‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? ‘आपदा’ में लगने लगी गुहार 'अब रहम करो'

Reason for Flood in India: पूरी दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं की वजह से ईश्वर के रूपों को आकार मिला. धरती पर जैसे जैसे इंसानों की समझ विकसित हुई, वैसे वैसे प्रकृति की अबूझ शक्तियों को वो देवशक्ति का दर्जा देते गए. मूल रूप से वो तीन शक्तियां हैं- वायु, अग्नि और जल. इन तीनों शक्तियो के देवता हर सभ्यता में मिलते हैं. हमारी सनातन परंपरा में तो इसके देव शक्तियों के साथ इन्हें भड़काने वाली असुरी शक्तियों का भी जिक्र है.

देवभूमि में क्यों आ रही प्रलय?

तो क्या देश के देवभूमि क्षेत्र- यानी हिमालय में जल प्रलय के पीछे इन्हीं असुरी शक्तियों असर है? या फिर किसी वजह से देवता नाराज हो उठे हैं? पिछले ढाई महीने की लगातार बारिश और जलप्रलय की वजह से हिमाचल प्रदेश में लोग बाग इस सवाल पर गंभीरता से विचार करने लगे हैं. आज की स्पेशल रिपोर्ट में हमने इन्हीं सवालों की पड़ताल की. अगर लोग ऐसा मान रहे हैं, तो क्या इसकी पौराणिक वजह है? कुछ ऐसा डरावना हो चुका है देवभूमि का दृश्य. जैसे इस दृश्य के पीछे कोई ऐसी शक्ति जागृत है, जो सबकुछ तबाह कर देना चाहती है...

पूरे जुलाई महीने में जी मीडिया टीम प्रलय सरीखे दृश्यों को लगातार अपने कैमरे में कैद कर रही है, उन इलाकों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जहां आपदा की वजह से सारे संपर्क खत्म हो चुके हैं. ऊपर से देखने पर ये कुदरत का कहर नजर आता है. मौसम विभाग कहता है, कि इस बार हिमाचल प्रदेश में बारिश ने सवा सौ साल का रिकार्ड तोड़ दिया है, बादल फटने की घटनाएं पूरी शताब्दी से भी ज्यादा हुई हैं.

साल 2025 क्यों बना प्रलय का साल?

पूरे हिमाचल में विनाशलीला को कवर करते हुए, हम जहां भी गए, हमारे पीछे पीछे ये सवाल साए की तरह चलता रहा. लेकिन इस बार जो जवाब हमें स्थानीय ज्योतिषाचार्यों और देव समाज के लोगों ने दिया, वो हमें अब तक चौंका रहा है.

जानकारों की बात से हमें याद आया, कि जिस मंडी को छोटी काशी कहते हैं, वहां ऐसा प्रलय सदियों पहले तक नहीं देखा गया था. जिस चंबा को मणि महेश जैसे पंचकैलास शिखरों के लिए जाना जाता है, वहां ऐसी तबाही पूरी पीढ़ी ने नहीं देखी.

भगवान शिव देवभूमि में हुए कुपित?

हिमाचल में तबाही के पीछे पौराणिक गाथाओं का जो संदर्भ पौराणिक इतिहासकार और ज्योतिष के जानकार गोपाल कपूर ने दिया, वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. गोपाल कपूर का दावा है, कि वो अपने अध्ययन के आधार पर जून महीने से ही लोगों को अलर्ट कर रहे हैं, इस बार संभलकर रहना, पूरी देवभूमि एक दानवी शक्ति के तांडव से गुजरने वाला है.

देवभूमि के लिए भस्मासुर बना ‘जलंधर’?

हिमाचल की आपदा के पीछे जो दावा ज्योतिषाचार्य का है, उससे जी मीडिया इत्तेफाक नहीं रखाता. लेकिन इस बहाने हमारे ग्रंथों में जो देव और असुर शक्तियों का संघर्ष बताया गया है, उसे जरूर आपके सामने रखना चाहता है. ये पौराणिक कथाएं जरूर हैं, लेकिन इसमें प्रकृति का पूरा तत्व संकेत है. जैसे ये धरती, जिसे निर्जीव माना जा सकता है, लेकिन हमारे ग्रंथों में इसे चलयमान, एक धड़कता हुआ पिंड माना जाता है.

विज्ञान भी हिमालय जैसे पहाड़ को आज एक जीवंत बॉडी मानता है. ऐसी ही मान्यता शिव पुराण में भी है. इसमें एक ऐसी कथा का जिक्र मिलता है, जो ये बताता है, हिंदुकुश से लेकर नंदादेवी तक के पहाड़ जलंधर नाम के दैत्य के शरीर से बना है, जिस पर भगवान शिव का नियंत्रण है. तो फिर इस दैवीय नियंत्रण में असंतुलन कैसे पैदा हुआ, जो पूरे हिमालय में पहाड़ दरकने लगे, बादल फटने लगे, नदियों का सैलाब इंसानी सभ्यता को नष्ट करने जितना भयावह हो गया...?

देव-दानव के संघर्ष की कहानी कहां से शुरू?

देवभूमि की प्रलयलीला में देव दानव के संघर्ष की कहानी कुल्लू से शुरू होती है, जहां बिजली महादेव का मंदिर स्थित है. पौराणिक गाथाओं के मुताबिक जलंधर नाम के दैत्य का सबसे बड़ा साम्राज्य यहीं हुआ करता था, जिसे महादेव ने पांच रूप धारण करके नियंत्रित किया था.

शिव पुराण में वर्णित इस कथा के मुताबिक जलंधर भगवान शिव का ही भक्त था. वो उनके तीसरे नेत्र यानी क्रोध दृष्टि से पैदा हुआ था, इसलिए अजर-अमर था. ऐसा अजेय, कि भगवान शिव भी उसका अंत नहीं कर सकते थे.

गोपाल कपूर पौराणिक ग्रंथों से जलंधर दैत्य की जो कहानी बताते हैं, उसके मुताबिक भगवान शिव ने जब जलंधर का वध किया था तब उसके शरीर को कई टुकड़े कर फेंका था. ये टुकड़े हिमालय की इन पहाड़ियों का गिरे.

इन वजहों से बिगड़ा प्रकृति का संतुलन

जलंधर और भगवान शिव के युद्ध की कथा शिव पुराण के साथ पद्मपुराण में भी वर्णित है. जबकि स्कंदपुराण में उसके पराक्रम और भागवत पुराण में उसकी पतनी वृंदा की कथा है, जो तुलसी रूप में परिवर्तित हुई. बाद में इसी तुलसी का विवाह शालिग्राम से हुआ. इन सारी कहानियों का संकेत अर्थ समझें, तो ज्योतिषाचार्य गोपाल कपूर बताते हैं, जलंधर की असुरी शक्तियां देवभूमि देवतत्व के साथ एक खास संतुलन में व्याप्त है. इससे छेड़छाड़ ही मौजूदा तबाही की वजह है.

ज्योतिषाचार्य गोपाल कपूर का ये अपना आकलन हो सकता है, लेकिन जो बातें ये जलंधर दैत्य की कहानी के जरिए बता रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर है अवैध निर्माण और निर्बाध पर्यटन, जिससे देवभूमि का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा है. ये पूरी देवभूमि में साक्षात दिखता है. आज आलम ये है, कि आपदा कि वजह से चारधाम यात्रा भी बाधित है.

ये ऐसी हकीकत है, जो इस साल की आपदा में पूरी देवभूमि में दिखती है. अगर पौराणिक गाथाओं को वैज्ञानिक कसौटियों पर सच नहीं भी मानें, तो इनसे जो प्रकृति संतुलन के संकेत है, उसे समझना होगा. अगर देवभूमि को उसकी मूल प्रकृति के रूप में बचाना है, तो इस बार के प्रलय जैसे दृश्यों से मिला सबक याद रखना होगा.