अजित पवार के निधन के बाद बाद कौन होगा NCP पार्टी का अगला बॉस? किन नामों की हो रही खूब चर्चा

महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री और एनसीपी चीफ अजित पवार की अचानक मौत ने पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया है. अजित पवार, जो एनसीपी के बॉस थे और राज्य के डिप्टी सीएम भी, उनकी अचानक मौत हो गई. ये खबर सुनकर हर कोई स्तब्ध है. बारामती से लेकर मुंबई तक, पार्टी कार्यकर्ता और नेता सब सदमे में हैं. अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एनसीपी की कमान कौन संभालेगा? पार्टी का भविष्य क्या होगा? क्या ये टूट जाएगी या कोई नया चेहरा उभरेगा? चलिए, इस पर थोड़ा गहराई से बात करते हैं.

नेतृत्व शून्य और बढ़ती बेचैनी

अजित पवार सिर्फ NCP के नेता नहीं थे, बल्कि सत्ता से पार्टी को जोड़े रखने वाले सबसे मजबूत स्तंभ थे. उनके जाने से NCP का अजित पवार गुट अचानक नेतृत्वविहीन हो गया है.

सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के विधायक, मंत्री और सांसद लगातार बैठकों में हैं, लेकिन अभी तक किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई है.

सुनेत्रा पवार: पहला नाम जो चर्चा में

अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का नाम सबसे पहले सामने आ रहा है. लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्हें राज्यसभा भेजा गया था, जिससे यह साफ हो गया था कि अजित पवार उन्हें सक्रिय राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते थे. लेकिन अड़चन क्या है? सुनेत्रा पवार का संगठनात्मक अनुभव सीमित है. पार्टी को संभालने का प्रशासनिक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है. खुद पार्टी में “वंशवाद” के आरोप. इसी वजह से राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उन्हें अंतरिम अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन स्थायी बॉस बनना आसान नहीं होगा.

पार्थ पवार: पर्दे के पीछे का दावेदार

अजित पवार के बेटे पार्थ पवार का नाम भी तेजी से उछल रहा है. पार्टी के कई अंदरूनी फैसलों में उनकी भूमिका पहले से मानी जाती रही है. पार्थ युवा चेहरा हैं. संगठन के अंदर अच्छी पकड़ है. अजित पवार की राजनीतिक विरासत बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी चुनावी सफलता का अभाव है. वरिष्ठ नेताओं का पूरा समर्थन नहीं है. अनुभव की कमी है. इसलिए पार्थ पवार को लेकर पार्टी दो धड़ों में बंटी नजर आ रही है.

प्रफुल्ल पटेल: अनुभवी लेकिन सीमित असर

वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल का नाम भी रेस में है. वे केंद्र की राजनीति में मजबूत पहचान रखते हैं और अजित पवार के भरोसेमंद नेताओं में रहे हैं. लेकिन समस्या यह है कि महाराष्ट्र में उनका जनाधार सीमित माना जाता है. संगठन पर मजबूत पकड़ नहीं. युवा नेताओं का समर्थन कमजोर है. इसी कारण उन्हें “वर्किंग लीडर” माना जा रहा है, न कि पार्टी बॉस.

सुनील तटकरे: संगठन के जानकार

NCP के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे भी एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं. संगठन और प्रशासन दोनों का अनुभव उनके पास है. हालांकि राज्यव्यापी करिश्माई नेता की छवि नहीं है. अजित पवार जैसा जनसंपर्क नहीं है. सत्ता संतुलन बनाने में चुनौती हो सकती है.

छगन भुजबल और धनंजय मुंडे: BJP की नजर में?

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर NCP कमजोर होती है तो BJP सीधे गेम में उतरेगी. ऐसे में छगन भुजबल और धनंजय मुंडे जैसे बड़े नेता BJP के लिए विकल्प बन सकते हैं. जानकारों का मानना है कि BJP, शिवसेना (शिंदे गुट) की तरह NCP को अलग पहचान में जिंदा रखने के मूड में नहीं है.

BJP तय करेगी अगला बॉस?

चूंकि महाराष्ट्र में महायुति सरकार BJP के नेतृत्व में है, इसलिए अंतिम फैसला भी उसी की रणनीति से जुड़ा होगा. अगर BJP को लगे कि NCP को कमजोर कर अपने में मिलाना फायदेमंद है, तो पार्टी को नया बॉस ही न मिले. राजनीतिक विश्लेषक इसे AIADMK मॉडल से जोड़कर देख रहे हैं, जहां जयललिता के निधन के बाद पार्टी धीरे-धीरे कमजोर होती चली गई.

नाम कई, सहमति किसी पर नहीं

अजित पवार के बाद NCP में परिवार, वरिष्ठ नेता और BJP की रणनीति तीनों के बीच खींचतान हो सकती है. फिलहाल इतना तय है कि NCP का अगला बॉस कौन होगा, यह फैसला पार्टी कम और सत्ता ज्यादा करेगी.