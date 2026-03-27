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असेंबली चुनाव से पहले क्यों नाराज हो गए अन्नामलाई? चुनाव न लड़ने का फैसला, हाईकमान को भेजी चिट्ठी

K. Annamalai Latest News: बीजेपी के फायरब्रांड नेता के. अन्नामलाई तमिलनाडु असेंबली चुनाव से पहले नाराज हो गए हैं. उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला करते हुए हाईकमान को पत्र भेजा है. इस फैसले से राज्य में पार्टी कार्यकर्ता बिफर गए हैं.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 28, 2026, 12:15 AM IST
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असेंबली चुनाव से पहले क्यों नाराज हो गए अन्नामलाई? चुनाव न लड़ने का फैसला, हाईकमान को भेजी चिट्ठी

Tamil Nadu Assembly Election 2026 News in Hindi: तमिलनाडु विधानसभा के लिए अगले महीने होने जा रहे असेंबली चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है. पार्टी इकाई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कद्दावर नेता के. अन्नामलाई ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर लिया है. सूत्रों के अनुसार, उन्होंने दिल्ली में पार्टी आलाकमान को चिट्ठी लिखकर AIADMK के साथ सीट-बंटवारे के तरीके पर कड़ी नाराजगी जताई है. वे इस बात से खासे नाराज हैं कि AIADMK ने बीजेपी को वे सीटें नहीं दी हैं, जिन्हें पार्टी के लिए जीतने लायक माना जा रहा था. 

क्यों खफा हो गए अन्नामलाई?

जानकारों के मुताबिक, अन्नामलाई कोयंबटूर क्षेत्र की किनाथुकडावु सीट और अन्य संभावित मजबूत सीटें पार्टी को न मिलने को लेकर खासे नाराज हैं. अपने पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया कि वे खुद किसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हालांकि पार्टी कार्यकर्ता के रूप में वे NDA उम्मीदवारों के लिए काम करते रहेंगे.

उनकी नाराजगी सामने आने के बाद पार्टी कार्यकर्ता भी भड़क गए. उन्होंने किनाथुकडावु में सीट बंटवारे पर विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह गुस्सा ज्यादा फैल सकता है, जिससे चुनाव में एनडीए को नुकसान हो सकता है. 

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बीजेपी के हिस्से आई हैं केवल 27 सीटें

बताते चलें कि तमिलनाडु में असेंबली की कुल 234 सीटें हैं. इनमें से AIADMK ने 169 सीटें अपने पास रखी हैं. जबकि, 27 सीटें बीजेपी को दी हैं. वहीं, PMK को 18 और AMMK को 11 सीटें आवंटित की गई हैं. कुछ सीटें छोटे सहयोगियों को दी गई हैं. 

AIADMK नेता और पूर्व सीएम एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने दावा किया कि सीटों का बंटवारा गठबंधन दलों की आपसी सहमति से हुआ है. अन्य दलों के साथ चर्चा जारी है और उनकी सीटों की घोषणा जल्द की जाएगी.

बताते चलें कि के. अन्नामलाई कर्नाटक कैडर के पूर्व आईपीएस अफसर हैं. बीजेपी के कहने पर वे नौकरी से त्यागपत्र देकर राजनीति में आए. पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा. उन्होंने पूरे राज्य में यात्रा निकालकर पार्टी को स्थापित किया और द्रविड़ियन दलों को सीधे चुनौती दी थी. वे डीएमके और एआईएडीएमके की द्रविड़ विचारधारा पर खूब हमलावर रहे, जिसके बाद AIADMK ने एनडीए से गठबंधन तोड़ दिया था.

अन्नामलाई की लोकप्रियता से डर!

बाद में जब दोबारा से AIADMK को गठबंधन में लाने की कोशिश शुरू हुई तो पलानीस्वामी ने अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की शर्त रख दी. जिसके बाद राजनीतिक गुणा-भाग देखकर पार्टी हाई कमान ने उन्हें हटाकर नैनार नगेंद्रन को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया. जिसके बाद AIADMK फिर से NDA में वापस आ गई. हालांकि, अब सीट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों में फिर से कलह शुरू हो गई है.

(ये भी पढ़ेंं- मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस पर फिर बरसे पत्थर, कई लोग घायल, हंगामे-आगजनी से दहशत)

बताते चलें कि तमिलनाडु में एक ही चरण में 23 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होगी. इस बार मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ DMK गठबंधन और AIADMK-NDA के बीच माना जा रहा है. हालांकि अभिनेता जोसेफ विजय, अपनी नई बनी पार्टी TVK के जरिए मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं. देखना होगा कि उनकी यह कोशिश कितनी रंग लाती है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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