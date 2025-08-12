मुंह में कपड़ा भरकर गैंगरेप फिर जिस्म को... सरला भट का कुसूर क्या था? ऐसी हैवानगी कि राक्षस भी रो पड़े
मुंह में कपड़ा भरकर गैंगरेप फिर जिस्म को... सरला भट का कुसूर क्या था? ऐसी हैवानगी कि राक्षस भी रो पड़े

Sarla Bhatt Case History in Hindi: सरला भट का नाम कुछ घंटे से मीडिया की सुर्खियों में है. 35 साल पहले उसके साथ जो हुआ था, वो आज भी सिहरन पैदा कर देगा. कश्मीरी पंडित के जिस्म को नोचा गया था लेकिन इंसाफ आज तक नहीं मिला. अब क्या हुआ? पढ़िए पूरी कहानी

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Aug 12, 2025, 12:58 PM IST
मुंह में कपड़ा भरकर गैंगरेप फिर जिस्म को... सरला भट का कुसूर क्या था? ऐसी हैवानगी कि राक्षस भी रो पड़े

वो एक नर्स थी. मरीजों का इलाज कर ठीक करना उसका धर्म था. लेकिन उस 27 साल की नर्स के साथ जैसा अधर्म हुआ, वो कहानी सुनकर रूह कांप जाएगी. 35 साल पहले कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट की हत्या के मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में 8 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की तो देशभर को सरला फिर याद आ गईं. वैसे कश्मीरी पंडित एक पल के लिए भी सरला को नहीं भूले. एक बार फिर वो केस खुला है. लोगों को उम्मीद है कि शायद अब सरला को इंसाफ मिलेगा. आखिर क्या हुआ था सरला भट के साथ? 

तारीख थी 18 अप्रैल 1990. कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था. श्रीनगर के सौरा मोहल्ले में हब्बा खातून छात्रावास में अफरातफरी मच जाती है. सरला भट का अपहरण कर लिया गया. अनंतनाग की रहने वाली सरला भट शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान में नर्स थीं. हॉस्टल से उसे जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के आतंकवादियों ने अगवा किया था. 

दरिंदगी ऐसी कि राक्षस भी रो पड़े

कई दिनों तक सरला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया. पता चला कि मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था, हाथपांव बांधे गए थे और कई दिनों तक उसके जिस्म को नोचा गया था. उसे यातनाएं दी गईं. श्रीनगर के मल्लाबाग स्थित उमर कॉलोनी में जब उसका शव मिला तो जिस्म गोलियों से छलनी था. क्षत-विक्षत शव देखकर कश्मीरी पंडितों का समुदाय भीतर से हिल गया. हां, ऐसी दरिंदगी की गई कि राक्षस भी रो पड़े. 

सरला के शरीर के पास से एक नोट मिला था. उसमें कश्मीरी पंडित नर्स को 'पुलिस का मुखबिर' घोषित किया गया था. यह कहकर आतंकवादियों ने अपने कुकृत्य को सही ठहराने की कोशिश की थी. कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने या सरकारी नौकरी छोड़ने के लिए दिए गए आतंकवादियों के आदेशों का पालन न करने का आरोप लगाया गया. पता चला कि सरला की हत्या कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हिंसा के आतंकियों के अभियान का हिस्सा थी, जिसमें हत्या ही नहीं, धमकियां और जबरन विस्थापन भी शामिल था. उस समय सरकार की निष्क्रियता ने समुदाय को असुरक्षित बना दिया, जिससे कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ. 

आतंकियों से नहीं डरी सरला तो...

स्थानीय लोगों ने तब कहा था कि सरला ने कश्मीरी पंडितों को सरकारी नौकरियां छोड़ने और घाटी छोड़ने के लिए जारी आतंकवादियों के फरमान को ठुकरा दिया था. इसकी वजह से ही उन्हें निशाना बनाया गया. पता चला कि सरला के अपहरण और हत्या की साजिश प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) ने रची थी. यासीन मलिक इसी संगठन से ताल्लुक रखता है. 

फिर शुरू हुआ पुलिसिया केस

पहले यह केस निगीन पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ लेकिन उस समय जांच में अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई. पिछले साल यह मामला SIA (विशेष जांच एजेंसी) को सौंप दिया गया था, जो 1990 के दशक के अनसुलझे आतंकवाद से जुड़े मामलों की फिर से जांच करने और आतंकवाद पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जम्मू-कश्मीर प्रशासन के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है. 

आज क्या हुआ

इसी मामले में SIA ने श्रीनगर में आठ घरों की तलाशी ली है. इस दौरान JKLF से पूर्व में जुड़े लोगों को निशाने पर लिया गया है. इसमें एक स्थान JKLF प्रमुख यासीन मलिक और JKLF के पूर्व नेता पीर नूरुल हक शाह उर्फ 'एयर मार्शल' का घर भी है. जिन लोगों के घरों की तलाशी ली गई है, उसमें दिवंगत या वर्तमान में जेल में बंद पूर्व JKLF कमांडर शामिल हैं. इन छापों का उद्देश्य सरला भट की हत्या के पीछे की पूरी आतंकवादी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए सबूत इकट्ठा करना है. 

पढ़ें: 35 साल बाद सरला भट को मिलेगा इंसाफ? कश्मीरी पंडितों से जुड़े मामले में ताबड़तोड़ छापे

ये छापे 12 अगस्त 2025 को तड़के शुरू हुए और इसमें एसआईए, स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर पूरा किया. सरला भट जैसे कई मामलों को फिर से खोला जा रहा है क्योंकि ऐसे ही खौफनाक वारदात के चलते 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों का घाटी से पलायन हुआ था.

पढ़ें: जिस हिंदू ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा गिफ्ट दिया, जिन्ना के मरते ही उसे काफिर बना दिया गया

