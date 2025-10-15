तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने धीरे से किसका हाथ दबाया? दिल्ली के एक वीडियो में दिख रहा सब

तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकें कर काफी सुर्खियां बटोरीं. प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को बैन करने का मुद्दा गरमाया तो मुत्ताकी की हिंदी ने भारतीयों का दिल भी जीता. अब एक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें मुत्ताकी चुपके से पास खड़े शख्स का हाथ दबाते दिख रहे हैं. आखिर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने ऐसा क्यों किया?

फिक्की के एक कार्यक्रम में मुत्ताकी पहुंचे हुए थे. कैमरे ऑन थे. लोग अपने तरीके से अफगान विदेश मंत्री का सम्मान कर रहे थे. फोटो क्लिक हो रहे थे. तभी एक महिला मुत्ताकी के करीब आती दिखती है. वह कुछ प्रजेंट करके मुत्ताकी का सम्मान करने के लिए आई थी. उन्हें देखते ही मुत्ताकी ने पास खड़े सिख पदाधिकारी का हाथ पकड़कर दबा दिया. दरअसल, कैमरे में रिकॉर्ड इस सीन से पता चलता है कि सिख पदाधिकारी अपनी जगह से पीछे हटकर महिला को आगे आने का मौका देना चाहते थे लेकिन मुत्ताकी ने हाथ दबाकर इशारा किया कि आप यहीं रहिए.

The Sikh brother wants to give up his place to the woman, but FM Mawlawi Amir Khan Muttaqi holds his hand quietly so the man continues to stay. The Secret of Taqwa, That's The Beauty Of Islam.#Ameerkhanmuttaqi

सोशल मीडिया पर वीडियो आया तो लोग मुत्ताकी की तारीफ करने लगे. एक शख्स ने लिखा, 'सिख भाई अपनी जगह महिला को देना चाहते थे लेकिन विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने उनका हाथ चुपके से दबाकर इशारा दिया कि आप यहीं रहिए. यह तकवा का सीक्रेट है. यह इस्लाम की खूबसूरती है.'

तकवा क्या है?

तकवा अरबी शब्द है जिसका अर्थ है बचना या ढाल बनाना. इस्लामी नियमों के मुताबिक इसका मतलब होता है- अल्लाह के प्रति सचेत रहना और उसकी सजा से बचने के लिए उन चीजों से दूर रहना जो 'हराम' है. तालिबान हुकूमत महिलाओं को लेकर अलग रुख अपनाती है. इसको लेकर लोगों का गुस्सा और विरोध भी होता है.

महिला पत्रकारों को रखा दूर फिर...

मुत्ताकी ने दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें महिला पत्रकारों को शामिल नहीं किया. विवाद बढ़ा तो मुत्ताकी ने दावा किया कि ब्रीफिंग से महिला पत्रकारों का शामिल न होना अनजाने में हुआ. बाद में एक और मीटिंग बुलाई गई जिसमें महिला पत्रकारों को बुलाया गया. अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद महिला अधिकारों में भारी कटौती की गई है. तालिबान शासन ने महिलाओं और लड़कियों के स्कूलों या विश्वविद्यालयों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था. ऐसे में भारत में एक तबके ने मुत्ताकी की मीटिंग्स और देवबंद जाने पर गहरी नाराजगी जताई है.