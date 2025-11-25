Advertisement
'अहमदाबाद ही क्यों?', T20 वर्ल्ड कप फाइनल के वेन्यू पर बिफरे आदित्य ठाकरे; उठाए ये सवाल?

T20 World Cup: आदित्य ठाकरे ने आगामी T20 वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर ICC पर पक्षपात का आरोप लगाया है. उन्होंने सवाल उठाया कि हर बड़े मैच का फाइनल अहमदाबाद में ही क्यों आयोजित किया जा रहा है. ठाकरे ने वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई को फाइनल के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बताया है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 25, 2025, 10:45 PM IST
T20 World Cup: शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने आगामी T20 वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) पर पक्षपात का आरोप लगाया है. ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए सवाल उठाया कि हर बड़े मैच का फाइनल लगातार अहमदाबाद में ही क्यों आयोजित किया जा रहा है.

ठाकरे ने कहा कि अहमदाबाद पहले ही एक वर्ल्ड कप फाइनल होस्ट कर चुका है और ऐसे में ICC को अन्य पारंपरिक क्रिकेट वेन्यू को भी मौका देना चाहिए. उन्होंने लिखा कि वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, T20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है. उन्होंने 2011 वर्ल्ड कप फाइनल की याद दिलाते हुए कहा कि वानखेड़े स्टेडियम ने दुनिया के सबसे यादगार क्रिकेट फाइनल में से एक की मेजबानी की थी.

आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया कि हर फाइनल अहमदाबाद में कराने का क्या शौक है? क्या यह कोई ट्रेडिशनल क्रिकेट वेन्यू रहा है? मुंबई क्यों नहीं? वानखेड़े सबसे अच्छा विकल्प है. उम्मीद है ICC राजनीति और फेवरेटिज़्म में शामिल नहीं होगा. उन्होंने यह भी कहा कि ईडन गार्डन्स (कोलकाता), एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेन्नई), आईएस बिंद्रा स्टेडियम (मोहाली) जैसे प्रतिष्ठित मैदान भी T20 वर्ल्ड कप फाइनल की मेजबानी के लिए पूरी तरह सक्षम हैं. ठाकरे ने आरोप लगाया कि अचानक बढ़ते फेवरेटिज़्म की वजह से पारंपरिक क्रिकेट शहरों के साथ नाइंसाफी हो रही है.

