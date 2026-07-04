/राम मंदिर चढ़ावा चोरी में अगला नंबर किसका? विनय कटियार ने कर दिया इशारा, अब इन लोगों पर कस सकता है शिकंजा

Ayodhya Ram Mandir Offering Theft Case Latest Updates: राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं. राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार ने ये कहकर सनसनी फैला दी है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव जैसे लोग भी आने वाले दिनों में जेल की हवा खा सकते हैं. इस बीच चढ़ावा चोर की जांच में जुटी SIT ने आज कई और खुलासे किए हैं. आरोपियों के मोबाइल से मिले व्हाट्स अप चैट इन खुलासों की सबसे मजबूत कड़ी माने जा रहे हैं.