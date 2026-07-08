शोपियां मुठभेड़ में LeT का टॉप कमांडर जाकिर गनई मारा गया. वह पहलगाम हमले से जुड़े 14 सबसे ज़्यादा वांछित (मोस्ट वांटेड) आतंकवादियों की सूची में शामिल था. यह ऑपरेशन शनिवार को चनापोरा में पुलिस, सेना और CRPF की संयुक्त टीम ने शुरू किया था. अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह इलाके के एक गौशाला से एक आतंकवादी का शव बरामद किया गया. घटनास्थल से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किए गए. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है.
जाकिर अहमद गनई
जाकिर अहमद गनई पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के शीर्ष ऑपरेशनल कमांडरों में से एक था. दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के मतालहामा का रहने वाला ज़ाकिर, भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा A++ श्रेणी (मोस्ट वांटेड) के आतंकवादी के रूप में वर्गीकृत किया गया था. वह सितंबर 2023 से OGW के तौर पर LeT आतंकवादी संगठन से जुड़ा था और फिर जुलाई 2024 में LeT के सक्रिय सदस्य के तौर पर शामिल हो गया.
सुरक्षा बलों द्वारा संकलित आंकड़ों और कुलगाम में विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अदालत द्वारा पहले जारी किए गए उद्घोषणा नोटिस के अनुसार, गनी को पहलगाम आतंकवादी हमले की 'हिटलिस्ट' (मोस्ट वांटेड सूची) में रखा गया था. उसकी पहचान हाई-प्रोफाइल पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से सीधे जुड़े मुख्य लक्ष्य के रूप में की गई थी. वह उस विशिष्ट ऑपरेशनल हिटलिस्ट में शामिल 14 प्रमुख स्थानीय लक्ष्यों में से नौवां आतंकवादी था जिसे मार गिराया गया.
जाकिर पर ₹20 लाख का भारी नकद इनाम घोषित था. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उसके ठिकाने का पता लगाने, उसे पकड़ने या मार गिराने के लिए कोई भी विश्वसनीय जानकारी देने वाले के लिए यह नकद इनाम घोषित किया था. पहलगाम में हुए जानलेवा आतंकी हमले में मुख्य संदिग्ध के तौर पर नाम आने के बाद, उसके सिर पर इनाम की औपचारिक घोषणा की गई. हमले में उसकी अहम भूमिका के कारण, उसे केंद्रीय खुफिया और राज्य सुरक्षा एजेंसियों की ओर से तैयार की गई 14 स्थानीय आतंकियों की 'टॉप वांटेड' हिटलिस्ट में शामिल किया गया था.
14 आतंकियों की हिटलिस्ट
भारतीय खुफिया एजेंसियों की ओर से तैयार की गई 14 स्थानीय आतंकियों की इस हिटलिस्ट में ऐसे आतंकी शामिल थे जो विदेशी आतंकियों को ज़रूरी रणनीतिक, लॉजिस्टिकल और ज़मीनी मदद मुहैया कराते थे. लिस्ट में शामिल हर आतंकी के सिर पर ₹20 लाख का इनाम रखा गया था.
14 'टॉप वांटेड' आतंकियों की इस लिस्ट में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के 8 आतंकी शामिल थे:
जाकिर अहमद गनई (29) — शोपियां में मारा गया.
शाहिद अहमद कुटे (27,)— मारा गया.
आदिल रहमान डेंटू (21) — मारा गया
अहसान अहमद शेख (23) — ज़िंदा
हारिस नज़ीर (20) — मारा गया
यावर अहमद भट — मारा गया
आसिफ़ अहमद खांडे (24) — ज़िंदा
नसीर अहमद वानी (21) — ज़िंदा
जैश-ए-मोहम्मद (JeM) — 3 ऑपरेटिव
आसिफ़ अहमद शेख (28) — मारा गया
आमिर नज़ीर वानी (20) — मारा गया
आमिर अहमद डार — मारा गया
हिज़्बुल मुजाहिदीन (HM) — 3 ऑपरेटिव
ज़ुबैर अहमद वानी (39) — ज़िंदा
हारून रशीद गनाई (32) — पाकिस्तान में ज़िंदा
अदनान साफ़ी डार — मारा गया
लिस्ट में शामिल कुल 14 आतंकवादियों में से 9 (जाकिर गनई सहित) अब मारे जा चुके हैं. बाकी 5 ऑपरेटिव की तलाश दक्षिण कश्मीर में संयुक्त सुरक्षा बल सक्रिय रूप से कर रहे हैं. ज़ाकिर पर दक्षिण कश्मीर में स्थानीय आतंकी गतिविधियों की योजना बनाने, लॉजिस्टिकल नेटवर्क में तालमेल बिठाने और सुरक्षा कर्मियों पर हमले की कोशिश करने का भी आरोप था. खुफिया एजेंसियों ने उसे LeT के लिए सक्रिय रूप से लोगों को भर्ती करने और स्थानीय स्लीपर मॉड्यूल बनाने का दोषी ठहराया था.
पांच दिन पहले, गनी और उसके करीबी साथी लतीफ़ भट्ट को सबसे पहले चानपोरा/मीमंदर इलाके के पास एक घने बाग में सर्विलांस कैमरों में देखा गया था. इसके तुरंत बाद एक जॉइंट कॉर्डन-एंड-सर्च ऑपरेशन (CASO) शुरू किया गया, जिसमें जम्मू-कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (SOG), भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स (जिसमें 44 RR, 20 RR और 55 RR की टुकड़ियाँ शामिल थीं), 3 पैरा और CRPF शामिल थे.
जब जॉइंट फोर्सेज ने सात स्थानीय गांवों तक फैले इलाके की घेराबंदी की, तो आतंकवादी ने घेरे से निकलने के लिए गोलीबारी शुरू कर दी. इसके बाद ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई, जिसमें माना जा रहा है कि जाकिर मारा गया. बाद में उसका शव एक गौशाला जैसी जगह से बरामद किया गया, साथ ही ऑटोमैटिक असॉल्ट हथियार, जिंदा कारतूस और आपत्तिजनक इलेक्ट्रॉनिक सामान भी मिला.
इस बीच, श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने के कारण LoC से लेकर अमरनाथ रूट तक पूरे कश्मीर में सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखा गया है. पिछले 3 दिनों में भारतीय सेना ने अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर उरी सेक्टर के हथलंगा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया और भारी मात्रा में हथियार व गोला-बारूद बरामद किया. इसके अलावा केरन सेक्टर में भी एक ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया, जहां से भी भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद हुआ.
दूसरी ओर, अनंतनाग पुलिस ने यात्रा रूट पर पड़ने वाले सरबल इलाके से तीन OGWs (ओवरग्राउंड वर्कर्स) को पकड़ा. इनकी पहचान फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) के ज़रिए की गई थी.