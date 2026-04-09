सांसद बनने दिल्ली चले नीतीश कुमार, बिना इस्तीफा दिए बनेंगे आज के 'गिरिधर गमांग'

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 अप्रैल की दोपहर 1.20 बजे दिल्ली की फ्लाइट में बैठ चुके होंगे. इससे पहले, बिहार के अगले मुख्यमंत्री के सवाल पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कुछ इशारा दिया है. एएनआई को दिए इंटरव्यू में जब नवीन से मतभेद के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि कहीं कोई मतभेद नहीं है, सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार ही चल रहा है. आगे उन्होंने एनडीए के सहयोगी दलों के बीच भाजपा के गठबंधन धर्म का पालन करने की बात कही. इधर, नीतीश कुमार अपने सहयोगी संजय झा के साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं. सवाल यह है कि शपथ ग्रहण 10 तारीख को हो जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा कब देंगे? ऐसे में वह गिरिधर गमांग वाली श्रेणी में पहुंच सकते हैं. कौन थे गिरिधर गमांग? शुरू से शुरू करते हैं.

क्या एनडीए में कोई मतभेद है? इस सवाल पर, नितिन नवीन ने कहा कि 10 तारीख को उनका (नीतीश कुमार) राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथग्रहण है. भाजपा ने हमेशा 'गठबंधन धर्म' का सम्मान किया है और यही वजह है कि आज भी पार्टियां हम पर भरोसा करती हैं. आगे नए मुख्यमंत्री का इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जो पूरी प्रक्रिया है, जो चीजें चल रही हैं, सब माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चीजें तय हुई हैं, उसी के हिसाब से हो रहा है. इस तरह उन्होंने संकेत दिया है कि अगले मुख्यमंत्री के नाम पर नीतीश कुमार राजी हो गए हैं.

सांसद और सीएम दोनों रहेंगे, इस्तीफे में देरी क्यों?

इस्तीफे की एक तारीख 14 अप्रैल बताई जा रही है. 10 अप्रैल के बाद तीन दिन की देरी खरमास की वजह से हो सकती है, जिसे अशुभ महीना माना जाता है. इसके खत्म होने के अगले दिन 14 को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं. एक नेता के हवाले से पता चला है कि राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने के बाद खरमास खत्म होने में सिर्फ तीन दिन बचेंगे. ऐसे में नीतीश कुमार की सोच यही है कि अशुभ महीना बीत जाने दिया जाए, फिर इस्तीफा दिया जाए. सिर्फ तीन दिनों की बात है.

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क्या सांसद और सीएम दोनों रह सकते हैं नीतीश?

असल में, राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने से पहले नीतीश कुमार के लिए इस्तीफा देना कोई कानूनी बाध्यता नहीं है. उन्होंने MLC पद से पहले ही इस्तीफा दे दिया है. इससे पहले, गिरिधर गमांग फरवरी - दिसंबर 1999 में ओडिशा के मुख्यमंत्री और लोकसभा सांसद, दोनों पदों पर एक साथ रहे थे. दोनों पदों पर रहते हुए ही उन्होंने अप्रैल 1999 में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ निर्णायक वोट डाला था. तब सरकार एक वोट से गिर गई थी और फिर से चुनाव हुए थे.

दिल्ली से पटना तक क्या होगा?

1. दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे. उसके बाद NDA के सभी सहयोगी मिलकर आगे की रूपरेखा तय करेंगे.

2. अंदरखाने कहा जा रहा है कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर फैसला दिल्ली में भाजपा नेतृत्व के हाथ में है.

3. ऐसी खबरें हैं कि जेडीयू और भाजपा नेता उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अगला मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में हैं.

4. नीतीश कुमार के बेटे निशांत को नया उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता है. उन्हें कुछ अहम मंत्रालय दिए जा सकते हैं.

9 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच क्या होगा

- नीतीश कुमार 9 अप्रैल को 1.20 बजे दिल्ली रवाना होंगे. वह 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में 12.15 बजे शपथ लेंगे.

- दिल्ली में 10 अप्रैल को ही वह मोदी और शाह से मिल सकते हैं. 11 अप्रैल को नीतीश दिल्ली से वापस पटना लौटेंगे.

- 12 अप्रैल को पटना में NDA विधायक दल को संबोधित कर सकते हैं नीतीश. 12 अप्रैल को ही नए सीएम का ऐलान संभव.

- 13 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक संभावित. 14 अप्रैल को सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश.

- 14 अप्रैल को ही नई सरकार का दावा पेश किया जा सकता है.

- 15 अप्रैल को नई सरकार गठन संभव हो सकता है.