100 रुपये की दवा, 500 में क्यों बिक रही? MRP वाली लूट पर खुलासा पार्ट-2, 'खेल' EXPOSED

Expensive and Fake Medicine investigation Part 2: दवाइयों की मुनाफाखोर कंपनियों की MRP लूट के विरूद्ध हमारा युद्ध मंगलवार को भी जारी रहा, सोमवार को हमने आपको बताया कि कैसे दवाओं की मुनाफाखोर कंपनियां MRP के नाम पर आम आदमी को लूट रही हैं. अब मंगलवार को वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर भी हमने आपके लिए तीन और दवाओं की कीमतों का टेस्ट किया. इन तीन दवाइयों में दो बुखार और एक हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की है. बुखार की ये दवाइयां लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं. कई बार बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही ये दवाइयां खरीदी जाती हैं. हालांकि हाई ब्लड प्रेशर की दवा को डॉक्टर अपने मरीजों को प्रिसक्राइब करते हैं. हो सकता है आपके घर के बुजुर्ग ये दवा खा रहे हों, इसलिए इन जरूरी दवाओं का हमने प्राइस टेस्ट किया है.

चार-चार पैसे की गोली चार रुपये में बिक रही

सरदर्द, सर्दी खांसी, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की रेगुलर इस्तेमाल की जाने वाली दवा को भी मुनाफाखोरों ने आपकी जेब काटने का जरिया बना दिया है. कुछ मुनाफाखोर तो उससे भी ज्यादा घातक हैं. ये नकली दवा बनाकर आपकी सेहत और जान से खिलवाड़ कर रहे हैं. इसलिए आज हमारा DNA आपको फिर से सावधान करने के लिए है. आज हम मुनाफाखोरी के लिए आपकी सेहत और जेब से खिलवाड़ करनेवालों की प्रामाणिक मरम्मत करेंगे.

मशहूर अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने कहा है, 'जहां बहुत अधिक धन होता है, वहां अक्सर मानवता की कमी होती है'.

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ज़ी न्यूज की खबर का असर

मानवता की ये कमी, दवाइयों के कारोबार में सबसे ज्यादा दिख रही है. मुनाफाखोर मेडिसिन रैकेट पर आज के बड़े खुलासे से पहले हम आपको आज के एक्शन की संक्षिप्त जानकारी देते हैं. सोमवार को डीएनए में हमने मुनाफाखोर मेडिसिन रैकेट का खुलासा किया था. हमारे अभियान के बाद आज देश के कई राज्यों में एक्शन हुआ.

कई राज्यों में एक्शन

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने कहा है कि दवाओं की मुनाफाखोरी करनेवालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि दवाइयों में फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ एक्शन हो रहा है. दिल्ली सरकार जन औषधि केंद्र में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करा रही है.

गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ज्यादा कीमत वसूलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. लोग नागरिक हेल्पलाइन और स्वास्थ्य विभाग से शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा, गुजरात सरकार ने जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने का भरोसा दिया है.

जम्मू कश्मीर के ड्रग कंट्रोलर ने कहा कि तय दाम से ज्यादा कीमत पर दवा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी. उनके लाइसेंस कैंसल किए जाएंगे

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप जाधव ने भी मुनाफाखोर मेडिसिन रैकेट के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है. यानी मुनाफाखोर मेडिसिन माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है.

गुजरात के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने कहा कि यदि कोई अधिक कीमत वसूलता है, तो कार्रवाई होगी.

MRP वाली लूट जारी

राज्य सरकारें आश्वस्त कर रही हैं कि आम आदमी को लूटने वाले मुनाफाखोरों पर एक्शन होगा. इसके बावजूद MRP वाली लूट जारी है. मंगलवार को हमारी टीम फिर से दवा दुकानों पर गई. हमने फिर हमारी टीम ने दवाइयों की कीमतों का टेस्ट किया. हमने पहले वो 3 दवाइयां चुनी जिसका इस्तेमाल आप अक्सर करते हैं. इनमें दो बुखार की डोलो-650 और क्रोसिन हैं. डोलो में पैरासिटामोल है. बुखार-बदन दर्द में इस्तेमाल होने वाली इस दवा को Micro Labs Limited बनाती है. जनवरी 2022 में सिर्फ एक महीने में करीब 52 करोड़ रूपये की डोलो बिकी थी.

क्रोसिन भी एक पैरासिटामोल है. बुखार-बदन दर्द में इस्तेमाल होने वाली इस दवा को GSK कंज्यूमर हेल्थकेयर बनाती है. जबकि हमारी टीम ने तीसरी दवा खरीदी टेलमा, ये हाई ब्लडप्रेशर के मरीजों को दी जाने वाली दवा है. ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स कंपनी इस दवा को बनाती है जिसको डॉक्टर मरीजों को प्रिस्क्राइब्स करते हैं.

मतलब ये तीनों दवाएं अक्सर आम लोग इस्तेमाल करते हैं. तीन अलग-अलग कंपनियां बनाती हैं. लेकिन इनसबकी कहानी एक जैसी है. इन दवाओं को खरीदने के लिए हमारी टीम सबसे पहले होलसेलर की दुकान पर गई.

वहां पर डोलो-650 टेबलेट का एक पत्ता 24 रुपये में मिला. जबकि उसकी MRP 34 रूपये थी.

एक पत्ता क्रोसिन जिसकी MRP 32 रूपये है. वो 26 रुपये 60 पैसे में मिली.

एक पत्ता टेलमा जिसकी MRP 337 रुपये है. वो 162 रुपये 24 पैसे में मिली.

होलसेलर से ये दवा खरीदने के बाद हमारी टीम अब ऐसे रिटेल दुकानदार के पास पहुंची, जहां हमारे-आपके जैसे लोग दवाइयां खरीदते हैं. वहां भी हमारी टीम ने वही तीन दवाइयां खरीदी. रिटेलर के यहां डोलो-650 का एक पत्ता जो 24 रुपये में मिला, वो रिटेल दुकान पर 34 रूपये में मिली. यानी होलसेलर और रिटेलर के यहां दवा की कीमत में 10 रूपये का फर्क आ गया.

एक पत्ता क्रोसिन जो हमें 26 रुपये 24 पैसे में मिली. वो रिटेलर की दुकान पर 32 रूपये में मिली. एक रूपये भी डिस्काउंट नहीं. आप भी जब दुकान पर जाते होंगे तो डोलो-क्रोसिन जैसी दवाओं पर डिस्काउंट न के बराबर होता होगा.

हमारी टीम ने एक पत्ता टेलमा भी खरीदी. होलसेल में ये दवा हमें 162 रुपये 24 पैसे में मिली. इसकी MRP 337 रुपये है. जो हमें रिटेल की दवा दुकान पर 337 रूपये में ही मिली. यानी रिटेलर और होलसेलर के प्राइस में करीब 175 रुपये का फर्क. सोचिए दोगुने से भी ज्यादा.

जिसकी MRP कम थी. उसमें 6 से 10 रूपये का फर्क था और जिसकी MRP अधिक थी. उसमें 200 प्रतिशत से ज्यादा तक अंतर था. आमलोगों से खुदरा दुकानदार दो-दो सौ परसेंट ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं. इतनी महंगी दवाइयां खरीदने गए हमारे संवाददाता का क्या अनुभव था. वो भी हम आपको सुनाना चाहेंगे.

मुनाफाखोर नेटवर्क पर एक्शन

प्रसिद्ध विद्वान जॉन स्टाइनबेक ने कहा है कि जब लोग केवल मुनाफे के लिए जीने लगते हैं, तो वे इंसानियत खो देते हैं.

मुनाफाखोर मेडिसिन रैकेट ने पैसों के लिए इंसानियत का पिण्डदान कर दिया है. इस मुनाफाखोर नेटवर्क पर एक्शन हो रहा है.

पड़ताल का दूसरा हिस्सा जयपुर से

हमने तीन और दवाओं में मुनाफाखोरी की पड़ताल की. जयपुर में हमारी रिपोर्टर ने तीन दवाएं खरीदी. वहां पर होलसेलर ने पक्का बिल नहीं दिया. उसमें एक दवा है मोंटास-L यह एलर्जी जैसे नाक बहना, नाक बंद होना, छींक आना, खुजली, सूजन, आंखों से पानी आने पर इलाज के लिए इस्तेमाल होती है. होलसेलर ने इस दवा का एक पत्ता हमें 16 रुपए में दिया. इसकी MRP 183 रुपए है. ये दवा इंटास फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाती है.

दूसरी दवा है ओंडिरॉन MD 4 MG. ये वोमेटिंग यानी उल्टी रोकने के काम आती है. होलसेलर के यहां इसका एक पत्ता हमें 10 रुपए का मिला. इस पर MRP 52 रुपए लिखा है. ये दवा बायोकेम फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज बनाती है.



तीसरी दवा है अमोक्सीक्लेव 625. ये दवा निमोनिया, साइनस और वायरल संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल होती है. इस दवा का एक पत्ता होलसेलर के यहां हमें 80 रुपए का मिला. इसकी MRP 204 रुपए है. एबॉट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड अमोक्सीक्लेव 625 बनाता है

ये वो दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल ज्यादातर लोग करते हैं. सर्दी-खांसी जुकाम, एलर्जी में अक्सर हम इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं. इसलिए आज हमने इन्हीं दवाओं में मुनाफाखोरी करनेवालों की पड़ताल की. मित्रो होलसेलर से इन दवाओं को खरीदने के बाद हम रिटेलर के पास पहुंचे. आप मेरी बाईं तरफ रिटेलर की पर्ची देख रहे हैं.

मोंटास L. के 10 टैबलेट का पत्ता हमें 183 रुपए का मिला. याद रखिए, होलसेलर के यहां 10 टैबलेट का पत्ता हमें 16 रुपये में मिला था. रिटेलर के यहां 183 रुपये के हिसाब से एक टैबलेट की कीमत 18 रुपए 30 पैसे हुई. ध्यान दीजिएगा जितने पैसे में होलसेलर ने हमें पूरा पत्ता दिया था. उतने पैसे में रिटेलर के यहां हमें सिर्फ एक टैबलेट मिली. यहां रिटेलर ने करीब 1150 प्रतिशत का मुनाफा कमाया. मित्रो ध्यान दीजिएगा 1150 प्रतिशत का मुनाफा. यानी ग्यारह गुना ज्यादा मुनाफाखोरी.

आपके साथ दवा के नाम पर ये कितनी बड़ी लूट है. आप सभी अब अच्छी तरह समझ रहे होंगे. ओंडिरॉन MD 4 MG का एक पता हमें रिटेलर ने 53 रुपए का दिया. इसका पूरा पत्ता हमें होलसेलर ने 10 रुपए का दिया था. यहां रिटेलर ने 520 प्रतिशत का मुनाफा कमाया.



अमोक्सीक्लेव 625 का पूरा पत्ता रिटेरलर ने हमें 193 रुपए का दिया. वहीं होलसेलर से हमने 80 रुपए में पूरा पत्ता खरीदा था. यहां रिटेलर ने 242 प्रतिशत का मुनाफा कमाया. अब सुनिए दवा के 200 से 1100 प्रतिशत तक का मुनाफा कमाने वाले रिटेलर क्या कह रहे हैं. चीन के प्रसिद्ध विद्दान लाओ त्ज़ु ने कहा है कि लालच से बड़ा कोई विनाश नहीं है.

दवाओं में मुनाफाखोरी वाला लालच मानव निर्मित विनाश है. सोचिए 200 प्रतिशत से 1150 प्रतिशत तक का मुनाफा. ये लालच की पराकाष्ठा है. ये लालच का नेटवर्क देशव्यापी और संगठित है. मुनाफाखोर मेडिसिन रैकेट के लालच को पूरी तरह समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि दवा को बनाने की लागत कितनी आती है. और जब हम इसे खरीदने के लिए रिटेलर के पास पहुंचते हैं, तो हमें ये कितने में बेची जाती है?

बुखार आने पर हमलोग आमतौर पर Paracetamol 500mg साल्ट की CROCINE नाम की दवा लेते हैं. बहुत आम दवा है. जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया भी था. इस दवा के जरिए अब आप मुनाफाखोर मेडिसिन नेटवर्क के पूरे लूटतंत्र को समझिए. पहले CROCINE बनाने की लागत समझते हैं. 2024 में CROCINE को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, रिपोर्ट के मुताबिक

Paracetamol बनाने के लिए कच्चा माल 2024 में 180 रुपए प्रति किलो मिल रहा था. एक किलो कच्चे माल यानी Active Pharmaceutical Ingredient से 2000 टैलबेट बनते हैं. यानी एक टैबलेट को बनाने की लागत मात्र 9 पैसे है. अब आप समझिए, एक पत्ते में 15 टैबलेट होते हैं. 15 टैबलेट बनाने के लिए कच्चे माल का खर्च आता है 1 रुपए 35 पैसा. अन्य सामग्री का खर्च है करीब 50 पैसा. दवा बनाने में लेबर और दूसरा खर्च करीब 80 पैसा. दवा की पैकेजिंग का खर्च करीब 1 रुपए 50 पैसे आया.

दवा के क्वालिटी टेस्ट पर लगभग 50 पैसे खर्च हुआ. यानी कुल मिलाकर 15 टैबलेट का पत्ता बनाने में खर्च हुए करीब 5 रुपए. जिस कंपनी ने दवा बनाई उसका मुनाफा अगर 10 प्रतिशत हुआ तो लागत हो गई 5 रुपए 50 पैसे. डिस्ट्रीब्यूटर का मुनाफा 10 प्रतिशत जोड़ें तो लागत 6 रुपये हो गई. अब इसमें रिटेलर का मुनाफा और ट्रांसपोर्ट का खर्च 2 रुपए जोड़ दीजिए, तो ये 8 रुपए बनता है.

लेकिन बाजार में CROCINE के 15 टैबलेट का एक पत्ता 2024 में 30 रुपए में बिक रहा था. सरकार के दखल के बाद इसे 18 रुपए के हिसाब से बेचा जाने लगा. यानी बनाने की लागत आई 5 रुपए. अन्य खर्च जोड़कर लागत आई 8 रुपए और बेचा जा रहा है 18 रुपए में. यानी 225 प्रतिशत का मुनाफा.

समझिए, जो दवा आपको 8 रुपए में मिलनी चाहिए थी, वो 18 रुपए में मिल रही है. आपकी गाढ़ी कमाई के पैसे दवा के नाम पर लूटे जा रहे हैं. एक और दवा की लागत के जरिए इस गणित को और सरल तरीके से समझते हैं.

DOLO 650 ये दवा बुखार और शरीर के दर्द के इलाज में काम आती है. जैसा कि हमने आपको बताया था, ये दवा Micro Labs Limited बनाती है. DOLO 650 की एक स्ट्रीप में 15 टैबलेट होते हैं. जिस केमिकल से ये दवा बनती है, वो 180 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलता है. DOLO 650 की 15 टैबलेट की एक स्ट्रीप बनाने में कच्चे माल पर करीब 3 रुपए 50 पैसे खर्च होते हैं.

बनाने का खर्च करीब 1 रुपए 20 पैसे होता है. पैकेजिंग पर खर्च करीब 1 रुपए 80 पैसे होता है. क्वालिटी टेस्ट पर खर्च करीब 70 पैसे होता है. अन्य खर्च 80 पैसे.

यानी कुल मिलाकर 15 टैलबेट की स्ट्रीप 8 रुपए में बन जाती है. समझिए DOLO 650 का एक टैलबेट 50 पैसे से भी कम पड़ता है. कंपनी एक पत्ता 12 से 14 रुपये तक बेचती है. यानी कंपनी सीधे 70 से 100 प्रतिशत तक मुनाफा कमाती है. होलसेलर यही पत्ता 15 से 16 रुपए तक बेचता है. यानी करीब 8 प्रतिशत का मुनाफा होलसेलर लेता है. रिटेलर DOLO 650 का 15 टैबलेट का एक पत्ता 34 रुपए में बेचता है. यानी जो दवा 8 रुपए की बनी, वो हम तक पहुंचते-पहुंचते 34 रुपए की हो गई. यानी 425 प्रतिशत ज्यादा कीमत.

खत्म नहीं होनेवाला ये लालच

मुनाफाखोरी का लालच दवा कंपनियों से ही शुरू हो जाता है. जब हम केमिस्ट के काउंटर पर पहुंचते हैं तो मुनाफा वाला ये लालच कहीं पर 200 फीसदी तो कहीं 400 फीसदी और कहीं-कहीं तो 1200 प्रतिशत तक बढ़ चुका होता है. जानते हैं सरकार इन दवा कंपनियों को तरह-तरह की रियायतें और छूट देती है. ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि हम लोगों को दवाएं किफायती दाम पर मिलें. आज आपको ये जरूर जानना चाहिए कि इन दवा कंपनियों को सरकार क्या-क्या रियायत देती है, ध्यान से समझिएगा.

36 जीवन रक्षक दवाओं पर GST शून्य

सबसे पहले बात जीवन रक्षक दवाओं की. सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाओं पर GST शून्य कर दिया है. यानी इन दवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगता है. सरकार चुनी हुई दवा कंपनियों को Production Linked Incentive देती है. इसके तहत कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए छूट और नगदी प्रोत्साहन मिलता है. जानते हैं ये रकम कितनी है, 2022-23 में 15 हजार करोड़ का फंड तय किया गया था. मार्च 2025 तक सरकार इस योजना में कंपनियों को 37 हजार 306 करोड़ का प्रोत्साहन दे चुकी है. इस स्कीम में सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, सन फॉर्मा, अरविंदो फॉर्मा जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं.

दवा कंपनियों को मिलती है छूट

इस नगद प्रोत्साहन के अलावा सरकार दवा कंपनियों को Income Tax Act की Section 80-IC के तहत छूट देती है. ये छूट उनको मिलती है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में होती है. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लाभ में 100 प्रतिशत छूट मिलती है.

आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में दवा कंपनियों को यूनिट लगाने के लिए कम कीमत पर जमीन मिलती है. साथ ही बिजली, पानी और दूसरी सुविधाएं भी रियायती दरों पर दी जाती है.

मुनाफे के लालच ने बनाया मानव विरोधी

दवाओं के लिए रिसर्च पर भी कंपनियों को छूट मिलती है. रिसर्च पर खर्च की गई रकम में 150 प्रतिशत तक छूट शामिल है. यानी अगर किसी कंपनी ने रिसर्च पर 100 रुपए खर्च किया तो उसे 150 रुपए तक छूट का लाभ मिलेगा.

इसके अलावा दवा कंपनियों को कई अन्य छूट भी मिलती है. Dolo 650 बनानवाली माइक्रो लैब ने सिक्किम यूनिट में दवा बनाकर टैक्स में छूट ली. लेकिन इस छूट का फायदा आम आदमी को नहीं दिया. ये कोरोना के समय हुआ था. समझ सकते हैं, मुनाफे की लालच ने इन कंपनियों और इनके मैनेजमेंट की सोच को कितना मानव विरोधी बना दिया है.

हम पीछे नहीं हटेंगे... हमें ग्राउंड पर जो मिला वो हमने आपको दिखाया और पढ़ाया

दवा कंपनियों और मुनाफाखोर मेडिसिन रैकेट के इसी मानव विरोधी चेहरे को हम दिखा रहे हैं. जानते हैं इसका असर क्या हुआ. कई दवा कंपनियों ने हमें धमकाने की कोशिश की. मुनाफाखोरों के इस संगठित नेटवर्क ने हमें फोन किया. कहा, कि हमारा नाम अपनी रिपोर्ट से हटा लीजिए. समझिए पहले तो दवा के नाम पर आपकी-हमारी कमाई लूटी. जब ये लूट पकड़ी गई तो डराने की कोशिश की. मित्रों आम भारतीयों से जुड़े इस भावनात्मक मुद्दे पर हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है. हम पीछे नहीं हटेंगे. हमें ग्राउंड पर जो मिला वो हमने दिखाया है.

हमारे जागरूक दर्शकों और डीएनए मित्रों ने जो जानकारी दी है, उसकी पड़ताल हमने की है. हमने सच दिखाया है, इसलिए हम रिपोर्ट से किसी कंपनी का नाम नहीं हटाएंगे. आपका भरोसा हमारी ताकत है. लेकिन आज एक और टिप्पणी हम आपसे जरूर शेयर करना चाहेंगे.

हमारे सोशल मीडिया पर एक कमेंट आया. कमेंट में लिखा है कि अपना ड्रामा बंद करो. इस रिस्पॉन्स को हम इग्नोर कर सकते थे. लेकिन हम इसे दिखा रहे हैं. हम ये आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप ये तय करें कि क्या आम भारतीय के हित में मुनाफाखोर मेडिसिन रैकेट के खिलाफ हमारा अभियान आपको ड्रामा लग रहा है या एक गंभीर पहल है.

सोचिए जनहित की खबर को ड्रामा बताया जा रहा है. उस अभियान को ड्रामा बताया जा रहा है जिस पर केंद्र से लेकर कई राज्यों की सरकार ने एक्शन की बात कही है. आपमें से हजारों लोगों ने हमारा साथ दिया है. अपना कीमती समय निकालकर हमारी मुहिम का समर्थन किया है.

अगर हम ऐसी जनहित वाली खबर नहीं दिखाएं तो क्या दिखाएं. क्या युद्ध की खबरें दिखाएं? मीडिया का एक हिस्सा युद्ध की खबर दिखाता है. जब ऐसी खबरें दिखाई जाती है तो यही लोग कहते हैं कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है. जब हमने आपके लिए दवाओं के मुनाफाखोरों के खिलाफ स्ट्राइक की है तो इस खबर को ड्रामा बताया जा रहा है. आप बताइए, ऐसी सोच वालों को क्या कहा जाए. एक जिम्मेदार मीडिया प्लेटफॉर्म होने के नाते हम जनहित से जुड़ी ऐसी खबर जरूर दिखाएंगे. और दिखाते रहेंगे.

मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है कि 'तमाम तरह की असमानताओं में, स्वास्थ्य सेवाओं में होने वाला अन्याय सबसे चौंकाने वाला और अमानवीय है'. मित्रों दुर्भाग्य ये है कि देश में ये धड़ल्ले से हो रहा है.

मरीज दो तरफ से मारे जा रहे हैं. एक तरफ दवा की कीमत मार रही है, दूसरी तरफ दवा की मिलावट. यानी नकली दवा. इस पर बड़ा खुलासा हम कल करेंगे. लेकिन आज हम अपने एक DNA मित्र का खास संदेश आप सभी से शेयर करना चाहते हैं.