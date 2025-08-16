KBC में अमिताभ बच्चन ने विदेश मंत्री जयशंकर के बारे में ऐसा क्या कहा, सभी हंस पड़े
KBC Amitabh Bachchan on Jaishankar: लाखों-करोड़ों लोग अमिताभ बच्चन के फैन हैं लेकिन बिग भी खुद विदेश मंत्री एस. जयशंकर के फैन हैं. केबीसी के मंच पर खुद उन्होंने विदेश मंत्री के बारे में ऐसी बात कही, जिस पर सभी लोग हंसकर तालियां बजाने लगे. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Aug 16, 2025, 01:41 PM IST
कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर बिग बी ने देश के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के बारे में कुछ ऐसा कहा, जिसकी हर तरफ चर्चा है. 15 अगस्त को KBC के मंच पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद चर्चा में आईं बहादुर सैन्य अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली पहुंची थीं. बिग बी अपने अंदाज में एक के बाद एक सवाल पूछ रहे थे. फिर आया 50 हजार का सवाल और इसी समय चर्चा हुई विदेश मंत्री की. 

दरअसल, हुआ यूं कि स्क्रीन पर कैबिनेट मंत्रियों की तस्वीर उनके कार्यकाल के हिसाब से दिखाई गई. वहां नाम नहीं लिखा था. पहले नंबर पर सलमान खुर्शीद (2012-2014) थे, दूसरे नंबर पर सुषमा स्वराज (2014-2019) और तीसरे नंबर केवल कार्यकाल लिखा था 2019 से अब तक लेकिन तस्वीर नहीं थी. अब तीनों बहादुर वीरांगनाओं को यह जवाब देना था कि यहां किसकी तस्वीर आनी चाहिए. 

तीन तस्वीरों वाला सवाल

महानायक सवाल पूरा नहीं कह पाए थे कि सोफिया और व्योमिका ने आपस में बात करके नाम ले लिया. इसके बाद अमिताभ ने विकल्प रखा- A. अमित शाह, B. डॉ. एस. जयशंकर, C. राजनाथ सिंह और D. नितिन गडकरी. अभी 50 सेकेंड बाकी थे तभी सोफिया और व्योमिका ने B ऑप्शन लॉक करने के लिए कह दिया. आगे अमिताभ सही जवाब की घोषणा करते हैं. फिर बताते हैं कि तीनों भारत के विदेश मंत्री हैं. पहले सलमान खुर्शीद, उसके बाद स्वर्गीय सुषमा स्वराज फिर डॉ. एस. जयशंकर. 

बिग बी जयशंकर के फैन

इसके बाद बिग बी खुद को जयशंकर की तारीफ करने से नहीं रोक पाए. उन्होंने कहा कि आजकल ये हमारे विदेश मंत्री हैं और कई बार हम इनका इंटरव्यू देखते हैं. बहुत तगड़ा उत्तर देते हैं. ऐसा लगता है कि ये भी शायद आर्म्ड फोर्सेज में चले जाएंगे. इस पर लोग हंस पड़े. (पूरा वीडियो देखिए)

पढ़ें: तुमने विरासत को आगे बढ़ाया.... अभिषेक को अवॉर्ड मिलने पर इमोशनल हुए अमिताभ बच्चन

यह पहली बार नहीं है जब अमिताभ बच्चन ने विदेश मंत्री की तारीफ की है. करीब एक साल पहले भी बिग बी ने मालदीव से जुड़े एक मामले में जयशंकर के धारदार उत्तर की तारीफ की थी. 

पढ़ें: 'औकात में रहो', पाकिस्तान से जोड़ा गया नाम तो भड़क उठे जावेद अख्तर

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर

