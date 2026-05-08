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केरल कांग्रेस ने कहा-आलाकमान तय करे CM का नाम, थरूर ने खरगे से मिलकर चौंकाया

केरल में कांग्रेस ने अकेले ही 63 सीटें जीती हैं. लेकिन फिर भी पेंच फंस गया है. वहां भी मुख्‍यमंत्री के नाम को लेकर पार्टी के भीतर एकजुटता नहीं दिख रही है.

Written By  Atul Chaturvedi|Last Updated: May 08, 2026, 11:55 AM IST
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केरल कांग्रेस ने कहा-आलाकमान तय करे CM का नाम, थरूर ने खरगे से मिलकर चौंकाया

तमिलनाडु में तो चलो विजय की पार्टी टीवीके को स्‍पष्‍ट बहुमत नहीं मिला है, इसलिए वहां पेंच फंसा है लेकिन पड़ोसी केरल में तो ऐसी कोई दिक्‍कत नहीं है. वहां तो 140 सदस्‍यीय विधानसभा में कांग्रेस के नेतृत्‍व में यूडीएफ ने जबर्दस्‍त जीत हासिल की है. अकेले कांग्रेस ने ही 63 सीटें जीती हैं. लेकिन फिर भी पेंच फंस गया है. वहां भी मुख्‍यमंत्री के नाम को लेकर पार्टी के भीतर एकजुटता नहीं दिख रही है.

अजय माकन और मुकुल वासनिक को पर्यवेक्षक बनाकर पार्टी ने केरल में विधायकों का रुख जानना चाहा तो नेता प्रतिपक्ष रहे वीडी सतीशन और केसी वेणुगोपाल के नाम रेस में सबसे आगे उभर कर आए हैं. पर्यवेक्षकों ने अलग-अलग मुलाकातें भी विधायकों से कीं. आखिरकार एक प्रस्‍ताव पारित कर सभी ने आलाकमान को फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया. इसका मतलब ये है कि कांग्रेस का दिल्‍ली स्थित हाईकमान तय करेगा कि केरल का सीएम कौन होगा. 

केरल में कांग्रेस के नए चुने गए विधायकों द्वारा पार्टी आलाकमान को अगला मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार देने वाला प्रस्ताव पारित करने के एक दिन बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की और केरल की स्थिति के बारे में अपने अनुभव साझा किए. थरूर ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए कहा, 'एक मजबूत, सीधे और अनुभवी दिग्गज के साथ अपने विचार साझा करना हमेशा अच्छा लगता है!'

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तिरुवनंतपुरम के सांसद ने आगे कहा, 'मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की, ताकि केरल की स्थिति के बारे में अपने विचार साझा कर सकूं और हमारी पार्टी से जुड़े हालिया राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा कर सकूं.'

केरल में क्‍या चल रहा

उधर कांग्रेस नेता के. मुरलीधरन ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी आलाकमान राज्य के वरिष्ठ नेताओं से सलाह-मशविरा करने के बाद मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर अंतिम फैसला  लेगा. केरल कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस विधायक दल (CLP) की बैठक के बाद ANI से बात करते हुए, मुरलीधरन ने कहा कि पर्यवेक्षक पहले ही दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और वे पार्टी नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे.

मुरलीधरन ने कहा, 'केंद्रीय पर्यवेक्षक आज अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे. फैसला कल आलाकमान द्वारा केरल के वरिष्ठ नेताओं से सलाह-मशविरा करके लिया जाएगा...नाम शायद परसों घोषित किया जाएगा...आलाकमान का फैसला ही अंतिम होगा...'

उन्होंने आगे कहा कि पार्टी के भीतर मतभेद होने के बावजूद, जैसे ही आलाकमान अपना फैसला सुनाएगा, सभी नेता एकजुट हो जाएंगे. उन्होंने कहा, 'जब नाम सामने आएगा, तो हर कोई एकजुट हो जाएगा. देखिए, अभी उथल-पुथल चल रही है. कल फैसला आ जाएगा. आलाकमान का फैसला ही अंतिम है.'

मुरलीधरन ने कहा कि चर्चाएं जारी हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के भीतर किसी भी तरह की बगावत की संभावना से इनकार कर दिया. उन्होंने आगे कहा, 'पार्टी में किसी भी तरह की बगावत नहीं होगी.'

इससे पहले गुरुवार को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के पर्यवेक्षक मुकुल वासनिक ने कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हुई एक बैठक में पार्टी के सभी विधायकों ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें कांग्रेस हाईकमान को कांग्रेस विधायक दल (CLP) का नेता चुनने का अधिकार दिया गया.

वासनिक ने कहा, 'केरल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी के सभी विधायकों ने चर्चा की और एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें कांग्रेस हाईकमान को विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार दिया गया. पार्टी नेतृत्व को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी.'

गौरतलब है कि UDF ने केरल में जबर्दस्‍त जीत हासिल की, जिसमें उसे 102 सीटें मिलीं. इनमें से 63 सीटें कांग्रेस के खाते में गईं.

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Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनला...और पढ़ें

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