तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने धीरे से किसका हाथ दबाया? दिल्ली के एक वीडियो में दिख रहा सब

Amir Khan Muttaqi Delhi News: आमिर खान मुत्ताकी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को दूर रखा तो काफी बवाल हुआ था लेकिन अब एक वीडियो में महिला को लेकर तालिबान के रूल की एक और झलक दिखी है. पूरी बात समझने के लिए वीडियो देखना होगा. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 15, 2025, 07:16 AM IST
तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकें कर काफी सुर्खियां बटोरीं. प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को बैन करने का मुद्दा गरमाया तो मुत्ताकी की हिंदी ने भारतीयों का दिल भी जीता. अब एक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें मुत्ताकी चुपके से पास खड़े शख्स का हाथ दबाते दिख रहे हैं. आखिर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने ऐसा क्यों किया?

फिक्की के एक कार्यक्रम में मुत्ताकी पहुंचे हुए थे. कैमरे ऑन थे. लोग अपने तरीके से अफगान विदेश मंत्री का सम्मान कर रहे थे. फोटो क्लिक हो रहे थे. तभी एक महिला मुत्ताकी के करीब आती दिखती है. वह कुछ प्रजेंट करके मुत्ताकी का सम्मान करने के लिए आई थी. उन्हें देखते ही मुत्ताकी ने पास खड़े सिख पदाधिकारी का हाथ पकड़कर दबा दिया. दरअसल, कैमरे में रिकॉर्ड इस सीन से पता चलता है कि सिख पदाधिकारी अपनी जगह से पीछे हटकर महिला को आगे आने का मौका देना चाहते थे लेकिन मुत्ताकी ने हाथ दबाकर इशारा किया कि आप यहीं रहिए. 

सोशल मीडिया पर वीडियो आया तो लोग मुत्ताकी की तारीफ करने लगे. एक शख्स ने लिखा, 'सिख भाई अपनी जगह महिला को देना चाहते थे लेकिन विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने उनका हाथ चुपके से दबाकर इशारा दिया कि आप यहीं रहिए. यह तकवा का सीक्रेट है. यह इस्लाम की खूबसूरती है.'

पढ़ें: मेरा सिर शर्म से झुक गया... आमिर खान मुत्तकी के देवबंद जाने पर क्यों भड़के जावेद अख्तर?

तकवा क्या है?

तकवा अरबी शब्द है जिसका अर्थ है बचना या ढाल बनाना. इस्लामी नियमों के मुताबिक इसका मतलब होता है- अल्लाह के प्रति सचेत रहना और उसकी सजा से बचने के लिए उन चीजों से दूर रहना जो 'हराम' है. तालिबान हुकूमत महिलाओं को लेकर अलग रुख अपनाती है. इसको लेकर लोगों का गुस्सा और विरोध भी होता है. 

महिला पत्रकारों को रखा दूर फिर...

मुत्ताकी ने दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें महिला पत्रकारों को शामिल नहीं किया. विवाद बढ़ा तो मुत्ताकी ने दावा किया कि ब्रीफिंग से महिला पत्रकारों का शामिल न होना अनजाने में हुआ. बाद में एक और मीटिंग बुलाई गई जिसमें महिला पत्रकारों को बुलाया गया. अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद महिला अधिकारों में भारी कटौती की गई है. तालिबान शासन ने महिलाओं और लड़कियों के स्कूलों या विश्वविद्यालयों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था. ऐसे में भारत में एक तबके ने मुत्ताकी की मीटिंग्स और देवबंद जाने पर गहरी नाराजगी जताई है. 

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

