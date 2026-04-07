पाताल से निकाल लाएंगे...विदेश मंत्री तुम्हारा दामाद है क्या? असम के सीएम सरमा गुस्से में हो गए आगबबूला

जब से कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी पर तीन पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया है, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं. असम पुलिस उन्हें दिल्ली में ढूंढ रही है. खबर है कि वह इस समय हैदराबाद में हैं. पत्रकारों ने जब असम के सीएम से पूछा तो उन्होंने गरजते हुए कहा कि ये असम पुलिस को नहीं जानते. पाताल से भी उखाड़कर ले आएंगे.

पत्रकारों ने जब कहा कि पवन खेड़ा ने पहले डॉक्यूमेंट्स जारी किए थे, लेकिन आज खरगे जी ने कहा है कि चूंकि आपकी सरकार केंद्र में है, तो वह विदेश मंत्री से पूछेंगे कि सच्चाई क्या है? इस पर बरसते हुए सरमा ने कहा, 'क्या पागल है यार. सच्चाई आप नहीं जानते हैं, तो क्यों आपने डाला...आपको पहले पूछना चाहिए था. पागल हैं क्या ये लोग?'

#WATCH | Jorhat | On Congress leader Pawan Khera, Assam CM Himanta Biswa Sarma says, "Before levelling an allegation, he should have asked the foreign minister. Kharge ji has aged, yet he speaks like a madman. Assam Police can find and bring people from 'pataal' as well. I… pic.twitter.com/EgIOsIFcuv Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) April 7, 2026

विदेश मंत्री तुम्हारा दामाद है क्या?

सीएम हिमंता सरमा ने कहा कि आप पहले लोगों को मारेंगे, फिर बोलेंगे कि नहीं - नहीं, दवाई क्या होगी, पूछकर दूंगा? सीएम ने इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष को भी निशाने पर लिया. बोले, 'खरगे जी का उमर हो गया, फिर भी पागल जैसे बात करते हैं. आप लोगों को जलील करेंगे. लोगों को बेइज्जत करेंगे. और फिर बोलेंगे कि हम फॉरेन मिनिस्टर से पूछूंगा. फॉरेन मिनिस्टर तुम्हारा दामाद है क्या?'

हिमंता ने सवाल किया कि कांग्रेस के नेता पहले झूठा कागज क्यों लाए? पहले जाकर विदेश मंत्री से क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं गए खरगे? आगे जब एक पत्रकार ने कहा कि लुकाछिपी का खेल शुरू हो गया है. इस पर, सरमा ने कहा कि अरे कहां, असम पुलिस को नहीं जानते. पाताल से भी उखाड़कर ले आएंगे.

ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा: सरमा

उन्होंने कहा कि कहां मिलेंगे पवन खेड़ा? पाताल में भी होंगे, तो उठा लाएंगे और पूछेंगे कि बताओ- ये कागज कैसे बनाया. सरमा ने कहा कि मुझे संदेह है कि ये कागज राहुल गांधी उनको दिए थे. ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा और मुझे डराने की कोशिश मत करो.

सरमा ने कहा कि यह असम है. हमने इस्लामिक आक्रमणकारियों के खिलाफ 17 बार लड़ाइयां लड़ी हैं. हम अलग दुनिया से आए बंदे हैं.

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