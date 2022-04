भविष्य में कौन सी पार्टी करेगी BJP का मुकाबला, JP Nadda ने इस तरफ किया इशारा

Who will compete with BJP: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) ने शुक्रवार को गुजरात दौरे के दौरान कहा कि 50-60 साल तक धैर्यपूर्वक काम करने वाली पार्टी ही भाजपा का मुकाबला कर सकती है.