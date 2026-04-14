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पश्चिम बंगाल के ये 34 लाख लोग अपना वोट नहीं डाल पाएंगे? SC ने नई लिस्ट की बात क्यों की, पूरी कहानी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में अब एक हफ्ते बचे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लाखों लोगों के मताधिकार पर संशय बरकरार है. अपील लंबित होने की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि वोट देने की इजाजत नहीं दी जा सकती. आगे SC ने सप्लीमेंट्री लिस्ट की बात क्यों की? सियासी दल भी कोर्ट के फैसले पर टकटकी लगाए हैं. 

Written By  Arvind Singh|Edited By: Anurag Mishra|Last Updated: Apr 14, 2026, 02:14 PM IST
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पश्चिम बंगाल के ये 34 लाख लोग अपना वोट नहीं डाल पाएंगे? SC ने नई लिस्ट की बात क्यों की, पूरी कहानी

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम हटाने के खिलाफ जिन लोगों की अपील अभी लंबित है, उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट देने की इजाजत नहीं दी जा सकती. यह आंकड़ा सैकड़ों में नहीं, लाखों में हैं. जी हां, 34 लाख से ज्यादा अपीलें अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने दाखिल की जा चुकी हैं. यह अपीलें उन लोगों ने दायर की हैं, जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे. 

हां, सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को राहत दी है कि जिन लोगों की अपील ट्रिब्यूनल में मंजूर हो जाती है. ऐसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जा सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोग मतदान में शामिल हो सकें, इसके लिए एक नई सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी की जा सकती है. पश्चिम बंगाल में दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होने हैं. सियासी दलों की इन वोटरों पर नजर है. 

SC की ओर देख रहे बंगाल के लोग

इस मामले में वरिष्ठ वकील कल्याण बंदोपाध्याय याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं. 34 लाख लोगों की अपील अब भी ट्रिब्यूनल के सामने पेंडिंग है. उन लोगों के बीच बड़ी अनिश्चितता है. 19 अपीलीय ट्रिब्यूनल इतने लाख मामलों का निपटारा चुनाव से पहले नहीं कर पाएंगे, इसलिए जिन लोगों ने अपील की है, उन्हें मतदान का अधिकार दिया जाए.

'फिर ऐसे लोगों को वोटिंग से रोकना होगा'

जस्टिस सूर्यकांत ने इससे असहमति जाहिर करते हुए कहा कि अगर हम अपील लंबित रहने के दौरान वोट देने की इजाजत देंगे, तो इस आधार पर हमें उन लोगों को वोट देने से रोकना होगा, जिनका नाम लिस्ट में है पर उनके नाम शामिल किए जाने के खिलाफ अपील पेंडिंग है. कोर्ट की यह टिप्पणी इस सन्दर्भ में थी कि  55 फीसदी आपत्तियों को खारिज कर उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है. आपत्ति दर्ज कराने वाले ऐसे लोग भी अपील में गए हैं. कोर्ट का कहना था कि अगर नाम शामिल करने के इच्छुक लोगों की अपील पेंडिंग रहने के दौरान हम उन्हें वोट देने का अधिकार दे देते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को वोट देने से रोकना होगा, जिनके खिलाफ आपत्ति पेंडिंग है.

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कोर्ट निकालेगा बीच का रास्ता

वकील कल्याण बंदोपाध्याय ने कहा कि अपीलीय ट्रिब्यूनल ने अभी हाल ही में काम करना शुरू किया है. ऐसे में, अगर उनकी अपील पेंडिंग रहती है, तो बड़ी संख्या में वोटर वोट नहीं डाल पाएंगे. जस्टिस बागची ने कहा कि हम एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि न्याय प्रक्रिया और लोगों के मतदान अधिकार के बीच दोनों में संतुलन बना रहे.

सप्लीमेंट्री लिस्ट पर कोर्ट कर रहा विचार

वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने अनुरोध किया कि चुनाव से पहले जिन लोगों की अपीलें अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकार कर ली जाएं, उनके नाम जोड़ने के लिए एक सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी करने का प्रावधान किया जाए. इस पर बेंच ने कहा कि हम भी इस बात को लेकर उतने ही सजग हैं. हम इस पर ही विचार कर रहे हैं. चीफ जस्टिस ने कहा कि अपीलीय ट्रिब्यूनल पर पहले से काम का बोझ है. उन पर और ज्यादा दबाव नहीं डाला जा सकता.

अगर जीत का अंतर कम रहा तो...

बंगाल SIR से जुड़े एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने राज्य में चल रही 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) प्रक्रिया को लेकर कुछ चिंताएं जताईं. उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, उनकी अपीलों पर विचार करने के लिए एक मजबूत अपीलीय तंत्र होना जरूरी है. जस्टिस बागची ने कहा कि पश्चिम बंगाल में SIR के लिए चुनाव आयोग ने दूसरे राज्यों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से हटकर एक नई श्रेणी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को भी अपनाया है. SIR प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारी फैसला  ले रहे हैं, लेकिन उनसे 100% सटीकता की उम्मीद करना उचित नहीं है. 

जस्टिस बागची ने कहा कि अगर चुनाव में जीत का अंतर कम हो और बड़ी संख्या में लोग वोट न दे पाएं, तो यह चिंता का विषय हो सकता है. उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि अगर 10% मतदाता वोट नहीं देते और जीत का अंतर 10% से अधिक है, तो शायद समस्या नहीं होगी. हालांकि, अगर जीत का अंतर 2% हो और 15% मतदाता वोट ही नहीं दे पाए, तो कोर्ट को इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ सकता है. 

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Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी ...और पढ़ें

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