गंगा को जीता, उत्तर से दक्षिण तक लाए पानी, कौन थे महान सम्राट राजेंद्र चोल, जिनके आगे कांपते थे दुश्मन

Thiruvathirai Festival: भारत का इतिहास काफी ज्यादा गौरवशाली रहा है. भारत में कई ऐसे राजा हुए जिन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए. इनके अदम्य साहस के आगे दुश्मन पानी भरने पर मजबूर हो जाते थे. जब भी ये रणभूमि में पहुंचते थे तो इनकी आहट से ही विरोधियों के पसीने छूट जाते थे. ऐसे ही हम बात करने जा रहे हैं एक महान शासक राजेंद्र चोल प्रथम के बारे में. राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती और उनकी दक्षिण-पूर्व एशिया की ऐतिहासिक समुद्री विजय यात्रा की 1000वीं वर्षगांठ पर तमिलनाडु में तिरुवथिरई महोत्सव का आयोजन किया जाएगा. जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे. आखिर कौन थे राजा राजेंद्र चोल प्रथम आइए जानते हैं.

पीएम मोदी होंगे कार्यक्रम में शामिल

पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि 27 जुलाई को महान राजेंद्र चोल प्रथम के दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री अभियान के एक हज़ार वर्ष पूरे होने और चोल स्थापत्य कला के एक उत्कृष्ट उदाहरण, प्रतिष्ठित गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर के निर्माण कार्यारंभ के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया जा रहा है और साथ ही आदि तिरुवथिरई उत्सव भी मनाया जा रहा है.

Tomorrow, 27th July will witness a very special programme to mark a thousand years of the maritime expedition of the great Rajendra Chola I to South East Asia and the commencement of the construction of the iconic Gangaikonda Cholapuram temple, a shining example of Chola…

— Narendra Modi (@narendramodi) July 26, 2025