VIDEO: नाले में कूदे AAP पार्षद फिर 'नायक' के अनिल कपूर की तरह दूध से नहाया

नई दिल्ली: एमसीडी चुनाव (MCD Election 2022) से पहले दिल्ली में पार्षद बनने का ख्वाब देख रहे नेताओं के नए-नए रूप सामने आ रहे हैं. इस बीच आम आदमी पार्टी के एक पार्षद ने अपनी सीट पर दावेदारी मजबूत करने के लिए जो किया उसकी चर्चा पूरी दिल्ली में हो रही है. दरअसल आप पार्षद हसीब उल हसन शास्त्री पार्क इलाके के दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने देखा कि एक नाला जाम है और उससे बदबू आ रही है. अब सामान्य तौर पर पार्षद कर्मचारी को बुलाते, फिर उनसे सफाई के लिए कहते, लेकिन मंगलवार को ऐसा लगा कि मानो आप के इस नेता के पास इन चीजों के लिए समय नहीं था. इसलिए वो खुद नाले में कूद गए और सफाई करने लगे.

इस बीच जब AAP पार्षद हासिब अल हसन नाले की सफाई करके निकले तो मौके पर मौजूद लोग उनकी जय जयकार करने लगे. लोगों ने हासिब अल हसन के लिए जिंदाबाद रहे जैसे नारे लगाए. उन्होंने मग्गे और बाल्टी में दूध भरकर हासिब अल हसन को नहलाया. इस दौरान हासिब अल हसन के चारों ओर लोगों का जमावड़ा दिखा. वहीं AAP कार्यकर्ता ने बीजेपी (BJP) के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए इस बार के निगम चुनावों के लिए अपनी पार्टी का दावा मजबूत किया.

Drama peaks as #MCDElections2022 come closer, #AAP corporator turns Anil Kapoor from Bollywood movie Nayak.

AAP corporator Hasib Al Hassan Jumps into a drain in East Delhi to clean it, takes a milk bath later. pic.twitter.com/COU0F09pDD

HOW मोहिल मल्होत्रा (@TRULYMM8) March 22, 2022