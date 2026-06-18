राजनीति में दोस्त और दुश्मन स्थायी नहीं होते. स्थायी होते हैं केवल हित, शक्ति और अस्तित्व. ये कहानी केवल गठबंधनों के बनने और टूटने की नहीं है. भारतीय राजनीति के उस बड़े बदलाव की कहानी है जिसमें सहयोगी दलों के सहारे आगे बढ़ने वाली भाजपा स्वयं राजनीतिक व्यवस्था का केंद्रीय ध्रुव बन गई और जिन क्षेत्रीय नेताओं ने कभी उसे स्वीकार्यता दिलाई थी. वे उसके विस्तार से सबसे अधिक असहज हो उठे.
दिलचस्प बात ये है कि इस कहानी को केवल भाजपा बनाम क्षेत्रीय दलों की लड़ाई के रूप में नहीं देखा जा सकता. दरअसल, ये भारत में गठबंधन राजनीति के उदय, उत्कर्ष और धीरे-धीरे उसके क्षरण की कहानी भी है. ये उन नेताओं की कहानी है जिन्होंने अपने-अपने राज्यों में लगभग अपराजेय राजनीतिक साम्राज्य खड़े किए. लेकिन, आज उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न विपक्ष नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक विरासत का भविष्य है.
आखिर कैसा था 1990 का दशक?
1990 का दशक भारतीय राजनीति में उथल-पुथल का दशक था. कांग्रेस का एकछत्र प्रभुत्व टूट चुका था. केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हो चुका था. भाजपा तेजी से उभर रही थी, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक स्वीकार्यता की थी. राम मंदिर आंदोलन ने भाजपा को जनाधार दिया था. लेकिन, सत्ता तक पहुंचने के लिए उसे ऐसे सहयोगियों की जरूरत थी जो उसे व्यापक राष्ट्रीय वैधता प्रदान कर सकें.
1996 में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केवल 13 दिनों में गिर गई. ये घटना भाजपा के लिए एक राजनीतिक सबक थी. उसे समझ आ गया कि केवल जनसमर्थन पर्याप्त नहीं है; सत्ता तक पहुंचने के लिए सहयोगियों का विश्वास भी जरूरी है.
यहीं से अटल बिहारी वाजपेयी का युग शुरू होता है. वाजपेयी ने भाजपा को वैचारिक कठोरता से निकालकर राजनीतिक स्वीकार्यता के केंद्र में स्थापित किया. उन्होंने ऐसे गठबंधन की रचना की जिसमें विभिन्न विचारधाराओं, सामाजिक आधारों और क्षेत्रीय आकांक्षाओं वाले दल शामिल हो सके. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA वास्तव में भाजपा की राजनीतिक परिपक्वता का प्रतीक था.
ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और नवीन पटनायक इसी दौर के पैदाइश हैं. ममता बनर्जी ने 1998 में कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस बनाई. भाजपा उस समय पश्चिम बंगाल में एक हाशिए की शक्ति थी. वामपंथी राजनीति के गढ़ में भाजपा की कोई उपस्थिति नहीं थी. ममता और भाजपा का गठबंधन दोनों के लिए लाभकारी था. ममता को कांग्रेस से अलग अपनी राजनीतिक पहचान बनाने में मदद मिली और भाजपा को बंगाल में पहली बार गंभीर राजनीतिक प्रवेश का अवसर मिला.
ओडिशा में कहानी कुछ अलग लेकिन परिणाम वही था. 1997 में बीजू पटनायक के निधन के बाद नवीन पटनायक राजनीति में आए. बीजू जनता दल का गठन हुआ और शीघ्र ही भाजपा के साथ उसका गठबंधन बन गया. लगभग एक दशक तक दोनों दलों ने साथ मिलकर चुनाव लड़े. भाजपा को ओडिशा में संगठनात्मक विस्तार मिला और बीजद को केंद्र की राजनीति में स्थिर साझेदार.
बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार का रिश्ता तो और भी गहरा था. लालू प्रसाद यादव के लंबे राजनीतिक प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए भाजपा और समता पार्टी, बाद में जनता दल (यू), एक साथ आए. 2005 में बिहार में सत्ता परिवर्तन केवल नीतीश कुमार की जीत नहीं थी; वह भाजपा-जदयू गठबंधन मॉडल की सफलता भी थी.
अगर इतिहास को निष्पक्षता से देखा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा के राष्ट्रीय विस्तार में इन क्षेत्रीय नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी. लेकिन उतना ही सच यह भी है कि भाजपा ने भी इन नेताओं को राष्ट्रीय राजनीति में वह मंच दिया जिसने उनके प्रभाव को उनके राज्यों की सीमाओं से बाहर पहुंचाया.
यहीं तक कहानी सरल है.
जटिलता 2014 के बाद शुरू होती है.
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला. भारतीय राजनीति में ये केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था. ये शक्ति-संतुलन का परिवर्तन था. पहली बार भाजपा को केंद्र में सरकार चलाने के लिए क्षेत्रीय सहयोगियों की अनिवार्य आवश्यकता नहीं रही. ये वही क्षण था जब गठबंधन राजनीति की धुरी बदल गई. पहले भाजपा सहयोगियों की तलाश करती थी. अब सहयोगी भाजपा की ओर देखने लगे.
राजनीति में ये परिवर्तन बहुत कुछ बदल देता है. जब कोई दल राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय स्तंभ बन जाता है, तब उसका स्वाभाविक लक्ष्य केवल सत्ता में बने रहना नहीं होता; वह भौगोलिक और राजनीतिक विस्तार भी चाहता है. भाजपा ने यही किया. उसने उन राज्यों में भी गंभीरता से विस्तार शुरू किया जहां वह पहले अपने सहयोगियों के माध्यम से मौजूद थी. यहीं से ममता, नवीन और नीतीश की राजनीतिक दुविधा शुरू हुई.
ममता बनर्जी ने इस बदलाव को सबसे पहले पहचाना. उन्होंने समझ लिया कि भाजपा बंगाल में केवल चुनाव लड़ने नहीं आई है; वह सत्ता का दावा करने आई है. 2014 के बाद भाजपा का वोट प्रतिशत तेजी से बढ़ा. 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटें जीत लीं. यह परिणाम प्रतीकात्मक नहीं था. यह बंगाल की राजनीति के पुनर्गठन का संकेत था.
कई विश्लेषक ममता बनर्जी की भाजपा-विरोधी राजनीति को केवल विचारधारा से जोड़कर देखते हैं. लेकिन राजनीति में विचारधारा और अस्तित्व अक्सर साथ चलते हैं. ममता जानती थीं कि यदि भाजपा बंगाल में मुख्य विपक्षी शक्ति बन जाती है, तो तृणमूल कांग्रेस के सामने पहली बार वास्तविक चुनौती खड़ी होगी. इसलिए भाजपा के खिलाफ उनका संघर्ष केवल वैचारिक नहीं, बल्कि अस्तित्वगत भी था.
नवीन पटनायक का दृष्टिकोण अलग था. उन्होंने टकराव के बजाय संतुलन चुना. वे भाजपा के कट्टर विरोधी नहीं बने. कई राष्ट्रीय मुद्दों पर उन्होंने केंद्र सरकार का समर्थन किया. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों से लेकर कई संसदीय प्रस्तावों तक बीजद का रुख अक्सर भाजपा-विरोधी खेमे से अलग दिखाई दिया.
लंबे समय तक यह रणनीति सफल भी रही. लेकिन राजनीति में शून्य नहीं होता. भाजपा ने धीरे-धीरे ओडिशा में संगठन खड़ा किया. पंचायतों से लेकर लोकसभा तक अपनी उपस्थिति बढ़ाई. अंततः 2024 में भाजपा ने ओडिशा विधानसभा चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया. पहली बार बीजद सत्ता से बाहर हुई. यह केवल एक चुनावी हार नहीं थी; यह उस धारणा का अंत था कि लोकप्रिय क्षेत्रीय नेतृत्व भाजपा के विस्तार को स्थायी रूप से रोक सकता है.
नीतीश कुमार का मामला सबसे दिलचस्प है क्योंकि वे भारतीय राजनीति में गठबंधन युग के अंतिम बड़े रणनीतिकारों में से एक हैं. भाजपा के साथ, भाजपा के खिलाफ, महागठबंधन में, फिर NDA में उनकी राजनीतिक यात्रा भारतीय राजनीति की बदलती परिस्थितियों का प्रतिबिंब है.
उनकी आलोचना करना आसान है, लेकिन उनकी राजनीति को समझना कठिन. नीतीश कुमार लगातार बदलते राजनीतिक परिदृश्य में अपनी केंद्रीय भूमिका बचाने की कोशिश करते रहे हैं. बिहार में भाजपा के बढ़ते प्रभाव ने उनके सामने वही चुनौती खड़ी की जो ममता और नवीन के सामने थी जब आपका सहयोगी आपसे बड़ा हो जाए तो आपकी राजनीति का भविष्य क्या होगा?
यहीं इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जन्म लेता है.
क्या वास्तव में भाजपा ने अपने सहयोगियों को छोड़ दिया?
या फिर भाजपा इतनी बड़ी हो गई कि पुराने समीकरण स्वाभाविक रूप से अप्रासंगिक हो गए?
राजनीति में भावनाएं नहीं, शक्ति-संतुलन काम करता है. भाजपा वही कर रही है जो कोई भी विस्तारवादी राजनीतिक दल करता. कांग्रेस ने अपने चरम पर यही किया था. वामपंथ ने बंगाल में यही किया था. क्षेत्रीय दल अपने राज्यों में यही करते हैं. अंतर केवल इतना है कि भाजपा अब राष्ट्रीय स्तर पर उस स्थिति में पहुंच चुकी है जहां वह सहयोगी और प्रतिद्वंद्वी दोनों की भूमिका निभा सकती है.
लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे कम चर्चा वाला पहलू उत्तराधिकार का है.
ममता बनर्जी के बाद तृणमूल कांग्रेस कैसी होगी?
नवीन पटनायक के बाद बीजू जनता दल का चेहरा कौन होगा?
नीतीश कुमार के बाद जनता दल (यू) किस दिशा में जाएगी?
ये प्रश्न केवल राजनीतिक जिज्ञासा नहीं हैं. ये आने वाले दशक की राजनीति को निर्धारित करेंगे.
तृणमूल कांग्रेस की पहचान ममता हैं. बीजद की पहचान नवीन हैं. जदयू की पहचान नीतीश हैं. इन दलों ने अपने नेताओं के नेतृत्व में असाधारण सफलता प्राप्त की, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई. संगठन अक्सर नेता की छाया में रह गया.
भारतीय राजनीति का अगला दशक संभवतः भाजपा बनाम विपक्ष का दशक नहीं होगा. वो नेतृत्व परिवर्तन, उत्तराधिकार और राजनीतिक संस्थाओं की परीक्षा का दशक होगा. जिन दलों ने अपने नेताओं से बड़ी संस्थाएं बनाई होंगी, वे टिकेंगे. जो केवल व्यक्तित्व पर टिके होंगे, उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा.
विडंबना ये है कि जिन नेताओं ने कभी भाजपा को राष्ट्रीय राजनीति में स्वीकार्यता दिलाने में मदद की थी, आज वही नेता भाजपा के विस्तार से सबसे अधिक असहज हैं. लेकिन शायद यह राजनीति का स्वाभाविक चक्र है. हर उभरती शक्ति सहयोगियों की तलाश करती है. हर स्थापित शक्ति विस्तार चाहती है. और हर क्षेत्रीय शक्ति अपने अस्तित्व की रक्षा करती है.
भारतीय राजनीति का वर्तमान इसी त्रिकोण के बीच लिखा जा रहा है. और शायद भविष्य भी.