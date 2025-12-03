Advertisement
trendingNow13026855
Hindi Newsदेश

पुतिन के भारत दौरे से किसे लगेगी मिर्ची, आपको होगा कितना फायदा? क्रेमलिन ने समझाया

India Russia Ties: रुसी अधिकारी ने चीन से बढ़ते रिश्तों पर उन्होंने साफ कहा, 'रूस भारत की अनुमति की सीमा तक ही हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना चाहता है. वहीं दिल्ली में धमाके की निंदा करते हुए पेस्कोव ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ रूस की 'लंबे समय से चली आ रही एकजुटता दोहराई है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 03, 2025, 12:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पुतिन के भारत दौरे से किसे लगेगी मिर्ची, आपको होगा कितना फायदा? क्रेमलिन ने समझाया

Putin India Visit: भारत और रूस पारंपरिक सहयोगी हैं. साहित्य से लेकर सिनेमा तक भारत-रूस की दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं. दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए आज भी रूस, पूरे दमखम से भारत की ढाल बनकर आगे खड़ा नजर आता है. बीते कई दशकों में दोनों देशों के बीच हर सेक्टर में साझेदारी बढ़ी है. इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले द्विपक्षीय व्यापार और रक्षा सहयोग से जुड़े लोगों में भारी उत्साह है. पुतिन ने आगामी दिल्ली दौरे से दोनों देशों के बीच रणनीतिक, रक्षा, ऊर्जा और व्यापार क्षेत्रों में बड़े परिणाम सामने आने की उम्मीद है.

रूस की गारंटी

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने आपसी रिश्तों की मजबूती की गारंटी देते हुए कहा, 'भारत के विकास के अहम चरणों में रूस हमेशा 'कंधे से कंधा मिलाकर' खड़ा रहा है'. बकौल पेस्कोव रणनीतिक और रक्षा सहयोग 'संवेदनशील क्षेत्रों' में आता है, इसके बावजूद रूस अपनी नई और उभरती प्रौद्योगिकियों समेत विभिन्न क्षेत्रों में अपना अनुभव भारत के साथ साझा करने के लिए पूरी तरह तैयार है. ऊर्जा सेक्टर पर उन्होंने कहा कि रूस प्रतिस्पर्धी कीमतों पर भारत को एनर्जी सेक्टर की सप्लाई जारी रखेगा, जो दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

इंडिया हैबिटेट सेंटर में स्पुतनिक न्यूज द्वारा आयोजित मीडिया ब्रीफिंग में पेस्कोव ने ये भी कहा, 'परमाणु ऊर्जा के मोर्चे पर भी दोनों देशों के मौजूदा सहयोग और भविष्य की परियोजनाओं पर बातचीत होगी. रूसी सहयोग से भारत की न्यूक्लियर इंडस्ट्री में 'एक अलग सेक्टोरल इकोसिस्टम' तैयार हुआ है. भारत-रूसी द्विपक्षीय व्यापार फिलहाल 63 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है और दोनों देशों ने वर्ष 2030 से पहले 100 अरब डॉलर के लक्ष्य को पार करने का संकल्प लिया है. वर्तमान में भारत के रक्षा आयातों में 36 प्रतिशत हिस्सा रूस का है.

पुतिन के भारत दौरे से आपको क्या फायदा?

पेस्कोव ने कहा रूस भारत में निवेश बढ़ाएगा. व्यापार संतुलन में सुधार आएगा. भारतीय निर्यात बढ़ाने के नए मौके तलाशे जाएंगे. निवेश साथ रोजगार के मौके बढ़ेंगे. कुछ शक्तियां भारत-रूस के व्यापारिक संबंध को बाधित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन रूस इन चुनौतियों के बावजूद संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है'.

रूसी कारोबारी अगर भारत में इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसका सीधा फायदा भारतीय लोगों को होगा. वहीं रूस से सस्ता तेल भारत आता रहेगा तो देश में आगे भी तेल की कीमतें स्थिर रहेंगी, हो सकता है कि कीमत में कुछ कमी आ जाए. पुतिन के आने से एक दिन पहले दोनों देशों के उद्योगपतियों की बिजनेस मीटिंग होगी, जिसमें भारतीय निर्यात बढ़ाने के अवसर तलाशे जाएंगे. मोदी-पुतिन की बातचीत में चेन्नई-व्लादिवोस्तोक सी कॉरिडोर, चाबहार पोर्ट सहयोग और ग्लोबल फाइनेंसियल सिस्टम में बढ़ते राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग (डि-डॉलराइजेशन) पर भी चर्चा होगी.

पुतिन के दौरे से किसे लगेगी मिर्ची?

पेस्कोव ने आगे ये भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की 'अनिश्चितता' के बीच कई देश राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. यूक्रेन संघर्ष पर पेस्कोव ने भारत की संतुलित कूटनीति की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के बयान 'ये युद्ध का युग नहीं है' का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि रूस भारत के रुख को महत्व देता है और संवाद के लिए खुला है, जबकि यूरोप से बातचीत का माहौल नहीं बन रहा है. यूरोप के अलावा अमेरिका को पुतिन के भारत दौरे से दिक्कत हो सकती है. ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस से सस्ता तेल न लेकर अमेरिका से महंगा तेल खरीदे. रूस पर लगे अमेरिका और यूरोपीय प्रतिबंधों के बावजूद पुतिन के भारत दौरे को काफी अहम माना जा रहा है. (IANS)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Putin

Trending news

जम्मू-कश्मीर की नई रिजर्वेशन पॉलिसी पर हाई-स्टेक्स कैबिनेट मीटिंग, LG देंगे मंजूरी !
New reservation Policy
जम्मू-कश्मीर की नई रिजर्वेशन पॉलिसी पर हाई-स्टेक्स कैबिनेट मीटिंग, LG देंगे मंजूरी !
पुतिन के भारत दौरे से किसे लगेगी मिर्ची, आपको होगा कितना फायदा? क्रेमलिन ने समझाया
Putin
पुतिन के भारत दौरे से किसे लगेगी मिर्ची, आपको होगा कितना फायदा? क्रेमलिन ने समझाया
आम आदमी पार्टी ने गोवा में लगाए 800 हेल्थ कैंप, पंचायती चुनाव से पहले 'आप' का मॉडल
Aam Admi Party Goa
आम आदमी पार्टी ने गोवा में लगाए 800 हेल्थ कैंप, पंचायती चुनाव से पहले 'आप' का मॉडल
5 दिसंबर तक ही पोर्टल पर डालनी होंगी वक्फ प्रॉपर्टीज की जानकारी, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन
Waqf properties
5 दिसंबर तक ही पोर्टल पर डालनी होंगी वक्फ प्रॉपर्टीज की जानकारी, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन
ट्रेड, मजदूर, दोस्ती...कूटनीति की थाली में पुतिन के आगे क्या होगा समझौतों का मेन्यू?
putin india visit
ट्रेड, मजदूर, दोस्ती...कूटनीति की थाली में पुतिन के आगे क्या होगा समझौतों का मेन्यू?
'एक भगवान शराब पीने वालों के लिए और एक...', हिंदू देवी-देवताओं पर बोले CM रेड्डी
Revanth Reddy
'एक भगवान शराब पीने वालों के लिए और एक...', हिंदू देवी-देवताओं पर बोले CM रेड्डी
पश्चिम बंगाल के सांसदों ने SIR के मुद्दे पर ममता, राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा
SIR issue
पश्चिम बंगाल के सांसदों ने SIR के मुद्दे पर ममता, राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा
उत्तर भारत में कोल्ड वेव की दस्तक, कंपकंपाती ठंड बढ़ाएगी मुसीबत
Weather
उत्तर भारत में कोल्ड वेव की दस्तक, कंपकंपाती ठंड बढ़ाएगी मुसीबत
नाराजगी के साथ विपक्ष मांग पर अड़ा था, चुनाव सुधार पर कब होगी चर्चा; सरकार ने बताया
Winter Session
नाराजगी के साथ विपक्ष मांग पर अड़ा था, चुनाव सुधार पर कब होगी चर्चा; सरकार ने बताया
CBI को झटका, पूर्व गृहमंत्री की बेटी के किडनैपिंग केस में जिसे पकड़ा, वो हो गया रिहा
Mufti Sayeed
CBI को झटका, पूर्व गृहमंत्री की बेटी के किडनैपिंग केस में जिसे पकड़ा, वो हो गया रिहा