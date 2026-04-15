दीदी, अपने चट्टे-बट्टे के साथ... अमित शाह ने खुलेआम ललकारा, 20 साल वाली बात भी वायरल है

वो अंदाजा बिल्कुल सही निकला. बंगाल चुनाव से ठीक पहले बाबरी का मुद्दा गरमा गया है. गृह मंत्री अमित शाह ने रैली में ममता को ललकारा है कि बंगाल में बाबरी नहीं बनने देंगे. उन्होंने हुमायूं कबीर को ममता का एजेंट बता दिया. इसी समय शाह का एक वीडियो मैसेज भी वायरल हो रहा है.
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पश्चिम बंगाल की धरती से अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को ललकारा है. गंगारामपुर में रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि दीदी कान खोलकर सुन लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है. बंगाल की भूमि पर हम बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे. नहीं बनने देंगे.
उन्होंने लोगों से पूछा कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से... कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सपा, बसपा, डीएमके रामलला को टेंट में रखे थे. अंग्रेजों से लेकर कांग्रेस तक सबने राम मंदिर का विरोध किया. 2019 में आपने नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया और मोदी जी ने भव्य मंदिर बनाकर जयश्री राम... और ये दीदी, अपने चट्टे-बट्टे (समान स्वभाव वाला) हुमायूं कबीर को साथ में रखकर बाबरी मस्जिद बनाना चाहती हैं.
शाह ने आगे गरजते हुए कहा कि ये हुमायूं कबीर दीदी का ही एजेंट है और दीदी आपके इशारे पर वो बाबरी मस्जिद बना रहा है मगर दीदी, आपका टाइम अब समाप्त हो गया है. यहां भाजपा सरकार आने वाली है. यहां बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती है.
इससे पहले शाह ने 11 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में दो टूक कहा था कि बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात करने वाले के साथ बैठने से अच्छा हम और 20 साल विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे. उनसे हुमायूं और भाजपा के कथित रिश्ते को लेकर सवाल किया गया था.
जब से हुमायूं कबीर ने बाबरी का मुद्दा उछाला है, वह बंगाल से लेकर दिल्ली तक सुर्खियों में बने रहते हैं. हाल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने उनसे गठबंधन तोड़ने की घोषणा कर दी थी. इस घटनाक्रम से चुनाव से ठीक पहले बंगाल का सियासी गणित बदल गया.
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