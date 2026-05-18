1, 3, 7, 20, 21... कांग्रेस की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री के काफिले में VIP नंबर वाली गाड़ियां कहां से आईं?

केरलम की नई सरकार अस्तित्व में आ चुकी है. आज शपथ ग्रहण के बाद सीएम वीडी सतीशन और उनके कैबिनेट मंत्रियों का काफिला निकला, तो पूरे देश ने वीडियो गौर से देखा. आपने भी देखा होगा कि इन गाड़ियों के आगे नंबर प्लेट पर एक या दो अंक ही लिखे थे. नीचे एक वीडियो देखिए आपको सीएम के काफिले में 1, 3, 7, 20, 21, 74 नंबर की गाड़ियां दिखाई देंगी. आपके मन में सवाल उठेगा कि यह कैसा सिस्टम है? ये किसकी गाड़ियां हैं?

असल में, केरल में यह एक परंपरा बन चुकी है. केरल के सीएम और मंत्रियों के काफिले में शामिल गाड़ियों पर लिखे नंबर, राज्य कैबिनेट में मंत्रियों के बैठने के क्रम या कहें कि उनकी आधिकारिक वरिष्ठता को दिखाते हैं. नीचे वीडियो के आखिरी हिस्से को गौर से देखिए. मुख्यमंत्री की आधिकारिक गाड़ी का नंबर 1 साफ दिखाई दे रहा है. उनके साथ चलने वाली गाड़ियों (एस्कॉर्ट) और कैबिनेट मंत्रियों की गाड़ियों को क्रम से इसी तरह से नंबर अलॉट किए जाते हैं.

#WATCH | Thiruvananthapuram | Keralam Chief Minister VD Satheesan, his newly sworn-in cabinet ministers, leave from Lok Bhavan after meeting Keralam Governor Rajendra Vishwanath Arlekar Add Zee News as a Preferred Source (Source: CMO) pic.twitter.com/ssCKJ5U0Yx — ANI (@ANI) May 18, 2026

इन गाड़ियों को नंबर केरल मोटर वाहन विभाग की तरफ से जारी किए जाते हैं. इनमें से कुछ नंबरों की बहुत डिमांड होती है, लेकिन कुछ खास नंबरों के पीछे कुछ अलग ही कहानी होती है.

एक अंक वाली गाड़ियों का मतलब

कैबिनेट मंत्रियों के लिए राज्य की आधिकारिक गाड़ियों के नंबर उनकी रैंकिंग के हिसाब से तय होते हैं. उदाहरण के लिए, कैबिनेट में वरिष्ठता क्रम में दूसरे सबसे वरिष्ठ मंत्री को आमतौर पर नंबर 2 वाली गाड़ी मिलती है. तीसरे सबसे वरिष्ठ मंत्री 3 नंबर वाली गाड़ी से चलते हैं.

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2016 की एक रिपोर्ट बताती है कि 2006 में वीएस अच्युतानंदन कैबिनेट में 13 नंबर की गाड़ी लेने के लिए कोई मिनिस्टर तैयार नहीं हुआ था. हालांकि, बाद में इस सामाजिक कलंक को धोने के लिए शिक्षा मंत्री ने 13 नंबर की गाड़ी ले ली. लेफ्ट के नेता नास्तिक होते हैं, वे इस तरह शुभ-अशुभ नंबर को नहीं मानते हैं लेकिन लेफ्ट की सरकार में भी 13 नंबर से सब दूरी बनाए रखना चाहते थे.

बाद में राज्य के गाड़ियों के बेड़े में नंबर 13 को पारंपरिक रूप से छोड़ना शुरू कर दिया गया.

आम जनता भी पा सकती है एक अंक वाला नंबर?

हां, आम जनता और VIP लोग 'परिवहन फैंसी नंबर पोर्टल' पर होने वाली ई-नीलामी के जरिए कानूनी तौर पर एक-अंक और दो-अंक वाले फैंसी नंबर (जैसे 3, 0003, या 1111) हासिल कर सकते हैं. केरलम में, एक-अंक वाले फैंसी नंबर की शुरुआती नीलामी की कीमत लगभग 1.5 लाख से 3 लाख रुपये तक होती है.

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