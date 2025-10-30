ये हमारा डोमेन है, कृपया आप दूर ही रहिए... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से क्यों कही ये बात?

एक अहम मसले पर सुप्रीम कोर्ट के साथ दो दशक से चला आ रहा हाई कोर्टों का असंतोष पहली बार खुलकर सामने आया है. दरअसल, राज्य न्यायिक अधिकारियों के लिए सर्विस रूल्स सुप्रीम कोर्ट तैयार करता है. बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कहा कि आपको इस मसले से दूर रहना चाहिए. हाल ही में फैसलों में देरी के लिए सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुनाया था. अब हाई कोर्ट ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक अधिकारियों और सीधी भर्ती वाले जिला जजों के लिए पर्याप्त पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने का काम उच्च न्यायालयों पर छोड़ देना चाहिए. आर्टिकल 227(1) हाई कोर्टों को डिस्ट्रिक्ट जूडिशरी के संचालन और देखरेख का अधिकार प्रदान करता है.'

हाई कोर्ट की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा, 'उच्च न्यायालयों को संविधान से मिले अधिकार और कर्तव्य से वंचित क्यों किया जाना चाहिए? अब समय आ गया है कि उच्च न्यायालयों को मजबूत किया जाए न कि उन्हें कमजोर किया जाए. बात बहुत आगे बढ़ चुकी है.'

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा

हाई कोर्ट का पक्ष रखते हुए एडवोकेट द्विवेदी ने कहा कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सैद्धांतिक रूप से एक कॉन्सेप्ट पेपर को अंतिम रूप दिया था जिसमें इस बात की वकालत की गई थी कि अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती वाले जिला जजों के लिए सुप्रीम कोर्ट को परीक्षा आयोजित करना चाहिए. हमने इसका विरोध किया और इसे रोक दिया गया.

उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट सेवानिवृत्ति की आयु, न्यायिक अधिकारियों के लिए कोटा और पात्रता तय नहीं कर सकता है.

CJI की बेंच ने क्या कहा

चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस जे. बागची की पीठ ने कहा कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का कॉन्सेप्ट अब भी है और अगर यह फलीभूत होता है तो डिस्ट्रिक्ट जूडिशरी के लिए समान सेवा नियम बनाने में सुप्रीम कोर्ट की कुछ भूमिका हो सकती है.

अगले CJI बनने वाले जस्टिस कांत ने कहा कि वर्तमान कार्यवाही का उद्देश्य डिस्ट्रिक्ट जूडिशरी के संबंध में उच्च न्यायालयों की शक्तियों को हड़पना नहीं है. हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या जिला जज के पद पर प्रमोशन में एकरूपता लाने के लिए एक सामान्य गाइडलाइंस की आवश्यकता है?

