कौन थे सुवेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ, जिन्हें हमलावरों ने घेरकर मौत के घाट उतार दिया? शॉक में बीजेपी कार्यकर्ता

Suvendu Adhikari PA Chandranath Rath Profile: पश्चिम बंगाल बीजेपी के बड़े नेता और सीएम पद के उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की बर्बता के साथ हत्या हो गई है. उन पर मध्यग्राम में दो गाड़ियों के जरिए घेरकर हमला किया गया. वे कई साल से सुवेंदु के साथ जुड़े थे और उनके कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करते थे.
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Who was Suvendu Adhikari PA Chandranath Rath: पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद हिंसा का दौर जारी है. अज्ञात हमलावरों ने बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी के PA चन्द्रनाथ रथ की मध्यग्राम की हत्या कर दी. वे एक्स-सर्विसमैन थे और सुवेंदु के सारे कार्यक्रमों को संभालने का काम करते थे. वे पूर्वी मिदनापुर के चांदीपुर के रहने वाले थे. उनके पिता का कुछ साल पहले निधन हो गया था. घर पर वे अपनी मां के साथ रहते थे.
मामले की जांच कर रही पुलिस के मुताबिक, हमले के पहले सफेद रंग की गाड़ी और बाइक के जरिए चन्द्रनाथ की गाड़ी को घेरा गया था. दोनों गाड़ियों पर कोई नंबर नहीं था. इसके बाद उन पर गोलियों की बौछार शुरू की गई, जिसमें उनकी मौत हो गई. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह घटना चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद से जुड़ी है या इसके पीछे कोई और वजह है.
पुलिस के मुताबिक, घायल हालत में चंद्रनाथ को अस्पताल पहुंचाया गया. उनके सीने के बायीं ओर दिल पर 2 गोलियां लगी थीं. अस्पताल में उन्हें सीपीआर देकर जान बचाने की कोशिश की गई लेकिन डॉक्टर कामयाब नहीं हो पाए. हमले में उनके ड्राइवर को भी 3 गोलियां लगीं. इनमें एक छाती पर, एक पेट में और एक हाथ में लगी. उसे प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद बेहतर इलाज के लिए कोलकाता रैफर कर दिया गया है.
सूत्रों का कहना है कि जब चंद्रनाथ रथ को घायल हालत में अस्पताल लाया गया तो वहां पर डॉक्टर प्रीतम ड्यूटी पर थे. उन्होंने अपने स्टाफ के साथ तुरंत इलाज शुरू करके उनकी जान बचाने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बन पाई. ज्यादा खून बह जाने की वजह से उनकी जान चली गई. वहां ड्राइवर गंभीर रूप से घायल लेकिन होश में था. उसे बड़ी कार्डियोथोरेसिक सर्जरी की आवश्यकता है. जिसके चलते उसे कोलकाता भेज दिया गया है.
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