/राम मंदिर चढ़ावा चोरी में अगला नंबर किसका? विनय कटियार ने कर दिया इशारा, अब इन लोगों पर कस सकता है शिकंजा

Ayodhya Ram Mandir Offering Theft Case Latest Updates: राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं. राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार ने ये कहकर सनसनी फैला दी है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव जैसे लोग भी आने वाले दिनों में जेल की हवा खा सकते हैं. इस बीच चढ़ावा चोर की जांच में जुटी SIT ने आज कई और खुलासे किए हैं. आरोपियों के मोबाइल से मिले व्हाट्स अप चैट इन खुलासों की सबसे मजबूत कड़ी माने जा रहे हैं.
बीजेपी नेता और बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार के इस बयान ने चढ़ावा चोरी मामले में सबसे बड़े एक्शन होने के संकेत दे दिए हैं. विनय कटियार ने कहा है कि चढ़ावा चोरी केस में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव भी जेल जा सकते हैं. यानी चढ़ावा चोरी केस में 8 गिरफ्तारियां तो अभी झांकी है. असली पिक्चर तो अभी आने वाली है.
आरएसएस के आए ताजा बयान ने भी इशारा दे दिया है कि चढ़ावा चोरी का कोई भी गुनहगार बचने वाला नहीं है. चढ़ावा चोरी की जांच निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ती दिख रही है. एजेंसियों के हाथ ऐसे डिजिटल साक्ष्य लगने का दावा है, जिन्होंने जांच को नई दिशा दे दी है.
सूत्रों के मुताबिक, आरोपियों के मोबाइल से व्हाट्सएप चैट, फोटो और वीडियो बरामद हुए हैं. जिनमें कथित तौर पर रकम निकालने, उसके बंटवारे और आपसी समन्वय से जुड़ी बातचीत सामने आई है.
सूत्रों के मुताबिक चढ़ावे की गणना के दौरान सीधे बातचीत की बजाय आरोपी कथित रूप से व्हाट्सएप के जरिए संपर्क में रहते थे. चैट में कब रकम निकालनी है. कैसे एक-दूसरे तक पहुंचानी है और बाद में उसका बंटवारा किस तरह होगा. इससे जुड़ी बातचीत मिलने का दावा किया गया है.
मोबाइल से बरामद फोटो और वीडियो भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं. इनमें कुछ तस्वीरों और वीडियो में आरोपियों के साथ बैठकर पार्टी करने और बड़ी मात्रा में नकदी दिखाई देने का दावा किया जा रहा है.
माना जा रहा है कि ये डिजिटल सबूत चढ़ावा चोरी के बड़े नामों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं. इस बीच चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने अयोध्या में करीब 7 घंटे तक मैराथन जांच की. इस दौरान ट्रस्ट के पदाधिकारियों से भी पूछताछ किए जाने की चर्चा है.
SIT ने राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव से 2 घंटे पूछताछ की है. अनिल मिश्रा से 1 घंटे पूछताछ की गई और 2 घंटे दस्तावेज़ और बयान वेरिफिकेशन हुआ. ट्रस्ट के कई कर्मचारियों से 2 घंटे पूछताछ की गई.
पूछताछ का ये सिलसिला अभी जारी रहने वाला है. इस बीच जांच में दर्शन के नाम पर उगाही का भी बड़ा खुलासा हुआ है. जानकारी सामने आई है कि रंगमहल क्षेत्र और क्रॉसिंग-2 के आसपास कथित तौर पर वीआईपी दर्शन के नाम पर अवैध वसूली और विशेष व्यवस्था संचालित की जा रही थी.
चढ़ावा चोरी को लेकर जो भी खुलासे हुए हैं. उसके मुताबिक चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव का ही पूरे प्रबंधन में दखल था. दूसरे ट्रस्टियों का दखल न के बराबर था. ये तीनों शख्स जो चाहते थे, मंदिर में वही होता था. चढ़ावे की गणना से लेकर जमा करने तक की निगरानी में इनकी भूमिका रहती थी. इसीलिए अब सभी की नजरें इन्हीं तीन किरदारों पर टिक गई हैं.