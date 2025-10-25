इस चुनाव में कांग्रेस का खुलेआम सपोर्ट क्यों कर रहे ओवैसी? मुस्लिम वोटरों की ताकत से बदलेगा गेम

हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को गाहे-बगाहे भाजपा की B-पार्टी कहकर नेता घेरते हैं. अब ओवैसी के एक दांव से सियासी गलियारों में खलबली मच गई है. बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने उतरी उनकी पार्टी AIMIM ने एक अन्य चुनाव में खुलेआम कांग्रेस को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है. दरअसल, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो ओवैसी तेलंगाना में पूर्व सहयोगी पार्टी भारत राष्ट्र समिति को लेकर संदेह में हैं. 'इंडियन एक्सप्रेस' से बातचीत में ओवैसी ने पूछा, 'बीआरएस का वोट शेयर कहां है?' उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से हैदराबाद में जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के नवीन यादव को समर्थन देने की घोषणा के एक दिन बाद गंभीर सवाल किया.

उन्होंने कहा कि बीआरएस का वोट शेयर 34.7% से घटकर 15% रह गया है. इतनी बड़ी गिरावट कैसे हो सकती है?' उन्होंने जो आंकड़ा दिया वो 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों के बीच का है. ओवैसी की तरफ से उम्मीदवार न उतारे जाने और कांग्रेस का सपोर्ट करने के कारण अब नवीन यादव का मुकाबला बीआरएस की सुनीता और भाजपा के दीपक रेड्डी से है. ओवैसी ने यह भी तर्क दिया कि एआईएमआईएम अगर यादव को समर्थन दे रही है तो पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि उपचुनाव से राज्य में सत्ता परिवर्तन नहीं होगा. उन्होंने इसकी तुलना बिहार से की.बिहार में गठबंधन के उनके प्रस्ताव को महागठबंधन यानी कांग्रेस और आरजेडी ने नजरअंदाज कर दिया था. इसके बाद ओवैसी की पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे.

कांग्रेस गदगद, मुस्लिम वोटर एक लाख

AIMIM के इस फैसले से कांग्रेस को नतीजे आने से पहले ही खुश होने का मौका मिला है. इसकी वजह इलाके के मुस्लिम वोटर हैं. इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल एक लाख मतदाताओं की बड़ी मुस्लिम आबादी है. 10 साल में यह पहली बार देखा जा रहा है जब ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस एक साथ होंगे. वैसे, तेलंगाना राज्य बनने से पहले, एआईएमआईएम कांग्रेस का ही समर्थन किया करती थी लेकिन 2014 के विधानसभा चुनावों में बीआरएस के सत्ता में आने के बाद उसने पुरानी पार्टी से नाता तोड़ लिया.

भाजपा को नहीं रोक सके केसीआर

ओवैसी ने कहा, 'हमने बीआरएस का (बाहरी तौर पर) समर्थन किया क्योंकि हमारा मानना ​​था कि यह पार्टी भाजपा पर लगाम लगाएगी. हमारा मानना ​​था कि BRS का उदय भाजपा को ताकत और समर्थन हासिल करने से रोकेगा.' उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि BRS (केसीआर की पार्टी) अपने वादे पर खरा नहीं उतर सका.

पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में बीआरएस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा खासतौर से सिकंदराबाद में, जहां जुबली हिल्स सीट भी शामिल है. ऐसे में भाजपा नेता जी. किशन रेड्डी ने इस सीट से जीत हासिल की. अब ​​ओवैसी ने दावा किया कि इस निर्वाचन क्षेत्र के सातों विधानसभा क्षेत्रों में, बीआरएस ने भाजपा को बढ़त देने में सीधे तौर पर मदद की.

AIMIM चीफ ने केसीआर पर बरसते हुए कहा कि बीआरएस ने इस क्षेत्र में विकास के काम नहीं किए. ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीआरएस के नेता एम. गोपीनाथ ने इलाके के चार लाख लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंचाईं.