Kerala Assembly Election 2026: केरल में कौन बनेगा किंग? मंझधार में फंसे राहुल गांधी

केरल में चुनाव नतीजे आने के करीब एक हफ्ते बाद भी अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि वहां मुख्‍यमंत्री कौन बनेगा? 140 सदस्‍यीय विधानसभा में कांग्रेस के नेतृत्‍व में यूडीएफ ने 102 सीटें जीती हैं. इनमें अकेले कांग्रेस की 63 सीटें हैं. उसके बाद मुस्लिम लीग की 22 सीटें हैं. केरल में दरअसल अंदरूनी खेमेबाजी के कारण सीएम का नाम तय नहीं हो पा रहा है. कहा जा रहा है कि सीएम पोस्‍ट के लिए चार नाम रेस में आए. पार्टी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के. सुधाकरन. पार्टी पर्यवेक्षकों अजय माकन और मुकल वासनिक ने केरल में विधायकों और स्‍थानीय नेताओं से जब मुलाकात की तो दो नाम सबसे आगे दिखे.

इनमें राहुल गांधी के करीबी केसी वेणुगोपाल के बारे में कहा जा रहा है कि करीब 70-80 प्रतिशत विधायक उनके समर्थन में हैं. वहीं दूसरी तरफ वीडी सतीशन के बारे में कहा जा रहा है कि जनता उनके फेवर में हैं. उन्‍होंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में लेफ्ट सरकार से जमीनी स्‍तर पर लोहा लिया और जनता के दिलों में जगह बनाई. इसी दलील के आधार पर केरल कांग्रेस की सहयोगी मुस्लिम लीग या आईयूएमएल भी सतीशन के पक्ष में दिख रही है.

केरल की वायनाड सीट से प्रियंका गांधी चुनाव जीती थीं. उस सीट पर मुस्लिम आबादी 45 फीसद है. इन परिस्थितियों में कांग्रेस मुस्लिम लीग को भी नाराज नहीं करना चाहती. वैसे भी 22 सीट जीतकर मुस्लिम लीग का प्रदर्शन शानदार रहा है. इन कारणों से केरल में सीएम फेस को पिक करने का मामला फंस गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

केसी वेणुगोपाल

रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भी वेणुगोपाल के पक्ष में हैं. लेकिन दिक्‍कत ये है कि यदि उनको सीएम बनाया गया तो राज्‍य में दो उपचुनाव कराने होंगे. पहला लोकसभा सीट के लिए क्‍योंकि अलापुझा सीट से वेणुगोपाल सांसद हैं. दूसरा कांग्रेस को अपने एक विधायक से इस्‍तीफा दिलाना होगा, फिर उस सीट से वेणुगोपाल को जिताना होगा क्‍योंकि अभी वो विधायक नहीं हैं.

ये भी कहा जा रहा है कि यदि वेणुगोपाल के नाम पर बात नहीं बनती तो उनको पार्टी के भीतर कुछ बड़ा असाइनमेंट दिया जा सकता है. मल्लिकार्जुन खरगे का कांग्रेस अध्‍यक्ष का कार्यकाल अगले साल खत्‍म होने जा रहा है.

वीडी सतीशन

मीडिया में खबरें आ रही हैं कि सतीशन ने कांग्रेस को स्‍पष्‍ट कर दिया है कि यदि उनको टॉप पोस्‍ट नहीं मिलती है तो वो किसी अन्‍य रूप में सरकार में शामिल नहीं होंगे. इसके जरिए उन्‍होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है. उनके समर्थन में केरल में कई जगहों पर पोस्‍टर भी देखने को मिले. इस बात से राहुल गांधी नाराज नजर आए और सतीशन से कहा गया कि वो अपने समर्थकों से कहकर ऐसे पोस्‍टर हटवाएं.