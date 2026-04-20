'हम एक ठो गलती काम किए...' बंगाल में पीएम मोदी को 10 रुपये की झालमुड़ी खिलाने वाले को किस बात का मलाल है?

जैसे झालमुड़ी (झालमुरी) वाला दूसरे लोगों से पूछता है कि नमक कितना डालूं, प्याज खाते हैं? ठीक वैसे ही, उस दिन विक्रम ने पीएम मोदी से भी पूछ लिया. मोदी ने मजाक में कहा- प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते हैं. सभी हंस पड़े. पीएम मोदी करीब 10 मिनट तक दुकान पर रहे, जाने के बाद दुकानदार ने एक बात का मलाल जाहिर किया.
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पश्चिम बंगाल के झारग्राम शहर में झालमुड़ी की दुकान लगाने वाले विक्रम ने सपने भी नहीं सोचा था कि एक दिन देश के प्रधानमंत्री उसके पास 10 रुपये की झालमुड़ी खाने आएंगे. अब वह काफी खुश हैं. पीएम ने उनसे 10 मिनट तक बातचीत की. वीडियो टीवी चैनलों पर छाया हुआ है. सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है. आम ग्राहकों की तरह दुकानदार विक्रम ने पीएम से यह भी पूछा कि आप प्याज तो खाते हैं न? हालांकि उसे अब एक बात का मलाल है.
पीएम के जाने के बाद मीडिया ने उसे घेर लिया. विक्रम ने बताया कि पीएम जब आए थे तब क्या-क्या बातचीत हुई. झालमुड़ी वाले ने बताया कि पीएम ने कहा झालमुड़ी बनाओ. मैं पैसे नहीं मांग रहा था, लेकिन वह बोले कि नहीं-नहीं कितना हुआ? फिर पैसा हम रख लिए. मेरी मम्मी और पापा का नाम पूछे. पूछे कि कहां के रहने वाले हैं. मैंने कहा कि मैं बिहार का हूं. बोले- बिहार में कहां? मैंने बताया कि गया का हूं. मैंने बताया कि गरीबी के कारण 9वीं तक ही पढ़ पाया. पीएम ने पूछा कि कितने का रोजगार कर लेते हो. दुकानदार विक्रम साव ने बताया हजार-1200 रुपये का.
हां, विक्रम ने बताया कि पीएम ने कुछ भी राजनीतिक बातचीत नहीं की. आगे उन्होंने अफसोस या कहिए इस बात का मलाल जाहिर किया कि वह यही गलती कर गए कि कोई सिग्नेचर (पीएम का) नहीं लिए. विक्रम बोले, 'हम एक ठो यही गलती काम किए. कोई सिग्नेचर-उग्नेचर नहीं लिए.'
विक्रम का नाम भी प्रधानमंत्री से सवाल पूछने वालों में दर्ज हो गया है।
प्याज खाते हैं आप?
जवाब भी मिला था-हां, मैं प्याज खाता हूं, दिमाग नहीं खाता बस pic.twitter.com/zP7pVnzVNR
— Ankit Kumar Avasthi (@kaankit) April 19, 2026
आगे आप वीडियो में देखिए कि पीएम कैसे झालमुड़ी की दुकान पर आते हैं, ऑर्डर करते हैं, प्याज के लिए दुकानदार पूछता है, पीएम 10 रुपये देते हैं और बाद में दुकानदार की तारीफ करने के साथ ही महिलाओं के साथ झालमुड़ी बांटकर खाते हैं.
Jhargram, West Bengal: Prime Minister Narendra Modi having Jhalmuri at a local shop pic.twitter.com/AUM76N9rNt
— IANS (@ians_india) April 19, 2026
विक्रम के पिता का नाम उत्तम और माता का नाम सुनीता देवी है. उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री मेरी दुकान में आए, मसाला-मुड़ी खाए, यही बड़ी बात है.
हां, वीडियो के आखिर में देखिए. पीएम बगल में खड़ी एक महिला को झालमुड़ी खिलाने के लिए हाथ पर रखते हैं. वह प्रणाम की मुद्रा में झालमुड़ी लेती हैं और कहती हैं कि प्रसाद है सर. इसके बाद वह झालमुड़ी को अपने सिर पर चढ़ा लेती हैं. इसी तरह आसपास खड़ी महिलाएं पीएम के हाथों झालमुड़ी खाकर काफी खुश दिखीं.
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