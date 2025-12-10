कौन बनेगा PM मोदी का उत्तराधिकारी? RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दिया जवाब

PM Narendra Modi Successor: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर चेन्नई में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित RSS प्रमुख मोहन भागवत ने महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए. एक सवाल के जवाब में जब उनसे पूछा गया कि नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद की बागडोर किसे सौंपी जाएगी तो भागवत ने कहा कि इस पर भाजपा और मोदी जी आपस में चर्चा करेंगे और कोई फैसला लेंगे.

तमिलनाडु में 100% राष्ट्रवादी भावना मौजूद: RSS प्रमुख

भागवत ने इस मौके पर तमिलनाडु में आरएसएस की सीमित उपस्थिति पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में 100% राष्ट्रवादी भावना मौजूद है लेकिन कुछ कृत्रिम बाधाएं इस भावना की पूरी तरह से अभिव्यक्ति को रोक रही हैं. उन्होंने यह भी कहा कि ये कृत्रिम अवरोध ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगे और हमें इन्हें खत्म करने की दिशा में काम करना होगा. भागवत ने इस बात पर जोर दिया कि तमिलनाडु की जनता संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रहित के प्रति समर्पित रही है और इन मूल्यों को और मजबूत करने की आवश्यकता है.

अपनी मातृभाषा में करें बातचीत: मोहन भागवत

अपने संबोधन में भागवत ने भाषाई विविधता और सांस्कृतिक गौरव पर भी विचार व्यक्त किए. उन्होंने तमिलनाडु के लोगों से आग्रह किया कि वे अपनी मातृभाषा में बातचीत करें और अपनी पारंपरिक जीवन शैली को संजोकर रखें. भागवत ने यह भी सवाल उठाया कि तमिलनाडु के लोग तमिल में हस्ताक्षर करने में क्यों हिचकते हैं. उन्होंने भारतीय भाषाओं को समान रूप से महत्व देते हुए कहा कि सभी भारतीय भाषाएं हमारी अपनी भाषाएं हैं. साथ ही उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की संस्कृति की सराहना की खासकर यहां की पारंपरिक पोशाक वेष्टि’ को लेकर जो लोगों के सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाता है.