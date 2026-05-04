बंगाल में क्या सुवेंदु अधिकारी होंगे सीएम? सुकांता और दिलीप घोष ने ZEE न्यूज से क्या कहा

रुझानों में बहुमत मिलने के बाद बड़ा सवाल ये उठता है कि चुनाव जीतने की स्थिति में बीजेपी की तरफ से बंगाल का सीएम सुवेंदु अधिकारी और दिलीप घोष में से कौन होगा?
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बंगाल के रुझानों में पहली बार बीजेपी का कमल खिलने जा रहा है. पार्टी को रुझानों में बहुमत मिलता दिख रहा है. यदि रुझान अंतिम रूप से कायम रहते हैं तो बीजेपी की सरकार बनने की संभावना प्रबल है. रुझानों में बहुमत मिलने के बाद बड़ा सवाल ये उठता है कि चुनाव जीतने की स्थिति में बीजेपी की तरफ से बंगाल का सीएम सुवेंदु अधिकारी और दिलीप घोष में से कौन होगा?
Zee News के इस सवाल पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब भी जहां भी बीजेपी के चुनाव जीतने की संभावना होती है तो ये सवाल सहज रूप से पूछा जाता है लेकिन हर बार ऐसा नाम सामने आता है तो सभी चौंक जाते हैं. दरअसल बीजेपी में कार्यकर्ताओं की लंबी जमात है. हम लोगों को जो भी कार्य संगठन की तरफ से दिया जाता है तो हम लोग सालोंसाल मिलकर उस काम को करते हैं और बाद में किसी कार्यकर्ता को आगे कर पीएम मोदी के सुशासन मॉडल को आगे बढ़ाने का काम करते हैं क्योंकि पीएम मोदी का सुशासन मॉडल हर जगह सफल है.
इसी सवाल को जब बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद विधायक दल बैठता है. केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड बैठता है. सबकी राय और डिसीजन के बाद फैसला लिया जाता है.
इस बार बंगाल में बीजेपी को रुझानों के मुताबिक 48 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है और टीएमसी को 37 प्रतिशत. यानी बीजेपी को 10 प्रतिशत से भी अधिक वोट मार्जिन मिलने की उम्मीद है. इस बारे में दिलीप घोष का कहना है कि बंगाल का ट्रेडिशन रहा है कि जनता जिस भी दल को वोट देती है तो भरपूर समर्थन देती है और शासन के लिए पर्याप्त समय देती है. बंगाल में लेफ्ट को 34 साल का समय दिया गया और उन्होंने अपने दौर में 294 में से अधिकतम 251 सीटें तक जीतीं. इसी तरह ममता बनर्जी को भी बंगाल ने 15 साल का वक्त दिया. लेकिन पिछले पांच वर्षों में जो बंगाल में कुशासन देखने को मिला, उससे जनता आजिज आ चुकी थी लिहाजा बंगाल में परिवर्तन की बयार बह रही है.
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