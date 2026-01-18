मुंबई का मेयर कौन होगा? सस्पेंस बढ़ा, शिवसेना-बीजेपी गठबंधन में 2.5 साल के कार्यकाल पर लड़ाई; उद्धव ठाकरे ने भी जताई उम्मीद

Mumbai Mayor: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) में आगामी मेयर का पद किसे मिलेगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है. 227 सदस्यों वाले निगम में बीजेपी-एकनाथ शिंदे नेतृत्व वाली शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है लेकिन राजनीतिक दांव-पेंच और सत्ता-साझेदारी के मुद्दों के कारण अगले मेयर का नाम अभी तय नहीं हो सका है. बीजेपी ने 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जबकि शिंदे शिवसेना को 29 सीटें मिलीं. शिवसेना (UBT) ने 65 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया. पिछली मेयर शिवसेना की किशोरी पेडनेकर थीं, जिन्होंने इस बार भी चुनाव जीता.

ठाकरे ने BJP पर साधा निशाना

शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने पहले सार्वजनिक बयान में बीजेपी पर सीधे निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि शिंदे गुट बीजेपी से डरता है और पार्टी धोखे से चुनाव जीतकर मुंबई पर कब्जा करना चाहती है. मातोश्री में नए चुने गए पार्षदों को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि बीजेपी भले ही दावा करे कि शिवसेना कागजों पर खत्म हो गई है, लेकिन जमीन पर इसे खत्म करने में वह नाकाम रही. सभी तरीके अपनाने के बावजूद वफादारी नहीं खरीदी जा सकती.

उद्धव ने यह भी कहा कि जो पार्षद एक बार पाला बदल चुके हैं, वे फिर से ऐसा कर सकते हैं. उन्होंने दावा किया कि शिंदे गुट से चुने गए कई लोग मूल रूप से शिवसेना (UBT) के पार्षद थे और बीजेपी मेयर पद हथियाने के लिए दलबदल करवा सकती है. ठाकरे ने यह भी स्पष्ट किया कि शिवसेना (UBT) का मेयर चुनना उनका सपना है और भगवान की इच्छा से यह संभव होगा.

सत्ता-साझेदारी के हिस्से के रूप में पहले 2.5 साल का मेयर कार्यकाल शिवसेना (UBT) की मांग का मुख्य मुद्दा है. शनिवार को शिंदे शिवसेना ने अपने नए पार्षदों को मुंबई के होटल में ओरिएंटेशन और नई रणनीतियों के लिए भेजा. पार्टी नेताओं ने कहा कि यह कदम पार्षदों को चुनाव के बाद ताजा करने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जानकारी देने के लिए उठाया गया.

शिवसेना (UBT) के पदाधिकारियों ने कहा कि पार्टी सत्ता-साझेदारी के हिस्से के रूप में पहले 2.5 साल का मेयर कार्यकाल और स्थायी समिति अध्यक्ष समेत प्रमुख समिति पदों का आनुपातिक बंटवारा चाहती है. उनका तर्क है कि बीजेपी के पास अकेले मेयर नियुक्त करने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं हैं और उसे पद साझा करना होगा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पाला बदलने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि महायुति गठबंधन में सर्वसम्मति से मेयर चुना जाएगा. उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे, मैं और अन्य नेता मिलकर निर्णय लेंगे कि मेयर कौन होगा और कितने समय के लिए. कोई मतभेद नहीं होगा. सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा. साथ मिलकर हम मुंबई को कुशलता से चलाएंगे.

फडणवीस ने ली उद्धव चुटकी

उद्धव की 'भगवान की इच्छा' वाली टिप्पणी पर फडणवीस ने चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें भी देवा कहा जाता है और उन्होंने जोड़ दिया कि महायुति का मेयर तय करना ऊपर वाले भगवान के हाथ में है. शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने कहा कि विपक्ष के पास गठबंधन को चुनौती देने के लिए पर्याप्त संख्या है लेकिन वह लोकतंत्र का सम्मान करेगा.

हालांकि, महायुति की स्पष्ट बहुमत ताकत के बावजूद बातचीत और राजनीतिक रणनीति यह सुनिश्चित करती है कि मुंबई का नया मेयर कौन होगा, यह सवाल अभी भी अनसुलझा है. नगर निगम सूत्रों के अनुसार, मेयर चुनाव 28 जनवरी को होने की संभावना है. मेयर का चुनाव नगर सचिव और नगर आयुक्त द्वारा बुलाई गई विशेष बैठक में सदन के पार्षदों के मतदान से होगा. जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, वह मेयर और डिप्टी मेयर घोषित किया जाएगा.