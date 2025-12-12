गीता को बताया जिहाद, आतंकी हमले के दौरान बदल रहे थे कपड़े...कौन थे शिवराज पाटिल? मुंबई अटैक के बाद गृहमंत्री पद से देना पड़ा था इस्तीफा

Who Was Shivraj Patil: भारतीय राजनीति को आज 12 दिसंबर बहुत बड़ा झटका लगा है. कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का शुक्रवार सुबह लातूर के अपने घर 'देववर' में निधन हो गया. वे 90 साल के थे और लंबी बीमारी से जूझ रहे थे. घर पर ही उनका इलाज चल रहा था. सुबह करीब 6:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू समेत कई नेताओं ने शोक जताया है. आइए इस दुख के घड़ी में शिवराज पाटिल के जीवन से जुड़ी कुछ बातें जानते हैं.

कौन थे शिवराज पाटिल?

शिवराज पाटिल का जन्म 12 अक्टूबर 1935 को महाराष्ट्र के लातूर जिले के चाकुर गांव में हुआ. मिडिल क्लास परिवार से थे. उस्मानिया यूनिवर्सिटी से साइंस और मुंबई यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली. लॉ की पढ़ाई के बाद लातूर में वकालत शुरू की. 1960 के दशक में लातूर म्यूनिसिपल के प्रेसिडेंट बने. शिवराज पाटिल भारतीय राजनीति के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल थे जिन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभाली. वे लोकसभा के स्पीकर रह चुके थे और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में भी उन्होंने जिम्मेदारियां निभाईं.

शिवराज पाटिल का राजनीतिक सफर

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र से आने वाले शिवराज पाटिल चाकुरकर 1973 से 1980 तक महाराष्ट्र विधानसभा के दो बार सदस्य रहे. इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की जिम्मेदारी संभाली. इसके बाद वे 1980 में शिवराज पाटिल सातवीं लोकसभा के लिए चुने गए. इसके बाद वे लगातार छह बार (1984, 1989, 1991, 1996, 1998 और 1999) लोकसभा चुनाव जीते. इस दौरान उन्होंने कई केंद्रीय मंत्री पदों पर भी काम किया. शिवराज पाटिल लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके थे. उनकी जीत का यह सिलसिला 2004 में उस समय टूटा, जब वह भाजपा उम्मीदवार रूपाताई पाटिल निलंगेकर से हार गए.

देश के बने गृहमंत्री, मुंबई हमले के बाद दिया था इस्तीफा

राष्ट्रीय राजनीति में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा. वे कांग्रेस पार्टी के विश्वसनीय चेहरों में गिने जाते थे. उनके शांत स्वभाव और संतुलित कार्यशैली की सराहना राजनीतिक क्षेत्र में हर दल के नेताओं ने कई बार की. 2004 में उन्हें गृहमंत्री बनाया गया था, लेकिन 2008 में मुंबई हमले के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. उस समय उनके इस कदम को राजनीतिक मर्यादा और जिम्मेदारी का उदाहरण माना गया.

शिवराज पाटिल गवर्नर से लेकर लेखक तक का जिया सफर

2010-15 तक पंजाब गवर्नर रहे. किताबें भी लिखीं, जैसे 'ओडिसी ऑफ माय लाइफ'.

शिवराज पाटिल से जुड़े क्या थे विवाद?

गीता से जिहाद की तुलना: 2022 में शिवराज पाटिल उस समय एक बार फिर विवादों में घिर गए थे, जब वे एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए. वहां मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने भगवद्गीता की तुलना जिहाद से कर दी, जिससे व्यापक विवाद खड़ा हो गया था. शिवराज पाटिल ने कहा था “जिहाद सिर्फ़ कुरान में ही नहीं है, बल्कि गीता में भी है और जीसस की शिक्षाओं में भी है. जब कोई व्यक्ति सही बात को समझने के बाद भी न समझे, तो बलप्रयोग करना पड़ता है.” उन्होंने आगे कहा था “महाभारत में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को भी यही जिहाद का संदेश दिया था. दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए कभी-कभी कठोर कदम उठाने पड़ते हैं.” इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने कांग्रेस पर हिंदू धर्म और हिंदुओं के प्रति घृणा फैलाने का आरोप लगाया. मामला काफी तूल पकड़ गया और राजनीतिक स्तर पर तीखी बहस छिड़ गई थी.

आतंकी हमले की वजह से दिया इस्तीफा: शिवराज पाटिल के राजनीतिक करियर का एक और बड़ा विवाद 26/11 मुंबई आतंकी हमलों से जुड़ा है. उस समय वे देश के गृह मंत्री थे. मुंबई पर हुए भयावह आतंकी हमले के बाद खुफिया एवं सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक उजागर हुई थी. व्यापक आलोचना के बाद शिवराज पाटिल ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. बाद में उन्होंने स्वयं भी स्वीकार किया था कि खुफिया एजेंसियाँ इस हमले को रोकने में असफल रहीं थीं.

26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान शिवराज पाटिल के 'कपड़े बदलने' का विवाद

2008 के 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के दौरान शिवराज पाटिल पर एक और बड़ा विवाद खड़ा हुआ था, जिसमें उन्हें संकट के समय असंवेदनशील और गैर-जिम्मेदार बताया गया था. शिवराज पाटिल पर आरोप लगा कि वे हमले की जानकारी मिलने के बाद भी तुरंत कार्रवाई करने के बजाय मीडिया के सामने बेहतर दिखने के लिए बार-बार कपड़े बदलते रहे थे.