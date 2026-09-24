/AI की अगली महाशक्ति कौन? अमेरिका के पास दिमाग, चीन बना रहा है पूरी मशीन

जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने-सामने बैठते हैं, तो चर्चा व्यापार, टैरिफ, ताइवान और रेयर अर्थ्स तक सीमित नहीं रहती. अब मेज पर एक और मुद्दा है, जो आने वाले दशकों में इन बाकी मुद्दों से भी बड़ा साबित हो सकता है: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सितंबर 2026 की ट्रंप-शी वार्ता से पहले अमेरिकी और चीनी अधिकारियों के बीच एआई पर अलग बातचीत शुरू हो चुकी है. अमेरिका ने गंभीर एआई इंसिडेंट्स की स्थिति में दोनों देशों के बीच नोटिफिकेशन मैकेनिज्म बनाने का प्रस्ताव भी रखा है. मई 2026 में ट्रंप की चीन यात्रा के बाद बीजिंग ने आधिकारिक रूप से कहा था कि दोनों राष्ट्रपतियों ने एआई पर "कंस्ट्रक्टिव एक्सचेंजेज" किए और सरकार-से-सरकार एआई डायलॉग शुरू करने पर सहमति जताई थी. लेकिन कोई एआई ट्रीटी, चिप-शेयरिंग एग्रीमेंट या व्यापक टेक्नोलॉजी समझौता नहीं हुआ था.