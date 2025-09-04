बंगाल में मतुआ समुदाय का बीजेपी ने जीता था भरोसा, अब इन लोगों ने राहुल गांधी को क्‍यों बुलाया?
देश

बंगाल में मतुआ समुदाय का बीजेपी ने जीता था भरोसा, अब इन लोगों ने राहुल गांधी को क्‍यों बुलाया?

पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण चुनावी प्रभाव रखने वाली मतुआ समुदाय का एक धार्मिक समूह है. यह समूह एक बड़ा वोट बैंक है जो किसी भी सियासी पार्टी को बड़ी ताकत दे सकता है. पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) और BJP दोनों इस समुदाय के वोटबैंक पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिशों में लगे हैं. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 04, 2025, 12:07 PM IST
बंगाल में मतुआ समुदाय का बीजेपी ने जीता था भरोसा, अब इन लोगों ने राहुल गांधी को क्‍यों बुलाया?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाली. 16 दिन की ये यात्रा 1 सितंबर को समाप्त हो गई. इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी से बंगाल से आए मतुआ समुदाय ने लोगों मुलाकात की.  कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए बताया कि 'मतुआ समुदाय बंगाल में केंद्र और राज्य सरकारों से खुश नहीं है. कांग्रेस नेता ने बताया कि मतुआ समुदाय के लोगों ने उन्हें बताया कि दोनों ही सरकारों ने मतुआ समुदाय के मुद्दों पर बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया. अब वो कांग्रेस को समर्थन देने के बारे में विचार कर रहे हैं. अब उन्हें इस बात की आशंका है कि कहीं SIR से उनके वोट देने के अधिकार पर भी खतरा न मंडरा रहा हो.' 

पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण चुनावी प्रभाव रखने वाली मतुआ समुदाय का एक धार्मिक समूह है. यह समूह एक बड़ा वोट बैंक है जो किसी भी सियासी पार्टी को बड़ी ताकत दे सकता है. पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) और BJP दोनों इस समुदाय के वोटबैंक पर कब्जा करने की कोशिश में लगे हैं. अधीर रंजन चौधरी ने बताया, 'मतुआ समुदाय के कुछ लोग मुझसे मुर्शिदाबाद में मिले क्योंकि वे बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी और दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी दोनों से मोहभंग हो रहे हैं. उनकी समझ है कि मतुआ समुदाय के मूल मुद्दों पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है और दोनों पार्टियों ने उन्हें एक चुनावी टूलकिट के रूप में इस्तेमाल किया है. अब वो लोग राहुल गांधी के चुनाव आयोग के खिलाफ मुद्दे उठाने के तरीके से प्रेरित होकर कांग्रेस का समर्थन करने के बारे में सोच रहे हैं.' 

राहुल दादा बंगाल आइए का बैनर ले कर की मुलाकात
मतुआ समुदाय के 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से बिहार के सारण जिले के एकमा में मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान मतुआ समुदाय के प्रतिनिधिमंडल के हाथों में एक बैनर था जिसपर लिखा था - Rahul Dada Come To Bengal। SIR एक विपदा और कांग्रेस- ए निरापद जिसका अर्थ है कि एसआईआर एक खतरा है और हम कांग्रेस के साथ सुरक्षित है. राहुल गांधी ने इस प्रतिनिधि मंडल के साथ और उनके बैनर के साथ फोटो भी खिंचवाई. हालांकि बंगाल में अब नाम मात्र ही कांग्रेस रह गई है. मतुआ समुदाय से मौजूदा समय राज्य में एक सांसद है. 

मतुआ समुदाय का नेतृत्व करने वाले ठाकुर परिवार में दरार
मतुआ समुदाय की यह पहल ऐसे समय में आई है जब इस समुदाय का नेतृत्व करने वाले ठाकुर परिवार में उथल-पुथल मची हुई है. केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर और उनके भाई सुभ्रता ठाकुर जो बीजेपी से विधायक हैं दोनों के बीच मतुआ समुदाय के सदस्यों को पहचान पत्र दिलाने के लिए शिविर आयोजित करने को लेकर सार्वजनिक विवाद खड़ा हो गया है. इसके बाद सुभ्रता की चाची ममता बाला ठाकुर जो कि टीएमसी से राज्यसभा सांसद हैं  के साथ मुलाकात के बाद शांतनु ने अपने भाई पर राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी में पद हासिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था. 

... तो ये है बीजेपी की चिंता की वजह
हालांकि BJP को सबसे अधिक चिंता इस बात से है कि उसके एक स्थानीय कार्यकर्ता तपन हलदर ने बिहार में मतुआ समुदाय के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था. पार्टी ने 2019 में राज्य में अपनी सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रदर्शन दर्ज की थी 42 लोकसभा सीटों में से 18 जीती थीं. क्योंकि तब मतुआ समुदाय ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 को लागू करने के वादे पर उनका समर्थन किया था. क्योंकि ये कानून उनकी नागरिकता प्राप्ति को आसान बनाएगा. BJP के लिए, बंगाल में सत्ता का रास्ता मतुआ समुदाय को केंद्र में रखकर एक सर्व-हिंदू समर्थन आधार तैयार करने में निहित है और यह किसी तीसरे विकल्प के उभरने का जोखिम नहीं उठा सकती चाहे वह कितना भी कमजोर हो.

कांग्रेस प्रवक्ता ने केंद्रीय मंत्री के दावों को खारिज किया
वहीं इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री के आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता केतन जायसवाल ने कहा,'शांतनु ठाकुर जो दावा कर रहे हैं वह निराधार है ... मतुआ BJP और TMC के झूठे वादों से तंग आ चुके हैं. BJP को डर है कि मतुआ समुदाय का समर्थन कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो सकता है.' केतन जायसवाल मतुआ समुदाय के प्रतिनिधिमंडल के साथ बिहार गए थे.  

कौन हैं मतुआ समुदाय के लोग? कर रहे नागरिकता की मांग
मतुआ समुदाय बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में पहले विभाजन के दौरान और फिर 1971 के युद्ध के दौरान दूसरी लहर में आकर बसा. सामाजिक सुधारक गुरुचंद ठाकुर के सिद्धांत 'जातिर दोल नेई, शेई जातिर बोल नेई (जिस समुदाय के पास संगठन नहीं, वह समुदाय कमजोर है)' का पालन करते हुए, उन्होंने शुरुआत से ही राजनीतिक मुख्यधारा में शामिल होने की कोशिश की. प्रमथ रंजन ठाकुर गुरुचंद ठाकुर के पौत्र और शांतनु व सुभ्रता ठाकुर के दादा 1962 में बी.सी. रॉय के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में कनिष्ठ जनजातीय विकास मंत्री थे और 1967 में बंग्ला कांग्रेस (कांग्रेस से अलग हुए एक गुट) के टिकट पर नदिया से लोकसभा के लिए चुने गए थे.

;