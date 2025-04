'आतंकी कुत्तों को सजा मिलना जरूरी है', हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ओवैसी के पास आया अमित शाह का फोन

Owaisi All Party Meeting: देशवासी पहलगाम के दहशतगर्दों का समूल नाश चाहते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह बिहार से ऐलान किया कि आतंकियों का वो हाल होगा, जो उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी. हर घंटे घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं. पाकिस्तान से लगती सीमा पर निगरानी बढ़ गई है. पाकिस्तान ने अपना एयरस्पेस बंद करने का ऐलान किया है. वहां की सरकार ने थोड़ी देर पहले इमर्जेंसी बैठक की. रातभर वहां के लड़ाकू विमान आसमान में घूमते रहे. दिल्ली में शाम को होने वाली सर्वदलीय बैठक पर अब भारतीयों की नजरें हैं. सरकार इस दौरान नेताओं को घटना की पूरी जानकारी दे सकती है. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भी दिल्ली बुलाया गया है.

हां, लोकसभा सांसद ओवैसी ने बताया कि दोपहर में गृह मंत्रालय से उनके पास फोन आया. गृह मंत्री अमित शाह फोन पर थे. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओवैसी ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर होने वाली सर्वदलीय बैठक में अमित शाह ने उन्हें फौरन दिल्ली बुलाया है. ओवैसी ने कहा, 'हमले में शामिल कुत्तों को सजा मिलना जरूरी है. असल में इनसे ऊपर इनके आका बैठे हैं, जो हमेशा कश्मीर और भारत में अमन नहीं चाहते हैं. इनको जड़-पेड़ से सबक सिखाने की जरूरत है.'

#WATCH | | Hyderabad, Telangana: On the all-party meeting called over #PahalgamTerroristAttack, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi says, "The reason for which the all-party meeting is called is of national importance. The Home Minister just called me and asked where I am. He has asked…

