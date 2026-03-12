Advertisement
trendingNow13137718
Hindi Newsदेशप्रधानमंत्री को हटाने की प्रक्रिया क्या है? शाह ने कांग्रेस को किया चैलेंज, पीएम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाइए

प्रधानमंत्री को हटाने की प्रक्रिया क्या है? शाह ने कांग्रेस को किया चैलेंज, पीएम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाइए

प्रधानमंत्री को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा चुनाव 2024 में 240 सीटें जीतकर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है. सहयोगी दलों के साथ सरकार चला रही है. लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अचानक गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को चैलेंज दे दिया. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 12, 2026, 08:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रधानमंत्री को हटाने की प्रक्रिया क्या है? शाह ने कांग्रेस को किया चैलेंज, पीएम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाइए

मैं राजनीतिक आरोपों का जवाब कसकर दूंगा... यह कहते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बोलना शुरू किया तो बात प्रधानमंत्री को हटाने के नियम तक पहुंच गई. दरअसल, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए विपक्ष के लाए प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा हुई. जवाब देते हुए शाह ने कहा कि स्पीकर विधायी न्यायशास्त्र के सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं. उन्होंने विपक्ष के नोटिस में ही गलती निकाल दी. फिर बोले कि जब आप स्पीकर के खिलाफ निष्ठा पर सवाल उठाते हो तो आप विधायी चेतना और लोकतंत्र की गरिमा पर सवाल उठा रहे हो. किसी ने टोका तो शाह ने गरजते हुए कहा कि आप लाइए ना, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाइए. 

उन्होंने कहा कि कोई विरोध नहीं कर रहा. हम मुद्दों पर चर्चा करेंगे... हम नहीं कहेंगे कि आज का दिन अफसोसजनक है. प्रधानमंत्री जी को हटाने का प्रस्ताव सदन में आ ही सकता है मगर लोकसभा के कस्टोडियन को हटाने का प्रस्ताव... शाह ने आगे कहा कि संविधान में किसी भी एक्सट्रीम परिस्थिति की कल्पना कर प्रावधान बनाए गए हैं.

गृह मंत्री ने कहा कि ये (विपक्ष के सदस्य) कोट कर रहे हैं कि 94 (सी) के तहत प्रभावी बहुमत से स्पीकर को हटाया जा सकता है. ऐसे तो युद्ध के समय कई सारे अधिकार सरकार को प्राप्त होते हैं, आज उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि ये असाधारण परिस्थितियों में लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए किया गया प्रावधान है. इसका उपयोग रोज-रोज नहीं करना चाहिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

पीएम को हटाने के लिए कैसी मेजॉरिटी चाहिए?

शाह ने स्पीकर को हटाने के लिए बहुमत का रूल बताया. उन्होंने कहा कि तीन प्रकार की मेजॉरिटी होती है- सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी जो दो तिहाई है. उन्होंने कहा कि सभी पद के लिए हमारे संविधान ने अलग-अलग प्रावधान किए हैं. प्रधानमंत्री जी को हटाना है तो सादा बहुमत चाहिए लेकिन स्पीकर को हटाना है तो इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए. ये एक प्रकार से संरक्षण दिया गया है. इस पर विपक्ष ने शोर मचाया. शाह ने कहा कि संविधान में लिखा है, पढ़ लीजिए. अब जानिए कि तीनों मेजॉरिटी में क्या अंतर होता है. 

1. साधारण बहुमत (Simple Majority) के तहत सदन में उस दिन उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 50 प्रतिशत से अधिक का समर्थन हासिल करना होता है. गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को हटाने के लिए इसी बहुमत की बात की है. अब नीचे 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे देख लीजिए. भाजपा को 240 सीटें मिली थीं. वह जेडीयू और टीडीपी के साथ मिलकर गठबंधन सरकार चला रही है. 

fallback

2. प्रभावी बहुमत (Effective Majority) में सदन की प्रभावी संख्या का 50 प्रतिशत से अधिक होता है. प्रभावी नंबर मतलब सदन की कुल क्षमता में से मृत्यु या इस्तीफे से खाली सीटों को घटाने के बाद बची संख्या. स्पीकर को हटाने के लिए इसी की जरूरत होती है. 

3. विशेष बहुमत (Special Majority) में दो शर्तें पूरी होनी चाहिए. सदन की कुल सदस्य संख्या का 50 प्रतिशत से अधिक समर्थन + उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो तिहाई बहुमत. संविधान संशोधन विधेयक, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने या राष्ट्रीय आपातकाल के अनुमोदन के लिए यह जरूरी होता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

amit shah news

Trending news

PM को हटाने की प्रक्रिया क्या है? शाह का कांग्रेस को चैलेंज, लाइए अविश्वास प्रस्ताव
amit shah news
PM को हटाने की प्रक्रिया क्या है? शाह का कांग्रेस को चैलेंज, लाइए अविश्वास प्रस्ताव
होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?
DNA
होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा
DNA
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा
जम्मू: शादी-समारोह में पहुंचे फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, बाल-बाल बचे पूर्व सीएम
Farooq Abdullah
जम्मू: शादी-समारोह में पहुंचे फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, बाल-बाल बचे पूर्व सीएम
बंगाल-केरल विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने कसी कमर, कल उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर
vidhan sabha chunav
बंगाल-केरल विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने कसी कमर, कल उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर
सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
LPG Crisis
सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी
Delhi blast
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी
कश्मीर में पैनिक बाइंग, प्रशासन ने कहा, 'हमारे पास है पर्याप्त स्टॉक'
Kashmir Fuel Shortage
कश्मीर में पैनिक बाइंग, प्रशासन ने कहा, 'हमारे पास है पर्याप्त स्टॉक'
CEC के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप?
India News
CEC के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप?
15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की
Aruna Shanbaug
15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की