Advertisement
trendingNow12974532
Hindi NewsExplainer

इस चुनाव में कांग्रेस का खुलेआम सपोर्ट क्यों कर रहे ओवैसी? मुस्लिम वोटरों की ताकत से बदलेगा गेम

ऐसे समय में जब बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एक विकल्प के तौर पर चुनाव प्रचार कर रही है. अब उन्होंने खुलकर एक अन्य चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार का खुलेआम सपोर्ट करने का ऐलान किया है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 25, 2025, 09:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस चुनाव में कांग्रेस का खुलेआम सपोर्ट क्यों कर रहे ओवैसी? मुस्लिम वोटरों की ताकत से बदलेगा गेम

हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को गाहे-बगाहे भाजपा की B-पार्टी कहकर नेता घेरते हैं. अब ओवैसी के एक दांव से सियासी गलियारों में खलबली मच गई है. बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने उतरी उनकी पार्टी AIMIM ने एक अन्य चुनाव में खुलेआम कांग्रेस को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है. दरअसल, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो ओवैसी तेलंगाना में पूर्व सहयोगी पार्टी भारत राष्ट्र समिति को लेकर संदेह में हैं. 'इंडियन एक्सप्रेस' से बातचीत में ओवैसी ने पूछा, 'बीआरएस का वोट शेयर कहां है?' उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से हैदराबाद में जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के नवीन यादव को समर्थन देने की घोषणा के एक दिन बाद गंभीर सवाल किया.

उन्होंने कहा कि बीआरएस का वोट शेयर 34.7% से घटकर 15% रह गया है. इतनी बड़ी गिरावट कैसे हो सकती है?' उन्होंने जो आंकड़ा दिया वो 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों के बीच का है. ओवैसी की तरफ से उम्मीदवार न उतारे जाने और कांग्रेस का सपोर्ट करने के कारण अब नवीन यादव का मुकाबला बीआरएस की सुनीता और भाजपा के दीपक रेड्डी से है. ओवैसी ने यह भी तर्क दिया कि एआईएमआईएम अगर यादव को समर्थन दे रही है तो पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि उपचुनाव से राज्य में सत्ता परिवर्तन नहीं होगा. उन्होंने इसकी तुलना बिहार से की.बिहार में गठबंधन के उनके प्रस्ताव को महागठबंधन यानी कांग्रेस और आरजेडी ने नजरअंदाज कर दिया था. इसके बाद ओवैसी की पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे.

कांग्रेस गदगद, मुस्लिम वोटर एक लाख

Add Zee News as a Preferred Source

AIMIM के इस फैसले से कांग्रेस को नतीजे आने से पहले ही खुश होने का मौका मिला है. इसकी वजह इलाके के मुस्लिम वोटर हैं. इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल एक लाख मतदाताओं की बड़ी मुस्लिम आबादी है. 10 साल में यह पहली बार देखा जा रहा है जब ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस एक साथ होंगे. वैसे, तेलंगाना राज्य बनने से पहले, एआईएमआईएम कांग्रेस का ही समर्थन किया करती थी लेकिन 2014 के विधानसभा चुनावों में बीआरएस के सत्ता में आने के बाद उसने पुरानी पार्टी से नाता तोड़ लिया.

भाजपा को नहीं रोक सके केसीआर

ओवैसी ने कहा, 'हमने बीआरएस का (बाहरी तौर पर) समर्थन किया क्योंकि हमारा मानना ​​था कि यह पार्टी भाजपा पर लगाम लगाएगी. हमारा मानना ​​था कि BRS का उदय भाजपा को ताकत और समर्थन हासिल करने से रोकेगा.' उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि BRS (केसीआर की पार्टी) अपने वादे पर खरा नहीं उतर सका.

पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में बीआरएस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा खासतौर से सिकंदराबाद में, जहां जुबली हिल्स सीट भी शामिल है. ऐसे में भाजपा नेता जी. किशन रेड्डी ने इस सीट से जीत हासिल की. अब ​​ओवैसी ने दावा किया कि इस निर्वाचन क्षेत्र के सातों विधानसभा क्षेत्रों में, बीआरएस ने भाजपा को बढ़त देने में सीधे तौर पर मदद की. 

AIMIM चीफ ने केसीआर पर बरसते हुए कहा कि बीआरएस ने इस क्षेत्र में विकास के काम नहीं किए. ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीआरएस के नेता एम. गोपीनाथ ने इलाके के चार लाख लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंचाईं.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

aimim asaduddin owaisi

Trending news

इस चुनाव में कांग्रेस का खुलेआम सपोर्ट क्यों कर रहे ओवैसी? मुस्लिम वोटर बदलेंगे गेम
aimim asaduddin owaisi
इस चुनाव में कांग्रेस का खुलेआम सपोर्ट क्यों कर रहे ओवैसी? मुस्लिम वोटर बदलेंगे गेम
वे मोबाइल से खिड़कियां तोड़ रहे थे लेकिन... बस में जिंदा जले 19 यात्रियों की दास्तां
Kurnool bus fire
वे मोबाइल से खिड़कियां तोड़ रहे थे लेकिन... बस में जिंदा जले 19 यात्रियों की दास्तां
वीकेंड पर कुदरत का 'डबल अटैक'! IMD का रेड अलर्ट, जानिए देश के मौसम का हाल
Weather
वीकेंड पर कुदरत का 'डबल अटैक'! IMD का रेड अलर्ट, जानिए देश के मौसम का हाल
बिहार चुनाव प्रचार में पार्टियों की मर्जी नहीं चलेगी, आयोग ने जारी किया आदेश
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार चुनाव प्रचार में पार्टियों की मर्जी नहीं चलेगी, आयोग ने जारी किया आदेश
Narendra Modi
"सोचा नही था कि पीएम मोदी आएंगे", कर्पूरी ठाकुर की पोती ने भावुक होकर कही ये बात
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
Shashi Tharoor
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
jammu kashmir news
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
DNA
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
'भारत को क्यों किया गया अलग-थलग'? रूसी तेल पर US के प्रेशर को लेकर भड़के पीयूष गोयल
Piyush Goyal
'भारत को क्यों किया गया अलग-थलग'? रूसी तेल पर US के प्रेशर को लेकर भड़के पीयूष गोयल
कुरनूल हादसाः ड्राइवर की लापरवाही से जिंदा जल गए 20 लोग, सामने आया चौंकाने वाला सच
Kurnool bus fire
कुरनूल हादसाः ड्राइवर की लापरवाही से जिंदा जल गए 20 लोग, सामने आया चौंकाने वाला सच