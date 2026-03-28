आप उतना ही पेट्रोल भरवाइए... पंपों पर लगती लाइनों के बीच अमित शाह ने जनता से क्या अपील की?

देश के कई जिलों से ऐसी खबरें हैं कि ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल पंप से तेल जल्दी खत्म हो जा रहा है. शहरों के पंपों पर लंबी लाइनें देखी जा रही हैं. लॉकडाउन पर सरकार ने स्थिति साफ कर दी है. अब गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता से एक अपील की है.
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सरकार ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है फिर भी कुछ नेता ऐसी आशंका जता रहे हैं. ममता बनर्जी, संजय राउत जैसे कई विपक्षी नेताओं ने आशंका जताई है कि तेल बचाने के लिए 10-15 दिन का लॉकडाउन लगाया जाता है. अब गृह मंत्री अमित शाह ने एक इवेंट में साफ कहा कि विपक्ष के कुछ नेता पैनिक फैला रहे हैं. गहरे संकट में हैं. ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. लॉकडाउन आने वाला है. ये कर देंगे, वो कर देंगे. मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कोई डरिए मत, कुछ नहीं होने वाला है. आगे उन्होंने देश की जनता से भी एक महत्वपूर्ण अपील की.
हां, शाह ने कहा कि देश में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का रिजर्व हमारे पास है और जो पैनिक फैला रहे हैं... उनकी बदौलत जो नागरिक रोज अपनी गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल डालता था वो आज पूरी टंकी फुल करा रहा है. इस कारण, कुछ पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल एक दिन के लिए समाप्त होता है.
गृह मंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप नरेंद्र मोदी सरकार पर भरोसा कीजिए. आप रोज जितना पेट्रोल उपयोग करते थे, उतना ही पेट्रोल गाड़ी में डलवाइए. एक भी लाइन नहीं लगेगी और एक भी पेट्रोल पंप पर स्टॉक खत्म नहीं होने वाला है. और घरेलू सिलेंडर भी सभी को मिलेगा.
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हां, शाह ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था ठीक चल रही है. हम कोई कटौती किए बगैर संकट से पार निकलने की कोशिश कर रहे हैं. एलपीजी पर उन्होंने कहा कि जो तकलीफ दिखाई दे रही है, वो इतनी ही है कि पहले खाड़ी देशों से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते थे, उसकी यहां तक पहुंचने की साइकल 11 दिन की थी. अब हमें दूर के देशों से कनाडा, अमेरिका, रूस से इंपोर्ट करना पड़ रहा है. इनकी साइकल 40 दिन की है. हमने कॉमर्शियल LPG के लिए 20 प्रतिशत की कटौती की, 40 प्रतिशत पर ले गए और आज हम 70 प्रतिशत सप्लाई कर रहे हैं. हमारी इंडस्ट्री को भी हम एक सप्ताह ही थोड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कम दिए हैं.
वीडियो: पेट्रोल भरवाने के लिए इतनी भीड़, कई घंटे लाइन में बीत रहे
उन्होंने कहा कि मैं देशभर की गृहणियों से कहना चाहता हूं कि कॉमर्शियल सिलेंडर हमने कम किए तो विपक्ष ने हल्ला किया, लेकिन इन्हें मालूम नहीं है कि घर का चूल्हा जलता रहे इसलिए कटौती की गई थी. मगर कुछ दिक्कतें भी हैं. विपक्ष के कुछ नेता पैनिक फैला रहे हैं. आगे उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि कोई संकट नहीं आने वाला है.
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