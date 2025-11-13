Dangerous Plane: बेंगलुरू में अचानक कहां से आ गया ये Slim and Sleek विमान? आसमान का है 'बेताज बादशाह'

Why B-1B Lancer Plane called King of Skies: केंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के रनवे पर जब एक पतला, लंबा और धातु-रंगी विमान उतरा, तो यात्रियों और एयरलाइन स्टाफ की निगाहें ठहर गईं. यह कोई आम विमान नहीं था बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली बमवर्षकों में से एक अमेरिकी वायुसेना का बी-1बी लान्सर्स (B-1B Lancer) था. ‘स्लिम एंड स्लीक’ डिज़ाइन वाला यह विमान न सिर्फ एविएशन प्रेमियों के बीच चर्चा में है, बल्कि इसने भारत-अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग का भी नया संदेश दिया है.

क्वाड देशों के बढ़ते सहयोग की झलक

बता दें कि चीन की बढ़ती सैन्य सक्रियता और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आक्रामक रुख ने क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को पहले से कहीं ज्यादा करीब ला दिया है. इसी कड़ी में अमेरिका का यह B-1B Lancer भारत आया है, जो एक्सरसाइज कोप इंडिया 2025 (Exercise Cope India 2025) के लिए भारतीय वायुसेना के साथ संयुक्त अभ्यास करेगा. यह ड्रिल भारत-अमेरिका दोनों को इंटरऑपरेबिलिटी यानी एक-दूसरे की रणनीति, तकनीक और उड़ान प्रक्रियाओं को समझने का अहम मौका देगी.

Add Zee News as a Preferred Source

रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक भरोसे का प्रतीक है. जब अमेरिका अपने सबसे उन्नत बमवर्षक को भारत भेजता है, तो यह संदेश साफ है कि हिंद-प्रशांत में शक्ति-संतुलन बनाए रखने के लिए दिल्ली और वॉशिंगटन अब एक-दूसरे पर भरोसा कर रहे हैं.

आसमान का ‘बेताज बादशाह’ की क्या है खूबियां?

‘B-1B Lancer’, जिसे अमेरिकी पायलट प्यार से 'Bone' कहते हैं. इसे 1985 से अमेरिकी वायुसेना की रीढ़ माना जाता है. मूल रूप से इसे दुश्मन पर परमाणु हमला करने के लिए बनाया गया था, लेकिन 1990 के दशक में इसका उपयोग मुख्य रूप से पारंपरिक हथियारों के लिए किया जाने लगा. यह बमवर्षक आज भी अपनी श्रेणी में सबसे तेज़ और बहुमुखी विमान माना जाता है.

इस इस घातक प्लेन की स्पीड और रेंज की बात करें तो यह मैक 1.25 (लगभग 1,500 किमी/घंटा) की रफ़्तार से उड़ान भर सकता है. एक बार में पूरा फ्यूल भरने पर यह 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय कर सकता है, यानी यह दुनिया के किसी भी हिस्से तक बिना रुके पहुंच सकता है.

इस प्लेन की हथियार लोडिंग कैपेसिटी 75,000 पाउंड (लगभग 34 टन) है, जो किसी भी आधुनिक बमवर्षक से कहीं अधिक है. यह पारंपरिक बम, मिसाइलें और प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलें लेकर जा सकता है.

स्पीड के अनुसार समेट सकता है विंग्स

Lancer की खासियत उसका वेरिएबल जियोमेट्री विंग डिजाइन है यानी इसके पंख उड़ान की गति के अनुसार आकार बदल सकते हैं. धीमी गति पर यह स्थिरता देता है, जबकि तेज़ उड़ान के दौरान पंख पीछे खिंचकर विमान को सुपरस्पीड प्रदान कर देते हैं. जिससे यह इससे यह विमान लंबी दूरी तक तेजी से उड़ सकता है और आसानी से दुश्मन के रडार से बच निकलता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, B-1B Lancer विमान के नाम पर करीब 50 विश्व रिकॉर्ड हैं. इनमें सबसे ज्यादा स्पीड, ऊंचाई, रेंज और पेलोड कैपेसिटी शामिल है. यह विनाशक इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में अमेरिका के कई प्रमुख अभियानों में निर्णायक भूमिका निभा चुका है.

भारत के साथ ड्रिल का रणनीतिक महत्व

डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, बेंगलुरू में इसकी मौजूदगी केवल एक शो नहीं है. असल में एक्सरसाइज कोप इंडिया 2025 भारत और अमेरिका के बीच विश्वास की नई ऊंचाइयों को दिखाता है. यह अभ्यास दोनों देशों की वायु सेनाओं को एक-दूसरे की तकनीक, रणनीति और मिशन प्लानिंग के साथ तालमेल बिठाने में मदद करेगा.

भारत के लिए यह अवसर है कि वह B-1B जैसे उन्नत विमानों के संचालन और सामरिक उपयोग को समझे, जबकि अमेरिका के लिए यह भारत के तेजी से आधुनिक होते एयर डिफेंस नेटवर्क को जानने का मौका है.

‘Sky Diplomacy’ का नया अध्याय

कहा जा सकता है कि यह सिर्फ एक बमवर्षक की लैंडिंग नहीं, बल्कि कूटनीति के आसमान में नया अध्याय है. चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी और दक्षिण चीन सागर में तनाव को देखते हुए, क्वाड देशों का यह सामरिक सहयोग किसी भी संभावित खतरे के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा का संकेत है.

बेंगलुरू एयरपोर्ट पर यह Lancer भले ही यात्रियों के लिए एक ‘फोटो क्लिक’ का मौका हो, लेकिन रणनीतिक रूप से यह भारत के लिए अमेरिका के साथ गहराते रिश्तों की उड़ान का प्रतीक भी है. एक ऐसा विमान जो न सिर्फ आसमान का बेताज बादशाह है, बल्कि भारत-अमेरिका की नई ऊंचाइयों का दूत भी.