KBC में अमिताभ बच्चन ने विदेश मंत्री जयशंकर के बारे में ऐसा क्या कहा, सभी हंस पड़े

कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर बिग बी ने देश के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के बारे में कुछ ऐसा कहा, जिसकी हर तरफ चर्चा है. 15 अगस्त को KBC के मंच पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद चर्चा में आईं बहादुर सैन्य अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली पहुंची थीं. बिग बी अपने अंदाज में एक के बाद एक सवाल पूछ रहे थे. फिर आया 50 हजार का सवाल और इसी समय चर्चा हुई विदेश मंत्री की.

दरअसल, हुआ यूं कि स्क्रीन पर कैबिनेट मंत्रियों की तस्वीर उनके कार्यकाल के हिसाब से दिखाई गई. वहां नाम नहीं लिखा था. पहले नंबर पर सलमान खुर्शीद (2012-2014) थे, दूसरे नंबर पर सुषमा स्वराज (2014-2019) और तीसरे नंबर केवल कार्यकाल लिखा था 2019 से अब तक लेकिन तस्वीर नहीं थी. अब तीनों बहादुर वीरांगनाओं को यह जवाब देना था कि यहां किसकी तस्वीर आनी चाहिए.

तीन तस्वीरों वाला सवाल

महानायक सवाल पूरा नहीं कह पाए थे कि सोफिया और व्योमिका ने आपस में बात करके नाम ले लिया. इसके बाद अमिताभ ने विकल्प रखा- A. अमित शाह, B. डॉ. एस. जयशंकर, C. राजनाथ सिंह और D. नितिन गडकरी. अभी 50 सेकेंड बाकी थे तभी सोफिया और व्योमिका ने B ऑप्शन लॉक करने के लिए कह दिया. आगे अमिताभ सही जवाब की घोषणा करते हैं. फिर बताते हैं कि तीनों भारत के विदेश मंत्री हैं. पहले सलमान खुर्शीद, उसके बाद स्वर्गीय सुषमा स्वराज फिर डॉ. एस. जयशंकर.

बिग बी जयशंकर के फैन

इसके बाद बिग बी खुद को जयशंकर की तारीफ करने से नहीं रोक पाए. उन्होंने कहा कि आजकल ये हमारे विदेश मंत्री हैं और कई बार हम इनका इंटरव्यू देखते हैं. बहुत तगड़ा उत्तर देते हैं. ऐसा लगता है कि ये भी शायद आर्म्ड फोर्सेज में चले जाएंगे. इस पर लोग हंस पड़े. (पूरा वीडियो देखिए)

यह पहली बार नहीं है जब अमिताभ बच्चन ने विदेश मंत्री की तारीफ की है. करीब एक साल पहले भी बिग बी ने मालदीव से जुड़े एक मामले में जयशंकर के धारदार उत्तर की तारीफ की थी.

