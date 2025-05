बिना कन्फर्म किए भारत के राफेल पर पाकिस्तानी ढिंढोरा क्यों पीटने लगा पश्चिमी मीडिया? अब पता चला

Rafale Fighter: भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिनों की फाइट में अंतरराष्ट्रीय मीडिया का रुख काफी चौंकाने वाला था. पश्चिमी मीडिया तो पाकिस्तान का प्रॉपगैंडा ही फैला रहा था. भारत की सेना ने आधिकारिक रूप से बयान जारी भी नहीं किया, उससे पहले ही पश्चिमी मीडिया ढिंढोरा पीटने लगता. भारत में लोग भी भ्रम में थे कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है? सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें होने लगीं. अब पता चला है कि भारत के राफेल लड़ाकू विमान को लेकर तब अफवाह क्यों और कैसे उड़ाई गई थी?

वो टीस अब भी है

फ्रांस में लंबे समय तक भारत के राजदूत रहे जावेद अशरफ ने 'द स्टेट्समैन' को दिए इंटरव्यू में अंदर की बात बताई. उन्होंने साफ कहा कि बिना फैक्ट सामने आए ब्रिटिश और दूसरे पश्चिमी मीडिया चलाने लगे कि कैसे पाकिस्तानी एयरफोर्स भारतीय वायुसेना पर भारी पड़ी. उन्होंने थोड़ा भी इंतजार नहीं किया. अशरफ ने कहा, 'याद रखिएगा ये एक नरैटिव था जो उन्होंने सामने रखा. मैंने देखा है कि कितना ज्यादा इस चीज ने लोगों का ध्यान खींचा.'

फ्रांस में भारत के पूर्व राजदूत ने कहा कि खासतौर से अमेरिका और ब्रिटिश मीडिया ने जमकर यह नरैटिव फैलाया. उन्होंने कहा कि इसकी मुख्य वजह 'कॉमर्शियल हित' है. वे खासतौर से एक एयरक्राफ्ट को टारगेट कर रहे थे क्योंकि वे देख रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में काफी प्रतिस्पर्धा है. उस एयरक्राफ्ट को लेकर अलग-अलग मार्केट में चर्चा है. एंबेसडर का इशारा फ्रांस से आए राफेल की तरफ था.

आगे एंबेसडर ने सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रंशसा की जिसमें साफ तौर पर एक-एक चीज बताई गई कि भारत ने किस तरह और कितना ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है. जल्द ही साफ हो गया था कि ऑपरेशन सिंदूर से सहमा पाकिस्तान सिर्फ झूठ फैला रहा है.

An old image is going viral on social media, with many Pakistan-based accounts claiming that it shows the last rites of a Rafale pilot of the #IndianAirForce who died on 7 May 2025.#PIBFactCheck

This claim is completely fake.

The image is actually from 2008 and… pic.twitter.com/bud4awxcRP

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 14, 2025