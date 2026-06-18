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कभी सहयोगी, अब सबसे बड़ी चुनौती; BJP और क्षेत्रीय दलों के रिश्तों का बदलता गणित

क्या भाजपा ने अपने पुराने सहयोगियों को पीछे छोड़ दिया या राजनीति का शक्ति-संतुलन बदल गया? जानिए कैसे ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और नवीन पटनायक जैसे नेताओं ने NDA को खड़ा किया और आज भाजपा के विस्तार से सबसे ज्यादा चुनौती महसूस कर रहे हैं.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 18, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:23 PM IST
कभी सहयोगी, अब सबसे बड़ी चुनौती; BJP और क्षेत्रीय दलों के रिश्तों का बदलता गणित

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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