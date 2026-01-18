Advertisement
trendingNow13078143
Hindi Newsदेशमुंबई का मेयर कौन होगा? सस्पेंस बढ़ा, शिवसेना-बीजेपी गठबंधन में 2.5 साल के कार्यकाल पर लड़ाई; उद्धव ठाकरे ने भी जताई उम्मीद

मुंबई का मेयर कौन होगा? सस्पेंस बढ़ा, शिवसेना-बीजेपी गठबंधन में 2.5 साल के कार्यकाल पर लड़ाई; उद्धव ठाकरे ने भी जताई उम्मीद

Uddhav Thackeray: BMC में अगला मेयर कौन बनेगा ये अभी तक तय नहीं हुआ है. इस बीच बता दें कि बीजेपी-एकनाथ शिंदे नेतृत्व वाली शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है. बीजेपी 89, शिंदे शिवसेना 29 और शिवसेना (UBT) 65 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टियां बनी है. उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर धोखे से जीत का आरोप लगाया और कहा कि जमीन पर शिवसेना खत्म नहीं हुई, वफादारी खरीदी नहीं जा सकती.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 18, 2026, 10:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Mumbai Mayor: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) में आगामी मेयर का पद किसे मिलेगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है. 227 सदस्यों वाले निगम में बीजेपी-एकनाथ शिंदे नेतृत्व वाली शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है लेकिन राजनीतिक दांव-पेंच और सत्ता-साझेदारी के मुद्दों के कारण अगले मेयर का नाम अभी तय नहीं हो सका है. बीजेपी ने 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जबकि शिंदे शिवसेना को 29 सीटें मिलीं. शिवसेना (UBT) ने 65 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया. पिछली मेयर शिवसेना की किशोरी पेडनेकर थीं, जिन्होंने इस बार भी चुनाव जीता.

ठाकरे ने BJP पर साधा निशाना 

शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने पहले सार्वजनिक बयान में बीजेपी पर सीधे निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि शिंदे गुट बीजेपी से डरता है और पार्टी धोखे से चुनाव जीतकर मुंबई पर कब्जा करना चाहती है. मातोश्री में नए चुने गए पार्षदों को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि बीजेपी भले ही दावा करे कि शिवसेना कागजों पर खत्म हो गई है, लेकिन जमीन पर इसे खत्म करने में वह नाकाम रही. सभी तरीके अपनाने के बावजूद वफादारी नहीं खरीदी जा सकती.

Add Zee News as a Preferred Source

उद्धव ने यह भी कहा कि जो पार्षद एक बार पाला बदल चुके हैं, वे फिर से ऐसा कर सकते हैं. उन्होंने दावा किया कि शिंदे गुट से चुने गए कई लोग मूल रूप से शिवसेना (UBT) के पार्षद थे और बीजेपी मेयर पद हथियाने के लिए दलबदल करवा सकती है. ठाकरे ने यह भी स्पष्ट किया कि शिवसेना (UBT) का मेयर चुनना उनका सपना है और भगवान की इच्छा से यह संभव होगा.

ये भी पढ़ें: पहचान, भावनाएं और पुराने नारे फेल; महाराष्ट्र ने राजनीति के ओल्ड चैप्टर को कर दिया क्लोज, दिया नया सिग्नल

सत्ता-साझेदारी के हिस्से के रूप में पहले 2.5 साल का मेयर कार्यकाल शिवसेना (UBT) की मांग का मुख्य मुद्दा है. शनिवार को शिंदे शिवसेना ने अपने नए पार्षदों को मुंबई के होटल में ओरिएंटेशन और नई रणनीतियों के लिए भेजा. पार्टी नेताओं ने कहा कि यह कदम पार्षदों को चुनाव के बाद ताजा करने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जानकारी देने के लिए उठाया गया. 

शिवसेना (UBT) के पदाधिकारियों ने कहा कि पार्टी सत्ता-साझेदारी के हिस्से के रूप में पहले 2.5 साल का मेयर कार्यकाल और स्थायी समिति अध्यक्ष समेत प्रमुख समिति पदों का आनुपातिक बंटवारा चाहती है. उनका तर्क है कि बीजेपी के पास अकेले मेयर नियुक्त करने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं हैं और उसे पद साझा करना होगा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पाला बदलने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि महायुति गठबंधन में सर्वसम्मति से मेयर चुना जाएगा. उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे, मैं और अन्य नेता मिलकर निर्णय लेंगे कि मेयर कौन होगा और कितने समय के लिए. कोई मतभेद नहीं होगा. सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा. साथ मिलकर हम मुंबई को कुशलता से चलाएंगे.

ये भी पढ़ें: कौन हैं तेजस्वी घोसालकर? BMC चुनाव में शानदार जीत के बाद बन सकती हैं मुंबई की अगली मेयर

फडणवीस ने ली उद्धव चुटकी 

उद्धव की 'भगवान की इच्छा' वाली टिप्पणी पर फडणवीस ने चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें भी देवा कहा जाता है और उन्होंने जोड़ दिया कि महायुति का मेयर तय करना ऊपर वाले भगवान के हाथ में है. शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने कहा कि विपक्ष के पास गठबंधन को चुनौती देने के लिए पर्याप्त संख्या है लेकिन वह लोकतंत्र का सम्मान करेगा.

हालांकि, महायुति की स्पष्ट बहुमत ताकत के बावजूद बातचीत और राजनीतिक रणनीति यह सुनिश्चित करती है कि मुंबई का नया मेयर कौन होगा, यह सवाल अभी भी अनसुलझा है. नगर निगम सूत्रों के अनुसार, मेयर चुनाव 28 जनवरी को होने की संभावना है. मेयर का चुनाव नगर सचिव और नगर आयुक्त द्वारा बुलाई गई विशेष बैठक में सदन के पार्षदों के मतदान से होगा. जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, वह मेयर और डिप्टी मेयर घोषित किया जाएगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Who Will Be Mumbai Mayor

Trending news

जीत पर नाखुश है BJP, क्यों नहीं हासिल कर पाई टारगेट, 'ठाकरे ब्रदर्स' ने कहां दी मात?
BMC Election Result 2026
जीत पर नाखुश है BJP, क्यों नहीं हासिल कर पाई टारगेट, 'ठाकरे ब्रदर्स' ने कहां दी मात?
5 मीटर आगे का भी नहीं दिख रहा, दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में कोहरा कहर, AQI भी...
IMD Report
5 मीटर आगे का भी नहीं दिख रहा, दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में कोहरा कहर, AQI भी...
‘डेमोग्राफिक असंतुलन’ क्या है और क्यों बंगाल चुनाव में PM मोदी ने इसे उछाला?
bengal elections
‘डेमोग्राफिक असंतुलन’ क्या है और क्यों बंगाल चुनाव में PM मोदी ने इसे उछाला?
पार्षदों को होटल भेजने पर भड़के उद्धव,क्यों कहा- मुंबई को गिरवी रखना चाहती है भाजपा
uddhav thackeray
पार्षदों को होटल भेजने पर भड़के उद्धव,क्यों कहा- मुंबई को गिरवी रखना चाहती है भाजपा
बेलडांगा हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, राज्यपाल से मांगी मदद
bjp west bengal news
बेलडांगा हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, राज्यपाल से मांगी मदद
DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ?
DNA Analysis
DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ?
विपक्ष के दुष्प्रचार पर बुलडोजर चल गया! मणिकर्णिका पर योगी की 'पिक्चर' का DNA टेस्ट
DNA
विपक्ष के दुष्प्रचार पर बुलडोजर चल गया! मणिकर्णिका पर योगी की 'पिक्चर' का DNA टेस्ट
अगर मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना ‘हराम’ है, तो कुंभ में एंट्री कैसे जायज?
DNA
अगर मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना ‘हराम’ है, तो कुंभ में एंट्री कैसे जायज?
जहां 3 सुपरस्टार खान, वो सांप्रदायिक कैसे हो गया? ए आर रहमान के बयान के मायने समझिए
A R Rahman
जहां 3 सुपरस्टार खान, वो सांप्रदायिक कैसे हो गया? ए आर रहमान के बयान के मायने समझिए
DNA: मालेगांव मॉडल से कैसे बढ़ी सियासी बेचैनी? धर्म की राजनीति का विश्लेषण
DNA Analysis
DNA: मालेगांव मॉडल से कैसे बढ़ी सियासी बेचैनी? धर्म की राजनीति का विश्लेषण