उनके साथ थीं, लेकिन किस्मत के आगे सभी हार गए. आठ अप्रैल को उनका अंतिम संस्कार अमेरिका में किया जाएगा.

कब हुआ था हादसा

गौरतलब है कि 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में हुए एक हादसे में नीलम बुरी तरीके से जख्मी हो गईं. 16 फरवरी को परिवार को इसकी जानकारी मिली थी. कैलिफोर्निया के एक अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया था, जहां पर उन्हें आईसीयू में रखा गया. सिर में गंभीर चोट के चलते तुरंत ऑपरेशन किया गया, लेकिन वह होश में नहीं आ सकीं. उसी वक्त से वह कोमा में रहीं.

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