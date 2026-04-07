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पाताल से निकाल लाएंगे...विदेश मंत्री तुम्हारा दामाद है क्या? असम के सीएम सरमा गुस्से में हो गए आगबबूला

विधानसभा चुनाव के माहौल में, असम की राजनीति में कोहराम मचा हुआ है. कांग्रेस ने एक आरोप लगाया, तो असम की पुलिस पवन खेड़ा के पीछे लग गई. अब 24 घंटे से सीएम सरमा ताबडतोड़ कांग्रेस नेताओं पर हमले बोल रहे हैं. उनके कई बयानों की क्लिक वायरल भी हो गई है.

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 07, 2026, 02:48 PM IST
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पाताल से निकाल लाएंगे...विदेश मंत्री तुम्हारा दामाद है क्या? असम के सीएम सरमा गुस्से में हो गए आगबबूला

जब से कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी पर तीन पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया है, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं. असम पुलिस उन्हें दिल्ली में ढूंढ रही है. खबर है कि वह इस समय हैदराबाद में हैं. पत्रकारों ने जब असम के सीएम से पूछा तो उन्होंने गरजते हुए कहा कि ये असम पुलिस को नहीं जानते. पाताल से भी उखाड़कर ले आएंगे. 

पत्रकारों ने जब कहा कि पवन खेड़ा ने पहले डॉक्यूमेंट्स जारी किए थे, लेकिन आज खरगे जी ने कहा है कि चूंकि आपकी सरकार केंद्र में है, तो वह विदेश मंत्री से पूछेंगे कि सच्चाई क्या है? इस पर बरसते हुए सरमा ने कहा, 'क्या पागल है यार. सच्चाई आप नहीं जानते हैं, तो क्यों आपने डाला...आपको पहले पूछना चाहिए था. पागल हैं क्या ये लोग?'

विदेश मंत्री तुम्हारा दामाद है क्या?

सीएम हिमंता सरमा ने कहा कि आप पहले लोगों को मारेंगे, फिर बोलेंगे कि नहीं - नहीं, दवाई क्या होगी, पूछकर दूंगा? सीएम ने इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष को भी निशाने पर लिया. बोले, 'खरगे जी का उमर हो गया, फिर भी पागल जैसे बात करते हैं. आप लोगों को जलील करेंगे. लोगों को बेइज्जत करेंगे. और फिर बोलेंगे कि हम फॉरेन मिनिस्टर से पूछूंगा. फॉरेन मिनिस्टर तुम्हारा दामाद है क्या?'

हिमंता ने सवाल किया कि कांग्रेस के नेता पहले झूठा कागज क्यों लाए? पहले जाकर विदेश मंत्री से क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं गए खरगे? आगे जब एक पत्रकार ने कहा कि लुकाछिपी का खेल शुरू हो गया है. इस पर, सरमा ने कहा कि अरे कहां, असम पुलिस को नहीं जानते. पाताल से भी उखाड़कर ले आएंगे. 

ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा: सरमा

उन्होंने कहा कि कहां मिलेंगे पवन खेड़ा? पाताल में भी होंगे, तो उठा लाएंगे और पूछेंगे कि बताओ- ये कागज कैसे बनाया. सरमा ने कहा कि मुझे संदेह है कि ये कागज राहुल गांधी उनको दिए थे. ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा और मुझे डराने की कोशिश मत करो. 

सरमा ने कहा कि यह असम है. हमने इस्लामिक आक्रमणकारियों के खिलाफ 17 बार लड़ाइयां लड़ी हैं. हम अलग दुनिया से आए बंदे हैं. 

पढ़ें: क्यों नहीं होती हिमंता की जांच...? खरगे ने असम सीएम पर खड़े किए सवाल, भाजपा ने किया पलटवार

 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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