/पास में बैठे थे शरद पवार, फिर क्यों इस शख्स की बात ध्यान से सुनते रहे PM मोदी, कहलाता है जैकफ्रूट किंग ऑफ इंडिया

Jackfruit king of India: सोमवार को दिल्ली में सूरज ढला और 6 जनपथ पर सियासी दिग्गजों की महफिल सजने लगी.ऐसा लगा जैसे एक आवास देश का 'पावरहाउस' बन गया हो. पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव शरद पवार के घर उनकी नातिन और सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले के रिसेप्शन में पहुंचे.
पीएम नरेंद्र मोदी को शरद पवार के बगल में बैठकर बातचीत करते हुए देखा गया. हालांकि, नीली शर्ट और काली जैकेट पहने एक युवक नरेंद्र मोदी के बहुत करीब खड़ा था, जो शरद पवार के बगल में बैठे थे. यह युवक मोदी को अपना मोबाइल फोन और कुछ दस्तावेज दिखा रहा था. लेकिन, बहुत से लोग यह नहीं जानते कि यह शख्स कौन है. कुछ लोगों को लगा कि वह शरद पवार का कोई रिश्तेदार है. हालांकि, अब यह जानकारी सामने आ गई है कि यह शख्स कौन है और वह पीएम को क्या बता रहा था.
शरद पवार के बगल में बैठकर भी नरेंद्र मोदी जिस शख्स की हर बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे, उसका नाम मिथिलेश देसाई है.मिथिलेश महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के लांजा तालुका के झापाडे गांव के एक युवा किसान और कारोबारी हैं. उन्हें 'भारत का जैकफ्रूट किंग' (कटहल किंग) कहा जाता है.
मिथिलेश ने महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ (राहुरी) से एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में B.Tech. की डिग्री हासिल की. ग्रेजुएशन के बाद, उन्होंने दिल्ली में UPSC की तैयारी की. 2016 में, वे अपने दूसरे अटेंप्ट में इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन फाइनल राउंड के लिए चुने नहीं गए. उसके बाद, उन्हें लगा कि एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के तौर पर उनका असली योगदान एडमिनिस्ट्रेशन के बजाय खेती-बाड़ी के क्षेत्र में होना चाहिए, इसलिए उन्होंने UPSC की तैयारी छोड़ दी और अपने पिता के साथ कटहल की खेती पर ध्यान देना शुरू किया.
शरद पवारांनी घरच्या कार्यक्रमात रत्नागिरीतील तरुण शेतकरी मिथिलेश देसाई यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटवले. देसाईंच्या फणस उत्पादन आणि संबंधित कामाबद्दल सविस्तर माहिती दिली.
एखाद्या गोष्टीची माहिती घेऊन ती पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न हे पवारांचा वेगळेपण आहे. pic.twitter.com/ZcRqJnYlz8
— Prashant Waghaye (@PrashantWaghaye) August 10, 2026
मिथिलेश के पिता हरिश्चंद्र देसाई ने 2000 के आसपास केरल से कटहल की अलग-अलग किस्में लाकर कटहल की खेती शुरू की थी.मिथिलेश ने इसमें वैज्ञानिक सोच, रिसर्च और वैल्यू एडिशन जैसी चीजें जोड़ीं. उन्होंने अपने लगभग 28 एकड़ के खेत में दुनिया भर से कटहल की 70 से 86 से ज्यादा किस्में लगाई हैं. इनमें लाल, केसरिया, पीली, द्विवार्षिक (biennial) और गमले में उगने वाली किस्में शामिल हैं. उन्होंने दुनिया भर में मौजूद 128 किस्मों में से कई को इकट्ठा किया और उन पर रिसर्च की.
'जैकफ्रूटकिंग एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड' की स्थापना 2020 में हुई थी. यह कंपनी कटहल से वीगन मीट, बर्गर पैटीज, चिप्स, डायबिटीज कंट्रोल के लिए पाउडर और जानवरों का चारा जैसे उत्पाद बनाती है. मिथिलेश की इस नर्सरी से हर साल लगभग 25,000 ग्राफ्टेड पौधे बेचे जाते हैं. इस नर्सरी से 900 से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं.
कहा जा रहा है कि इस दौरान वह प्रधानमंत्री मोदी को फाल्सा और दूसरे उद्योगों के साथ किए जा रहे अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में जानकारी दे रहे थे. इस दौरान पीएम मोदी को मिथिलेश की बातें बहुत ध्यान से सुनते हुए भी देखा गया.
मिथिलेश की पहल से, कैंसर रिसर्च के लिए कटहल के पत्ते जर्मनी भेजे जाते हैं. मॉरिशस जैसे देशों में भी इसके पौधे भेजे गए हैं. मिथिलेश का यह भी कहना है कि 1972 में कोंकण में पड़े सूखे के दौरान कटहल ने बहुत मदद की थी. मिथिलेश कटहल को 'कल्पवृक्ष' मानते हैं क्योंकि इसका हर हिस्सा काम का होता है, इसमें भरपूर पोषक तत्व होते हैं और इसे वीगन मीट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. कंपनी का सालाना टर्नओवर लगभग 95 लाख से एक करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.