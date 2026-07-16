मुसलमान 'कट्टरपंथी' नहीं होता, ये वो लोग हैं जो... असदुद्दीन ओवैसी ने इस शब्द पर क्यों उठाया सवाल?

Asaduddin Owaisi on SIR Form: एआईएमआईएम (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर बड़ा बयान देकर सियासी हलचल तेज कर दी है. उन्होंने तेलंगाना में चल रहे वोटर लिस्ट के विशेष सुधार (SIR) अभियान को सीधे तौर पर नागरिकता से जोड़ दिया है. ओवैसी ने लोगों से अपील की है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना अपने फॉर्म जमा करें. इसके साथ ही उन्होंने मॉब लिंचिंग और कट्टरपंथ को लेकर भी तीखे सवाल उठाए हैं.
हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से एक बेहद जरूरी काम समय पर पूरा करने को कहा है. उन्होंने वोटरों से अपील की है कि वे अपने एसआईआर यानी स्पेशल समरी रिवीजन (SIR) फॉर्म को आखिरी तारीख से काफी पहले जमा करा दें. ओवैसी का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया सीधे तौर पर आपकी नागरिकता से जुड़ी हुई है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है.
'रैडिकलाइज्ड का क्या मतलब है?'
अपने भाषण के दौरान ओवैसी ने देश में कट्टरपंथ को लेकर चल रही बहसों पर भी खुलकर निशाना साधा. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अपने धर्म के रास्ते पर चलना रैडिकलाइज्ड (कट्टरपंथ) कहलाता है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि असली कट्टरपंथ तो उन घटनाओं में दिखता है जहां भीड़ मिलकर किसी की जान ले लेती है या ट्रेनों में दाढ़ी देखकर लोगों पर हमले किए जाते हैं. ओवैसी के मुताबिक सरकारें इन असली मुद्दों पर ध्यान नहीं देती हैं.
ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा कि सच्चे मुसलमान कभी कट्टरपंथी नहीं होते और जो लोग भी कट्टरपंथ के रास्ते पर चलते हैं उनका वास्तव में धर्म से कोई लेना-देना नहीं होता. इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या मस्जिदों को नुकसान पहुंचाना या उनका स्वरूप बदलना कट्टरपंथ के दायरे में नहीं आता. उन्होंने सरकार से इन सब मुद्दों पर भी अपनी चुप्पी तोड़ने की मांग की.
सोशल अकाउंट पर शेयर किया वीडियो
असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा के कई सारे वीडियो अपने सोशल अकाउंट पर शेयर किया. इन्हीं में से एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें वह रैडिकलाइज्ड शब्द को मुसलमान से जोड़ने पर जोर देते हुए कैप्शन लिखा, "मुसलमान रैडिकलाइज्ड नहीं होता, बल्कि रैडिकलाइज वो लोग हैं जो हिजाब, दाढ़ी और टोपी देखकर मॉब लिंचिंग करते हैं." यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वायरल हो गया.