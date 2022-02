बड़े साहब की कुर्सी पर क्यों होता है सफेद तौलिया? अधिकारियों ने दिए मजेदार जवाब

नई दिल्ली: IAS या IPS अधिकारियों की कुर्सी पर सफेद तौलिया क्यों होता है? इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. बात निकली तो दूर तक गई. इसके ऐसे ऐसे जवाब सामने आए कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी. वहीं कुछ फनी यानी मजाकिया जवाबों ने भी सोशल मीडिया की महफिल लूट ली.

दरअसल इसकी शुरुआत हुई एक IRTS ऑफिसर के ट्वीट से. IRTS ऑफिसर ने अपने ट्वीट में लिखा- 'यदि एक कमरे में 10 एक जैसी कुर्सियां हों तो सीनियर की कुर्सी में अंतर कैसे करें? उस पर सफेद तौलिया रख दें.' इस ट्वीट के बाद यूजर्स ने कमेंट्स कर प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया. कई आईएएस अधिकारियों ने भी रिएक्शन दिया.

जिस सवाल से ट्विटर पर बहस का गलियारा गर्म हुआ तो आइए सबसे पहले दिखाते हैं वो ट्वीट जो IRTS अफसर संजय कुमार (Sanjay Kumar IRTS) के ट्विटर हैंडल @Sanjay_IRTS) ने किया.

If there are ten similar chairs in a room then how to differentiate chair of a senior ? Put white towel on it. #bureaucracy

बस फिर क्या था इस ट्वीट के बाद जो ज्ञान की गंगा बही यानी बहस छिड़ी उसमें एक से बढ़कर एक जबरदस्त जवाब जानने को मिले. इस पर एक यूजर ने पूछा- 'सर, सीनियरटी के प्रतीक के रूप में यह सफेद तौलिया भारतीय इनोवेशन है.' तो किसी ने इसे जब AC नहीं होते थे तो उस दौर में नमी रोकने का देशी जुगाड़ बता डाला. इसके जवाब में IRTS संजय ने कहा- 'एक बार मेरे सीनियर ने मुझसे पूछा तौलिया नहीं है? मैंने कहा सर- कुर्सी साफ है.'

IAS या IPS की कुर्सियों पर सफेद तौलिया रखने की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में IRS अधिकारी विकास प्रकाश सिंह (Vikas Prakash Singh) ने भी रिएक्ट किया.

The Indian Bureaucratic Towel has a curious case.

It probably started in British era due 2 thickly cushioned chairs, absence of cooling tech, and non-acclimatized Britishers, resulting in a lot of sweating. However, it soon became associated with status and d tradition continues. https://t.co/co0e3WFADm

— Vikas Prakash Singh, IRS (@VikasPrkshSingh) February 3, 2022