पुतिन के भारत दौरे से किसे लगेगी मिर्ची, आपको होगा कितना फायदा? क्रेमलिन ने समझाया

Putin India Visit: भारत और रूस पारंपरिक सहयोगी हैं. साहित्य से लेकर सिनेमा तक भारत-रूस की दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं. दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए आज भी रूस, पूरे दमखम से भारत की ढाल बनकर आगे खड़ा नजर आता है. बीते कई दशकों में दोनों देशों के बीच हर सेक्टर में साझेदारी बढ़ी है. इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले द्विपक्षीय व्यापार और रक्षा सहयोग से जुड़े लोगों में भारी उत्साह है. पुतिन ने आगामी दिल्ली दौरे से दोनों देशों के बीच रणनीतिक, रक्षा, ऊर्जा और व्यापार क्षेत्रों में बड़े परिणाम सामने आने की उम्मीद है.

रूस की गारंटी

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने आपसी रिश्तों की मजबूती की गारंटी देते हुए कहा, 'भारत के विकास के अहम चरणों में रूस हमेशा 'कंधे से कंधा मिलाकर' खड़ा रहा है'. बकौल पेस्कोव रणनीतिक और रक्षा सहयोग 'संवेदनशील क्षेत्रों' में आता है, इसके बावजूद रूस अपनी नई और उभरती प्रौद्योगिकियों समेत विभिन्न क्षेत्रों में अपना अनुभव भारत के साथ साझा करने के लिए पूरी तरह तैयार है. ऊर्जा सेक्टर पर उन्होंने कहा कि रूस प्रतिस्पर्धी कीमतों पर भारत को एनर्जी सेक्टर की सप्लाई जारी रखेगा, जो दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा होगा.

इंडिया हैबिटेट सेंटर में स्पुतनिक न्यूज द्वारा आयोजित मीडिया ब्रीफिंग में पेस्कोव ने ये भी कहा, 'परमाणु ऊर्जा के मोर्चे पर भी दोनों देशों के मौजूदा सहयोग और भविष्य की परियोजनाओं पर बातचीत होगी. रूसी सहयोग से भारत की न्यूक्लियर इंडस्ट्री में 'एक अलग सेक्टोरल इकोसिस्टम' तैयार हुआ है. भारत-रूसी द्विपक्षीय व्यापार फिलहाल 63 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है और दोनों देशों ने वर्ष 2030 से पहले 100 अरब डॉलर के लक्ष्य को पार करने का संकल्प लिया है. वर्तमान में भारत के रक्षा आयातों में 36 प्रतिशत हिस्सा रूस का है.

पुतिन के भारत दौरे से आपको क्या फायदा?

पेस्कोव ने कहा रूस भारत में निवेश बढ़ाएगा. व्यापार संतुलन में सुधार आएगा. भारतीय निर्यात बढ़ाने के नए मौके तलाशे जाएंगे. निवेश साथ रोजगार के मौके बढ़ेंगे. कुछ शक्तियां भारत-रूस के व्यापारिक संबंध को बाधित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन रूस इन चुनौतियों के बावजूद संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है'.

रूसी कारोबारी अगर भारत में इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसका सीधा फायदा भारतीय लोगों को होगा. वहीं रूस से सस्ता तेल भारत आता रहेगा तो देश में आगे भी तेल की कीमतें स्थिर रहेंगी, हो सकता है कि कीमत में कुछ कमी आ जाए. पुतिन के आने से एक दिन पहले दोनों देशों के उद्योगपतियों की बिजनेस मीटिंग होगी, जिसमें भारतीय निर्यात बढ़ाने के अवसर तलाशे जाएंगे. मोदी-पुतिन की बातचीत में चेन्नई-व्लादिवोस्तोक सी कॉरिडोर, चाबहार पोर्ट सहयोग और ग्लोबल फाइनेंसियल सिस्टम में बढ़ते राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग (डि-डॉलराइजेशन) पर भी चर्चा होगी.

पुतिन के दौरे से किसे लगेगी मिर्ची?

पेस्कोव ने आगे ये भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की 'अनिश्चितता' के बीच कई देश राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. यूक्रेन संघर्ष पर पेस्कोव ने भारत की संतुलित कूटनीति की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के बयान 'ये युद्ध का युग नहीं है' का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि रूस भारत के रुख को महत्व देता है और संवाद के लिए खुला है, जबकि यूरोप से बातचीत का माहौल नहीं बन रहा है. यूरोप के अलावा अमेरिका को पुतिन के भारत दौरे से दिक्कत हो सकती है. ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस से सस्ता तेल न लेकर अमेरिका से महंगा तेल खरीदे. रूस पर लगे अमेरिका और यूरोपीय प्रतिबंधों के बावजूद पुतिन के भारत दौरे को काफी अहम माना जा रहा है. (IANS)