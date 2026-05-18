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Hindi Newsदेश1, 3, 7, 20, 21... कांग्रेस की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री के काफिले में VIP नंबर वाली गाड़ियां कहां से आईं?

1, 3, 7, 20, 21... कांग्रेस की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री के काफिले में VIP नंबर वाली गाड़ियां कहां से आईं?

1, 2, 3 ऐसे नंबर वाली गाड़ियों को वीआईपी माना जाता है. आज केरलम में शपथ ग्रहण के बाद देशभर की मीडिया के कैमरे लगे थे. लोक भवन से सीएम और मंत्रियों के काफिले को रिकॉर्ड किया गया तो नंबर प्लेट पर जाकर सबकी नजरें जम गईं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: May 18, 2026, 01:36 PM IST
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लोक भवन से निकलता सीएम और मंत्रियों का काफिला.
लोक भवन से निकलता सीएम और मंत्रियों का काफिला.

केरलम की नई सरकार अस्तित्व में आ चुकी है. आज शपथ ग्रहण के बाद सीएम वीडी सतीशन और उनके कैबिनेट मंत्रियों का काफिला निकला, तो पूरे देश ने वीडियो गौर से देखा. आपने भी देखा होगा कि इन गाड़ियों के आगे नंबर प्लेट पर एक या दो अंक ही लिखे थे. नीचे एक वीडियो देखिए आपको सीएम के काफिले में 1, 3, 7, 20, 21, 74 नंबर की गाड़ियां दिखाई देंगी. आपके मन में सवाल उठेगा कि यह कैसा सिस्टम है? ये किसकी गाड़ियां हैं? 

असल में, केरल में यह एक परंपरा बन चुकी है. केरल के सीएम और मंत्रियों के काफिले में शामिल गाड़ियों पर लिखे नंबर, राज्य कैबिनेट में मंत्रियों के बैठने के क्रम या कहें कि उनकी आधिकारिक वरिष्ठता को दिखाते हैं. नीचे वीडियो के आखिरी हिस्से को गौर से देखिए. मुख्यमंत्री की आधिकारिक गाड़ी का नंबर 1 साफ दिखाई दे रहा है. उनके साथ चलने वाली गाड़ियों (एस्कॉर्ट) और कैबिनेट मंत्रियों की गाड़ियों को क्रम से इसी तरह से नंबर अलॉट किए जाते हैं. 

इन गाड़ियों को नंबर केरल मोटर वाहन विभाग की तरफ से जारी किए जाते हैं. इनमें से कुछ नंबरों की बहुत डिमांड होती है, लेकिन कुछ खास नंबरों के पीछे कुछ अलग ही कहानी होती है. 

एक अंक वाली गाड़ियों का मतलब

कैबिनेट मंत्रियों के लिए राज्य की आधिकारिक गाड़ियों के नंबर उनकी रैंकिंग के हिसाब से तय होते हैं. उदाहरण के लिए, कैबिनेट में वरिष्ठता क्रम में दूसरे सबसे वरिष्ठ मंत्री को आमतौर पर नंबर 2 वाली गाड़ी मिलती है. तीसरे सबसे वरिष्ठ मंत्री 3 नंबर वाली गाड़ी से चलते हैं. 

पढ़ें: हरे झंडे वाली वो पार्टी, जिसके साथ कांग्रेस ने केरलम में बनाई सरकार; जिन्ना की मुस्लिम लीग से सीधा नाता

2016 की एक रिपोर्ट बताती है कि 2006 में वीएस अच्युतानंदन कैबिनेट में 13 नंबर की गाड़ी लेने के लिए कोई मिनिस्टर तैयार नहीं हुआ था. हालांकि, बाद में इस सामाजिक कलंक को धोने के लिए शिक्षा मंत्री ने 13 नंबर की गाड़ी ले ली. लेफ्ट के नेता नास्तिक होते हैं, वे इस तरह शुभ-अशुभ नंबर को नहीं मानते हैं लेकिन लेफ्ट की सरकार में भी 13 नंबर से सब दूरी बनाए रखना चाहते थे. 

बाद में राज्य के गाड़ियों के बेड़े में नंबर 13 को पारंपरिक रूप से छोड़ना शुरू कर दिया गया. 

आम जनता भी पा सकती है एक अंक वाला नंबर?

हां, आम जनता और VIP लोग 'परिवहन फैंसी नंबर पोर्टल' पर होने वाली ई-नीलामी के जरिए कानूनी तौर पर एक-अंक और दो-अंक वाले फैंसी नंबर (जैसे 3, 0003, या 1111) हासिल कर सकते हैं. केरलम में, एक-अंक वाले फैंसी नंबर की शुरुआती नीलामी की कीमत लगभग 1.5 लाख से 3 लाख रुपये तक होती है. 

पढ़ें: केरलम शपथ ग्रहण में मंच पर थे भाजपा नेता, शाहनवाज बोले- कांग्रेस पर हमारी पूरी नजर रहेगी

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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