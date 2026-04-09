Advertisement
trendingNow13172059
Hindi Newsदेशसांसद बनने दिल्ली चले नीतीश कुमार, बिना इस्तीफा दिए बनेंगे आज के गिरिधर गमांग

सांसद बनने दिल्ली चले नीतीश कुमार, बिना इस्तीफा दिए बनेंगे आज के 'गिरिधर गमांग'

आज की पीढ़ी को शायद पता नहीं होगा कि गिरिधर गमांग कौन थे? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा में सांसद बनने के बाद उनकी श्रेणी में आ जाएंगे. नितिन नवीन ने कह तो दिया कि बिहार के सीएम पर कोई मतभेद नहीं है. सवाल यह है कि इस्तीफे में देरी क्यों हो रही है?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 09, 2026, 12:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 अप्रैल की दोपहर 1.20 बजे दिल्ली की फ्लाइट में बैठ चुके होंगे. इससे पहले, बिहार के अगले मुख्यमंत्री के सवाल पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कुछ इशारा दिया है. एएनआई को दिए इंटरव्यू में जब नवीन से मतभेद के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि कहीं कोई मतभेद नहीं है, सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार ही चल रहा है. आगे उन्होंने एनडीए के सहयोगी दलों के बीच भाजपा के गठबंधन धर्म का पालन करने की बात कही. इधर, नीतीश कुमार अपने सहयोगी संजय झा के साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं. सवाल यह है कि शपथ ग्रहण 10 तारीख को हो जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा कब देंगे? ऐसे में वह गिरिधर गमांग वाली श्रेणी में पहुंच सकते हैं. कौन थे गिरिधर गमांग? शुरू से शुरू करते हैं. 

क्या एनडीए में कोई मतभेद है? इस सवाल पर, नितिन नवीन ने कहा कि 10 तारीख को उनका (नीतीश कुमार) राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथग्रहण है. भाजपा ने हमेशा 'गठबंधन धर्म' का सम्मान किया है और यही वजह है कि आज भी पार्टियां हम पर भरोसा करती हैं. आगे नए मुख्यमंत्री का इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जो पूरी प्रक्रिया है, जो चीजें चल रही हैं, सब माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चीजें तय हुई हैं, उसी के हिसाब से हो रहा है. इस तरह उन्होंने संकेत दिया है कि अगले मुख्यमंत्री के नाम पर नीतीश कुमार राजी हो गए हैं. 

सांसद और सीएम दोनों रहेंगे, इस्तीफे में देरी क्यों?

इस्तीफे की एक तारीख 14 अप्रैल बताई जा रही है. 10 अप्रैल के बाद तीन दिन की देरी खरमास की वजह से हो सकती है, जिसे अशुभ महीना माना जाता है. इसके खत्म होने के अगले दिन 14 को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं. एक नेता के हवाले से पता चला है कि राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने के बाद खरमास खत्म होने में सिर्फ तीन दिन बचेंगे. ऐसे में नीतीश कुमार की सोच यही है कि अशुभ महीना बीत जाने दिया जाए, फिर इस्तीफा दिया जाए. सिर्फ तीन दिनों की बात है. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या सांसद और सीएम दोनों रह सकते हैं नीतीश?

असल में, राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने से पहले नीतीश कुमार के लिए इस्तीफा देना कोई कानूनी बाध्यता नहीं है. उन्होंने MLC पद से पहले ही इस्तीफा दे दिया है. इससे पहले, गिरिधर गमांग फरवरी - दिसंबर 1999 में ओडिशा के मुख्यमंत्री और लोकसभा सांसद, दोनों पदों पर एक साथ रहे थे. दोनों पदों पर रहते हुए ही उन्होंने अप्रैल 1999 में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ निर्णायक वोट डाला था. तब सरकार एक वोट से गिर गई थी और फिर से चुनाव हुए थे. 

दिल्ली से पटना तक क्या होगा?

1. दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे. उसके बाद NDA के सभी सहयोगी मिलकर आगे की रूपरेखा तय करेंगे. 
2. अंदरखाने कहा जा रहा है कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर फैसला दिल्ली में भाजपा नेतृत्व के हाथ में है. 
3. ऐसी खबरें हैं कि जेडीयू और भाजपा नेता उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अगला मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में हैं. 
4. नीतीश कुमार के बेटे निशांत को नया उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता है. उन्हें कुछ अहम मंत्रालय दिए जा सकते हैं.

9 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच क्या होगा

- नीतीश कुमार 9 अप्रैल को 1.20 बजे दिल्ली रवाना होंगे. वह 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में 12.15 बजे शपथ लेंगे. 

- दिल्ली में 10 अप्रैल को ही वह मोदी और शाह से मिल सकते हैं. 11 अप्रैल को नीतीश दिल्ली से वापस पटना लौटेंगे.  

- 12 अप्रैल को पटना में NDA विधायक दल को संबोधित कर सकते हैं नीतीश. 12 अप्रैल को ही नए सीएम का ऐलान संभव. 

- 13 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक संभावित. 14 अप्रैल को सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश. 

- 14 अप्रैल को ही नई सरकार का दावा पेश किया जा सकता है.

- 15 अप्रैल को नई सरकार गठन संभव हो सकता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

cm nitish kumar news

Trending news

पंजाब में MMSY के तहत हुआ चार महीने की बच्ची का इलाज, जन-जन तक पहुंच रही मान सरकार
Punjab news
पंजाब में MMSY के तहत हुआ चार महीने की बच्ची का इलाज, जन-जन तक पहुंच रही मान सरकार
2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटा भारत
india
2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटा भारत
सांसद बनने दिल्ली चले नीतीश कुमार, बिना इस्तीफा दिए बनेंगे आज के 'गिरिधर गमांग'
cm nitish kumar news
सांसद बनने दिल्ली चले नीतीश कुमार, बिना इस्तीफा दिए बनेंगे आज के 'गिरिधर गमांग'
Kerala: ट्रेकिंग पर निकली 14 साल की लड़की हुई लापता, 2 दिन से चल रहा सर्च ऑपरेशन
Kerala
Kerala: ट्रेकिंग पर निकली 14 साल की लड़की हुई लापता, 2 दिन से चल रहा सर्च ऑपरेशन
मुझे भी तजुर्बा है...मीटिंग में सुनकर सब रह गए सन्‍न, कौन हैं IAS अनुराग यादव?
West Bengal Election 2026
मुझे भी तजुर्बा है...मीटिंग में सुनकर सब रह गए सन्‍न, कौन हैं IAS अनुराग यादव?
Maharashtra: रत्नागिरी में काजू की फसल चौपट, किसानों ने की सर्वे और मुआवजे की मांग
Maharashtra
Maharashtra: रत्नागिरी में काजू की फसल चौपट, किसानों ने की सर्वे और मुआवजे की मांग
यौन शोषण, धर्म परिवर्तन और...नासिक में नौकरी करने वाली लड़कियों पर अत्याचार
Maharashtra news
यौन शोषण, धर्म परिवर्तन और...नासिक में नौकरी करने वाली लड़कियों पर अत्याचार
'खेड़ा को पेड़ा, इतना पे..गा' क्या यह सही है? भाजपा अध्यक्ष बोले, मर्यादा जरूरी है
Assam assembly election 2026
'खेड़ा को पेड़ा, इतना पे..गा' क्या यह सही है? भाजपा अध्यक्ष बोले, मर्यादा जरूरी है
SIR के बावजूद वोटर लिस्‍ट में लिखा- जुबीन गर्ग अमर रहें, असम का प्रेम 'जिंदा' है
Assam assembly election 2026
SIR के बावजूद वोटर लिस्‍ट में लिखा- जुबीन गर्ग अमर रहें, असम का प्रेम 'जिंदा' है
ममता बनर्जी की भी सीट फंस गई? टीएमसी नेताओं की बढ़ीं धड़कनें, भाजपा खुश तो बहुत होगी
West Bengal Election 2026
ममता बनर्जी की भी सीट फंस गई? टीएमसी नेताओं की बढ़ीं धड़कनें, भाजपा खुश तो बहुत होगी