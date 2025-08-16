विभाजन का विलेन भारत में किसका हीरो; इस राज्य में 'जिन्ना जिंदाबाद' के नारे किसने लगाए?
विभाजन का विलेन भारत में किसका हीरो; इस राज्य में 'जिन्ना जिंदाबाद' के नारे किसने लगाए?

Jinnah: बिहार में जिन्ना के जयकारे लगाए जा रहे हैं, एक शिक्षक पंडित जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और अबुल कलाम आजाद जैसे महापुरुषों के साथ मोहम्मद अली जिन्ना की जय का नारा लगवा रहा है.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 16, 2025, 11:34 PM IST
Jinnah: आज हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जो शिक्षा के नाम पर वैचारिक प्रदूषण का जीता-जागता सबूत है. 15 अगस्त को जिस समय हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उस समय हमारे ही देश के एक हिस्से में जिन्ना जिंदाबाद के नारे लगाये जा रहे थे. जिस जिन्ना ने भारत मां के दो टुकड़े कर दिए, वहां अगर बंटवारे के 78 वर्ष बाद भी जिन्ना जिंदाबाद के नारे लगाये जाते हैं तो कोई छोटी घटना नहीं है. ये ऐसी घटना नहीं है, जिसे आप नजर अंदाज कर दें. इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है.

शिक्षा के नाम पर किस तरह बच्चों के बीच जिन्नावादी सोच फैलाई जा रही है, इसे समझने के लिए आपको ये वीडियो ध्यान से देखना होगा. ये वीडियो बिहार के सीवान जिले में एक स्कूल का है, जहां एक शिक्षक विभाजन के विलेन जिन्ना की जय के नारे लगवा रहा था. आपके मन में सवाल होगा कि कोई शिक्षक, जिसका काम राष्ट्र का निर्माण करना होता है, कोई शिक्षक जिसका काम छात्रों का भविष्य संवारना होता है वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो देश को तोड़ने वाले की जय के नारे कैसे लगवा सकता है? लेकिन ऐसा हो रहा है.

बिहार में जिन्ना के जयकारे
वीडियो में पंडित जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और अबुल कलाम आजाद जैसे महापुरुषों के साथ मोहम्मद अली जिन्ना की जय का नारा लगवाया जा रहा है, वो जिन्ना जिसने धर्म के आधार पर इस देश को 2 टुकड़ों में बांटने का काम किया. वो जिन्ना जो पाकिस्तान का महानायक है, वो जिन्ना जिसने देश में सांप्रदायिक विभाजन को तेज किया. जिसके डायरेक्ट एक्शन डे के एलान की वजह से हजारों लोगों की जान गई. बच्चों से ऐसे खलनायक की जय-जयकार करवाना किसी गुनाह से कम नहीं है. 

जिन्ना के जयकारे
बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ाई के लिए लेकिन अगर उनसे देश का बंटवारा करने वाले की जय-जयकार कराई जाएगी तो उन पर क्या असर होगा. अगर उनके दिमाग में जिन्ना जिंदाबाद की सोच पैदा की जाएगी तो वो आगे राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान देंगे. यही वजह है कि हमने आज DNA में बच्चों को गुमराह करने वाले शिक्षक की जिन्नावादी सोच पर प्रहार करने का फैसला लिया.

शमीम अंसारी का जिन्ना प्रेम कैसे जाग गया?
ये घटना सीवान जिले के सरसैया गांव की है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराने के बाद गांव के प्राइमरी स्कूल के शिक्षक मोहम्मद शमीम अंसारी पर बच्चों से 'जिन्ना की जय' के नारे लगवाने का आरोप है. सीवान शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर इस गांव में रहने वाले लोग हैरान हैं कि शिक्षक मोहम्मद शमीम अंसारी का जिन्ना प्रेम कैसे जाग गया. गांव के हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग शमीम अंसारी के इस जिन्ना प्रेम से बेहद नाराज हैं.

लाहौर में मुस्लिम लीग सम्मेलन में जिन्ना
इस खबर में आगे बढ़ने से पहले ये जानना भी जरूरी है कि हम जिन्ना को देश का खलनायक और जिन्नावादी सोच को देश के लिए खतरनाक क्यों कह रहे हैं. दरअसल जिन्ना की सोच की वजह से ही टू नेशन थ्योरी आगे बढ़ी थी. जिन्ना ने मुस्लिम लीग का नेतृत्व किया और मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की. जिन्ना ने दलील दी कि मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए एक अलग देश बनना चाहिए. 22 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में जिन्ना ने कहा था.

बंटवारे को लेकर क्या था जिन्ना का बयान
हिंदू और मुस्लिम 2 अलग-अलग धार्मिक दर्शन, सामाजिक रीति-रिवाज और साहित्य से संबंध रखते हैं. ऐसे 2 राष्ट्रों को एक ही देश के अधीन बांधना निरंतर असंतोष और अंतत: विनाश की ओर ले जाएगा. मुसलमान किसी भी परिभाषा के अनुसार एक राष्ट्र हैं. अंतरराष्ट्रीय कानून के सभी मापदंडों पर हम एक राष्ट्र हैं.

'दंगे रोकने हैं तो विभाजन स्वीकारना होगा'
मुस्लिम लीग के लाहौर सम्मेलन के बाद ही भारत के विभाजन की मांग ने जोर पकड़ा था. इसकी वजह से विभाजन से पहले ही देश में जगह-जगह सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए. इन दंगों के जरिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं पर दबाव बनाया गया कि अगर दंगे रोकने हैं तो देश के विभाजन को स्वीकार करना होगा. 1946 में 'डायरेक्ट एक्शन डे' की घोषणा से पहले जिन्ना ने धमकी दी Divided India or Destroyed India यानी बंटा भारत या बर्बाद भारत इसके बाद हिंसा शुरू हो गई थी. जिन्ना ने भारत के खिलाफ 5 विनाशकारी कदम उठाए थे.

- पहला कदम है टू नेशन थ्योरी के जरिए पाकिस्तान की बुनियाद तैयार करना.
- दूसरा डायरेक्ट एक्शन डे के जरिए हजारों हिंदुओं की हत्या.
- तीसरा कैबिनेट मिशन योजना का बहिष्कार जबकि इसकी वजह से भारत एक बना रह सकता था.
- चौथा पंजाब और बंगाल जैसे बड़े प्रांतों को बांटने की जिद जिसके कारण लाखों लोग मारे गए.
- पांचवां अंग्रेजों से गुप्त सांठगांठ.

पढ़े-लिखे परिवार से आता है शमीम
इन विनाशकारी कदमों की वजह से जिन्ना भारत का खलनायक था, है और रहेगा. जिन्ना की कभी जय-जयकार नहीं की जा सकती. ज़ी मीडिया की टीम जब सीवान के सरसैया गांव पहुंची तो पता चला कि आरोपी शिक्षक शमीम अंसारी का परिवार बेहद शिक्षित है. शमीम अपने पांच भाइयों में सबसे बड़ा है. उसके पिता भी स्कूल के शिक्षक रह चुके हैं. शमीम पिछले 20 साल से स्कूल में पढ़ा रहा है. अपने खिलाफ केस दर्ज हो जाने के बाद शमीम फरार है. शमीम के पिता ने सफाई दी कि उनके परिवार का पाकिस्तान और जिन्ना से कोई मतलब नहीं है.

अब सफाई दे रहा है सिवान का शमीम
वहीं स्कूल में जिन्ना की जय का नारा लगाने का वीडियो सामने आने के बाद गांव के लोग आज शमीम की जिन्नावादी सोच का जवाब देने के लिए उसी स्कूल पहुंचे. जहां एक दिन पहले जिन्ना के समर्थन में नारे लगाए गए थे. वहां गांव के लोगों ने जिन्ना मुर्दाबाद के नारे लगाकर शमीम की जिन्नावादी सोच का जवाब दिया. ज़ी मीडिया ने जब उससे संपर्क साधा तो वो किसी दूसरे गांव में मिलने के लिए तैयार हुआ. शमीम अब सफाई दे रहा है कि उसकी जुबान फिसल गई. शमीम की सफाई पर भी सवाल खड़े होते हैं. बहरहाल बात जिन्ना पर हो रही थी तो ये जानना भी जरूरी है देश के बंटवारे की वजह से कितना नुकसान हुआ.

- देश के बंटवारे के समय हुई हिंसा में कम-से-कम 6 लाख लोग मारे गए.
- करीब 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर-बार छोड़कर पलायन करना पड़ा.
- लाखों परिवार विभाजन के समय हमेशा-हमेशा के लिए बिखर गए.

ये जिन्ना की बंटवारे वाली सोच का ही नतीजा है कि भारत आज भी आतंकवाद का सामना कर रहा है. वैसे जिन्ना को लेकर शिक्षा के मंदिर में विवाद का ये कोई अकेला मामला नहीं है.

AMU में जिन्ना की तस्वीर पर विवाद
कुछ साल पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी जिन्ना की तस्वीर होने को लेकर विवाद खड़ा हुआ था. AMU के स्टूडेंट यूनियन हॉल में जिन्ना की तस्वीर साल 1938 से लगी हुई है. 2018 में इसे हटाने की मांग ने तूल पकड़ा था लेकिन स्टूडेंट यूनियन ने ये कहकर तस्वीर का बचाव किया था कि जिन्ना की तस्वीर उस समय लगाई गई थी जब उसे आजीवन सदस्यता दी गई थी और AMU इतिहास को मिटाने में यकीन नहीं करता है. 

देश के लिए खतरनाक है जिन्नावादी सोच
AMU ने ये दलील भी दी थी कि तस्वीर का होना ये साबित नहीं करता है कि छात्र जिन्ना से प्रेरणा लेते हैं. समय-समय पर ये मुद्दा अभी भी तूल पकड़ता है. हालांकि जिस हॉल में जिन्ना की तस्वीर लगी है, वो लगभग 5 साल से बंद पड़ा है लेकिन हमारा फिर से ये मानना है कि जिन्ना का सम्मान और जिन्नावादी सोच इस देश के लिए घातक है. इसका समय रहते इलाज बेहद जरूरी है.

Tahir Kamran

Tahir Kamran

Jinnah

