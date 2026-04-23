चीन जाने की कर ली थी पूरी तैयारी, फिर अचानक कैसे बाबर ने किया भारत का रुख और बदल गया इतिहास

Babur India: जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर. भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले शासक. जिनके पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर के वंश से थे और मां कुतलुग निगार खानम का संबंध चंगेज खान के मंगोल वंश से था.

1526 को बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल साम्राज्य स्थापित किया था. इब्राहिम लोधी की हार के साथ ही लोधी वंश का अंत हो गया था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबर पहले चीन जाना चाहते थे. मगर फिर कैसे उन्होंने अपना इरादा बदला और भारत आ गए. चलिए जानते हैं.

'डायरी लिखने की आदत थी'

हिस्ट्रीएक्स्ट्रा के अनुसार, इतिहासकार मार्गरेट मैकमिलन ने कहा, 'वह बेहद अलग शख्सियत थे. वह एक ऐसे बादशाह थे, जिनको डायरी लिखने की आदत थी. अगर पिछली शताब्दियों को भी देखें तो ऐसा कोई शासक नजर नहीं आता, जिसकी डायरी लिखने की आदत हो.' इसी डायरी को बाबरनामा कहा जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

बाबर का जन्म 1483 को हुआ उज्बेकिस्तान के अंदिजान में हुआ था. 12 साल की उम्र में ही वह फरगाना की एक छोटी रियासत के बादशाह बन गए थे. उनके पिता की मौत बालकनी से गिरने से हुई थी.

पिता के जाने का गम तो था ही. लेकिन उनकी सत्ता को हथियाने के लिए उनके चाचा अड़ गए और लगातार उसे छीनने की कोशिश करते रहे. लिहाजा, बाबर की जिंदगी का शुरुआती वक्त जंग के मैदान में बीता. अपनी जिंदगी का पूरा लेखा-जोखा उन्होंने डायरी में लिखा है.

क्यों चीन जाना चाहते थे बाबर?

अपने कार्यकाल के शुरुआत में बाबर का सपना समरकंद पर कब्जा करने का था. लेकिन वह लगातार जूझते रहे. कई बार जीत भी हासिल हुई. मगर समरकंद सपना ही बना रहा. एक दौर ऐसा भी आया, जब वह सब कुछ छोड़कर चीन जाना चाहते थे. उन्होंने इसके लिए तैयारी भी कर ली थी.

अगर बाबर चीन का रुख कर लेते तो मुगल साम्राज्य का इतिहास के पन्नों में रूप कुछ और ही होता.

लेकिन फिर बाबर आए भारत

लेकिन अचानक बाबर का चीन जाने का इरादा बदल गया और उन्होंने अफगानिस्तान की ओर रुख कर लिया. 1504, में उन्होंने काबुल शहर पर कब्जा कर लिया. फिर कंधार पर भी नियंत्रण पार लिया.

इस वक्त तक बाबर का एक बड़े साम्राज्य पर कब्जा हो गया था. फिर उन्होंने अपना राज बढ़ाने के लिए पूर्व की ओर देखा. तभी उन्होंने भारत आने का सोचा और फिर उनका पानीपत में इब्राहिम लोधी की सेना से सामना हुआ. इसके बाद बाबर ने उत्तर भारत के क्षेत्रों में घुसे और फिर मुगल वंश की नींव पड़ी.