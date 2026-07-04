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राम मंदिर चढ़ावा चोरी में अगला नंबर किसका? विनय कटियार ने कर दिया इशारा, अब इन लोगों पर कस सकता है शिकंजा

Ayodhya Ram Mandir Offering Theft Case: राम मंदिर चढ़ावा चोरी का केस जब से उजागर हुआ है, तब से देश के करोड़ों सनातनी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. वे इस मामले में असली सरगनाओं पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. अब बजरंग दल के संस्थापक रहे विनय कटियार ने इशारा कर दिया है कि अब किसके ऊपर गाज गिरने जा रही है.

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jul 04, 2026, 02:32 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 02:32 AM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी में अगला नंबर किसका? विनय कटियार ने कर दिया इशारा, अब इन लोगों पर कस सकता है शिकंजा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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