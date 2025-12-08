आखिर वंदे मातरम पर क्यों लड़ रही बीजेपी-कांग्रेस, समझिए क्या है पूरा माजरा

Vande Mataram: वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर संसद में सोमवार से एक विशेष बहस शुरू हो रही है, जिसने भारतीय राजनीति में नई खींचतान को जन्म दे दिया है. लोकसभा में इस चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समापन करेंगे. भाजपा को कुल 3 घंटे का समय मिला है और पूरी बहस करीब दस घंटे चलने की संभावना है. राज्यसभा में अगले दिन चर्चा होगी, जिसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे.

PM मोदी बोले- वंदे मातरम ‘एकता और साहस का मंत्र’

सरकार का कहना है कि यह समारोह केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि गीत के राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व पर राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा है. प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम को एकता और साहस का मंत्र बताया और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 1937 में इसके कुछ छंद हटाकर विभाजन के बीज बोए थे.

कांग्रेस का पलटवार

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के आरोपों को ऐतिहासिक तथ्यों का तोड़-मरोड़ बताते हुए खारिज कर दिया. पार्टी ने महात्मा गांधी के कार्य तथा कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) के 1937 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें सिर्फ पहले दो छंदों को राष्ट्रीय स्तर पर गाए जाने की सिफारिश की गई थी. ये दोनों छंद पहले से ही व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते थे, जबकि बाकी छंदों में धार्मिक प्रतीकों का उपयोग होने के कारण कई समुदायों ने आपत्ति जताई थी. कांग्रेस का कहना है कि यह कदम रवींद्रनाथ टैगोर की सलाह पर, आंदोलन की समावेशिता बनाए रखने के लिए उठाया गया था.

वंदे मातरम क्यों बढ़ रहा विवाद ?

प्रधानमंत्री के हालिया आरोपों और कांग्रेस की प्रतिक्रिया के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है. भाजपा का कहना है कि वंदे मातरम एक सांस्कृतिक-सभ्यतागत प्रतीक है, जिसे कांग्रेस ने ऐतिहासिक रूप से कमजोर किया. वहीं कांग्रेस आरोप लगाती है कि भाजपा इतिहास को हथियार बनाकर बेरोजगारी, असमानता और शासन संबंधी चुनौतियों से ध्यान भटकाना चाहती है.

वंदे मातरम की शुरुआत

जानकारी के अनुसार, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत 1875 में लिखा था. बाद में यह उनके उपन्यास आनंदमठ का हिस्सा बना, जो देशभक्त संन्यासियों के संघर्ष पर आधारित था. गीत मातृभूमि को तीन रूपों में दर्शाता है-अतीत की गौरवशाली, वर्तमान की पीड़ित और भविष्य की पुनर्जीवित भारत माता. हिंदू देवी-प्रतीकों से मिलते-जुलते वर्णनों के कारण बाद के वर्षों में इसके कुछ हिस्सों पर धार्मिक आपत्तियां उठीं.

1905 के स्वदेशी आंदोलन में बना सबसे बड़ा राष्ट्रवादी नारा

वंदे मातरम 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध और स्वदेशी आंदोलन में देशभर का प्रमुख नारा बन गया. रवींद्रनाथ टैगोर, बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो जैसे नेताओं ने इसकी लोकप्रियता बढ़ाई. ब्रिटिश सरकार ने इसे दबाने की कई कोशिशें कीं, लेकिन इसका राष्ट्रवादी प्रभाव और भी गहरा हुआ. जानकारी के अनुसार, 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में टैगोर द्वारा किए गए गायन ने वंदे मातरम को अखिल भारतीय पहचान दिलाई.1905 और 1906 में यह गीत कांग्रेस के औपचारिक आयोजनों में शामिल हुआ. 1937 में धार्मिक संवेदनशीलता को देखते हुए CWC ने सिर्फ पहले दो छंदों को राष्ट्रीय उपयोग के लिए मान्य किया. 1950 में संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को समान सम्मान और दर्जा देने का निर्णय लिया. यह फैसला सर्वसम्मति से पारित हुआ.

जमीयत उलेमा-ए-हिंद की आपत्ति

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कहा है कि वंदे मातरम के पहले दो छंद ऐतिहासिक रूप से स्वीकार्य हैं, लेकिन बाकी छंद इस्लामी एकेश्वरवाद से टकराते हैं. मौलाना महमूद मदनी ने स्पष्ट कहा कि मातृभूमि को देवी दुर्गा के रूप में चित्रित करने वाले छंद मुसलमानों की धार्मिक आस्थाओं के विरुद्ध हैं. वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद में होने वाली बहस सांस्कृतिक विरासत, धर्म, राजनीति और राष्ट्रीय पहचान के पुराने सवालों को फिर से सामने ला रही है. एक ओर भाजपा इसे सभ्यतागत गौरव का प्रतीक मानती है, वहीं कांग्रेस इसे ऐतिहासिक संदर्भों और समावेशिता की कसौटी पर देखती है.