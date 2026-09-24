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AI की अगली महाशक्ति कौन? अमेरिका के पास दिमाग, चीन बना रहा है पूरी मशीन

अमेरिका और चीन के बीच एआई की जंग अब सिर्फ मॉडल्स और चिप्स तक सीमित नहीं है. बिजली, डेटा सेंटर, पूंजी, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इस दौड़ के निर्णायक आधार बन चुके हैं. दोनों देश वैश्विक एआई बढ़त के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं.

Written ByShashank
Published: Sep 24, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 07:14 PM IST
AI की अगली महाशक्ति कौन? अमेरिका के पास दिमाग, चीन बना रहा है पूरी मशीन
Image Credit: AI फोटो

About the Author

Shashank

Shashank

लेखक एक राजनीतिक विश्लेषक और रणनीतिकार हैं, जिन्होंने भारत का पहला एआई-आधारित चुनावी भविष्यवाणी मॉडल विकसित किया है. वे राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर नेताओं और थिंक टैंकों को सलाह देते हैं. साथ ही, वे जमीनी स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा देने वाली पहलों के समर्थक हैं.

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