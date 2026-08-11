Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /पास में बैठे थे शरद पवार, फिर क्यों इस शख्स की बात ध्यान से सुनते रहे PM मोदी, कहलाता है जैकफ्रूट किंग ऑफ इंडिया

पास में बैठे थे शरद पवार, फिर क्यों इस शख्स की बात ध्यान से सुनते रहे PM मोदी, कहलाता है जैकफ्रूट किंग ऑफ इंडिया

PM मोदी सोमवार शाम को शरद पवार की नातिन रेवती सुले के रिसेप्शन में पहुंचे. लेकिन वहां एक शख्स की बात वह बहुत ध्यान से सुन रहे थे. वह शख्स भी उनको फोन पर कुछ दिखा रहा था. लेकिन वह शख्स आखिर था कौन, चलिए आपको बताते हैं.

Written ByRachit Kumar
Published: Aug 11, 2026, 10:01 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:01 AM IST
पास में बैठे थे शरद पवार, फिर क्यों इस शख्स की बात ध्यान से सुनते रहे PM मोदी, कहलाता है जैकफ्रूट किंग ऑफ इंडिया

About the Author

Rachit Kumar

Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
16 दिन में 2 ग्रहण! पहले सूर्य फिर चंद्र ग्रहण, 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा ये समय?
2
3
4
5