Opinion: NDA को सत्ता तो फिर मिल गई, वो दिन कब आएगा जब लोग गर्व से कहेंगे- चलो चलते हैं बिहार

रमाकांत चौधरी I बिहार में नई सरकार बन गई है और अपने नए तेवर के साथ जनता के सरोकारों के लिए काम शुरू हो गया है. क्या नई सरकार का यह नया तेवर बिहार की तस्वीर बदल पाएगा? उम्मीदों की लहरों पर यह महसूस किया जा सकता है कि बिहार बदलाव की राह पर अग्रसर है. हाल के चुनावों में भारी और ऐतिहासिक मतदान ने साफ कर दिया है कि जनता विकास की नई दिशा चाहती है. इस बार 66.91% वोट पड़े - 1951 के पहले चुनाव के बाद यह सबसे ज्यादा है. खास बात यह रही कि गांव-गांव और गली-मोहल्लों में महिलाओं ने रिकॉर्ड संख्या में वोट डालकर लोकतंत्र की अगुआई की. युवा भी बड़ी संख्या में मतदान के लिए बाहर निकले. यह उत्साह बताता है कि बिहार के लोग राजनीति को दिल से जीते हैं और हर वोट को भविष्य का फैसला मानते हैं. अब उम्मीदें बुनियादी ढांचे, पर्यटन, शिक्षा और उद्योग जैसे चार बड़े क्षेत्रों पर टिकी हैं, जो आने वाले वर्षों में बिहार का भविष्य तय करेंगे. जनता ने नई सरकार को इस भरोसे के साथ चुना है कि सड़कें सुधरेंगी, उद्योग लगेंगे, रोजगार बढ़ेगा और शिक्षा-पर्यटन के नए अवसर विकसित होंगे ताकि बदलते बिहार की नई तस्वीर पूरे देश के सामने उभर सके.

बिहार आज भी गरीब कहा जाता है. वजह साफ है - इसने शुरुआत बहुत पीछे से की. जब 2001 में राज्य का विभाजन हुआ तो लगभग सारी बड़ी इंडस्ट्री झारखंड में चली गई. बिहार की GDP में इंडस्ट्री का हिस्सा सिर्फ 4% रह गया था. यह देश में सबसे कम था. हालांकि अब यह बढ़कर 21.5% तक पहुंच गया है. इस उछाल में कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बड़ी भूमिका है फिर भी, बिहार के लिए अब भी अमीर राज्यों के मुकाबले लंबा सफर तय करना बाकी है.

उस दिन का इंतजार कर रहा बिहार

बिहार चाणक्य की धरती है. राजनीतिक समझ यहां की मिट्टी में घुली हुई है और इस बार, सूबे ने इसे फिर साबित किया है. युवाओं और महिलाओं ने बढ़-चढ़कर वोट दिया और प्रचंड बहुमत देकर NDA को सत्ता सौंपी. 200 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनी है. लोगों की उम्मीदें अब पहले से कहीं ज्यादा हैं. लोग चाहते हैं कि 'डबल इंजन' सरकार बिहार को बीमारू की छवि से बाहर निकाले और नए बिहार की कहानी लिखे—जहां विकास हो, उद्योग लगे, रोजगार आए, और लोग गर्व से कहें - 'चलो चलते हैं बिहार, करेंगे कुछ दिनों के लिए विहार.'

हर वोटर की उंगली पर लगी स्याही अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व को रोज याद दिलाती है कि जनता ने भरोसा करके यह भारी जनादेश दिया है. ऐसे में नीतीश सरकार को भी हर तरफ से मेहनत करके उस भरोसे पर खरा उतरना होगा. लोकतंत्र में जनता और सरकार दोनों की बराबर जिम्मेदारी होती है. जनता को भी अपने-अपने क्षेत्र के MLA, MP और मंत्रियों से लगातार विकास की बात करनी होगी. सोशल मीडिया के जमाने में सरकार से जुड़ना और सवाल पूछना आसान भी हो गया है.

अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी जीत के बाद नई सरकार को क्या करना चाहिए? अगले पांच सालों में क्या प्राथमिकताएं हों? और किन मुद्दों पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है?

1. कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना

बिहार की लगभग 55% आबादी खेती पर निर्भर है। ऐसे में अगर खेत-मंडियों की स्थिति नहीं सुधरी, तो विकास की रफ्तार भी सीमित रहेगी। राज्य में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा जरूर है, लेकिन किसानों की आमदनी अब भी राष्ट्रीय औसत से कम है इसलिए जरूरी है कि खेती को सिर्फ उत्पादन तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे व्यापार और प्रोसेसिंग से जोड़ा जाए.

बिहार के पास मखाना, शहद, मक्का, चूड़ा, लीची और सब्जियों की बड़ी क्षमता है. विशेषकर मखाना, जिसे GI टैग मिला है, बिहार को दुनिया के नक्शे पर अलग पहचान देता है. मखाना व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अब भी जिले-स्तर पर व्यापक संगठित Makhana Board, आधुनिक ड्रायर, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट, और ब्लॉक लेवल पर सरकार के तरफ से विशेष ध्यान देना होगा.

मखाने ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नई उड़ान भरी है, और इसके साथ ही बिहार के विकास की कहानी में एक नया अध्याय जुड़ गया है. पूर्णिया से प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की औपचारिक शुरुआत की, जो 100 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि के साथ स्थापित किया गया है. यह बोर्ड न केवल मखाना उद्योग को नया एवं बड़ा संबल देगा, बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था और किसानों की आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा क्योंकि देश के कुल मखाना उत्पादन का लगभग 90 प्रतिशत बिहार में होता है, इसलिए यह कदम सीधे तौर पर प्रदेश के किसानों, स्थानीय उद्योगों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाला माना जा रहा है.

प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न अवसरों पर मखाने को भारतीय सुपरफूड के रूप में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रचारित किया है. उनकी इन कोशिशों के परिणामस्वरूप मखाने की वैश्विक मांग बढ़ी, निर्यात के नए अवसर खुले, और बिहार के उत्पाद को विश्व बाजार में नई पहचान मिली. यह न सिर्फ किसानों के लिए लाभदायक साबित हुआ, बल्कि प्रदेश की आर्थिक प्रगति को तेज गति देने वाला कदम भी है. आज देश और विदेश, दोनों जगह मखाने की मांग निरंतर बढ़ रही है. इसी कारण इसका उत्पादन भी पहले की तुलना में कई गुना बढ़ चुका है. अनुमान है कि वर्तमान में करीब 35 हज़ार हेक्टेयर भूमि पर मखाने की खेती हो रही है, जिससे लगभग 5 हज़ार करोड़ रुपये का विशाल बाज़ार तैयार हो रहा है.

स्पष्ट है कि मखाना उद्योग की यह प्रगति केवल एक कृषि उत्पाद की उन्नति नहीं, बल्कि बिहार के व्यापक आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है—एक ऐसा कदम जो किसानों की आय बढ़ाएगा, रोजगार सृजित करेगा, और बिहार को देश के कृषि मानचित्र पर और अधिक प्रमुखता से स्थापित करेगा.

ऑर्गेनिक खेती के लिए बिहार के कई जिलों में मिट्टी पहले से अनुकूल है. यदि किसानों को सर्टीफिकेशन और बाज़ार की सुविधा मिले, तो वे सीधे प्रिमियम रेट पर बिक्री कर सकते हैं. MSP पर पूरी निर्भरता कम करनी होगी. किसानों को प्रोसेसिंग यूनिट, एग्री-स्टार्टअप्स, किसान उत्पादक संगठन (FPO) और ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ना होगा, ताकि उनकी आय बढ़ सके.

2. बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक्स में सुधार

किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की गति उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से तय होती है. बिहार में पिछले दस सालों में सड़क निर्माण की रफ्तार बढ़ी है, लेकिन अब भी नेटवर्क को मजबूत करने की जरूरत है. राज्य को चार-लेन और छह-लेन हाईवे, ग्रामीण सड़कों की मरम्मत, और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी में तेजी लानी होगी. पूर्वी भारत का हब बनने की क्षमता बिहार में है — क्योंकि यह नेपाल, बंगाल और झारखंड के बीच का केंद्रीय मार्ग है.

दरभंगा एयरपोर्ट ने पहले ही बड़ी छलांग लगाई है. यहां यात्रियों की संख्या हर साल बढ़ रही है. पूर्णिया, गया, भागलपुर और Muzaffarpur को भी घरेलू कनेक्टिविटी और बिज़नेस कॉरिडोर से जोड़ना जरूरी है ताकि विकास की वायर सही दिशा में बाह सके. बिहार गंगा के किनारे बसा हुआ है। देश का राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (Varanasi-Haldia) इसका बड़ा फायदा दे सकता है. जलमार्ग का उपयोग उद्योगों और लॉजिस्टिक्स के खर्च को 40–60% तक कम कर सकता है.

कोलकाता पोर्ट की नजदीकी बिहार के लिए एक बोनस है, लेकिन इसे अभी तक इंडस्ट्री हब बनाने में पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया. अब जरूरत है कि: लॉजिस्टिक पार्क, वेयरहाउसिंग ज़ोन, फ्रेट कॉरिडोर कनेक्शन जैसे कदम तेजी से लागू किए जाएं.

3. शिक्षा और कौशल विकास पर जोर

बिहार की आबादी युवा है—लगभग 58% लोग 25 साल से कम उम्र के हैं लेकिन, समस्या यह है कि राज्य के लाखों छात्र उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं. इससे राज्य का बड़ा आर्थिक नुकसान होता है और प्रतिभा बाहर चली जाती है. बिहार में प्रति लाख आबादी पर कॉलेजों की संख्या अब भी राष्ट्रीय औसत से कम है. ब्लॉक लेवल पर अच्छे स्कूल साथ में प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं के सही निगरानी के साथ क्वालिटी एजुकेशन पर विशेष जोर देना होगा.

सरकार ने नए मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग संस्थान, फार्मेसी कॉलेज, और पॉलिटेक्निक खोलने की दिशा में कदम उठाए हैं, लेकिन यह अभी पर्याप्त नहीं है.

कौशल विकास की बात करें तो बिहार ई-लर्निंग में तेजी से आगे बढ़ सकता है. कुशल युवा कार्यक्रम, PM Kaushal Vikas Yojana जैसे योजनाओं को जिलों तक उतारना होगा. उद्योग की जरूरत के अनुसार ट्रेनिंग देना होगा, ताकि नौकरी के लिए बाहर पलायन कम हो. अगर बिहार रोजगार देने वाला स्टेट बनता है तो यह भारत के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में शामिल हो सकता है.

4. पर्यटन को बढ़ावा देना

बिहार दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और ऐतिहासिक धरोहर केंद्र है. यह बौद्ध, जैन, सिख, हिंदू सभी धर्मों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है. बोधगया, नालंदा, वैशाली, पटना साहिब, विक्रमशिला, सीतामढ़ी, तीर्थयात्रा के मार्ग, मां गंगा की घाटी, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व---ये सब बिहार को पर्यटन की राजधानी बना सकते हैं.

साल 2024 में बिहार में 6.60 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचे. इनमें 6.50 करोड़ (65 लाख) घरेलू पर्यटक और 7.30 लाख विदेशी पर्यटक शामिल थे. यह राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो दिखाती है कि बिहार का पर्यटन क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश-दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. अगर सड़कें, गेस्ट हाउस, ट्रांसपोर्ट और साफ-सफाई में सुधार हो, तो यह संख्या दोगुनी हो सकती है.

रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट और सिख तीर्थों को जोड़कर बिहार के पर्यटन को नई ऊंचाई दी जा सकती है. बिहार में ये चारों सर्किट अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान के कारण बेहद महत्वपूर्ण हैं. रामायण सर्किट में सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा जैसे स्थान शामिल हैं, जो भगवान राम और माता सीता की कथा से जुड़े हुए हैं. बौद्ध सर्किट में विश्व प्रसिद्ध बोधगया आता है, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और आगे चलकर निर्वाण की राह दिखाई. जैन सर्किट में भगवान महावीर से जुड़े पावन स्थल शामिल हैं, जहां उन्होंने संन्यास लिया और अपने उपदेश दिए.

सिख धर्म के लिए पटना साहिब एक अत्यंत पवित्र स्थान है, जहां दसवें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था. इन धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को एक साथ जोड़कर पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा सकता है.

5. उद्योग और निवेश को बढ़ावा देना

बिहार में मजदूर सस्ते हैं. युवा ताकत है. भूमि उपलब्ध है। सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार पूर्वी भारत का यहीं है. फिर भी बिहार में बड़े उद्योग कम हैं. चुनाव के नतीजों के बाद जहां राजनीति शांत होती दिख रही है, वहीं रेलवे स्टेशनों पर फिर से भीड़ बढ़ गई है. पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा और कटिहार जैसे बड़े स्टेशनों पर युवाओं और परिवारों को झोला उठाकर बाहर राज्यों में काम की तलाश में जाते हुए देखा जा रहा है.

लोगों का कहना है कि अगर बिहार में रोजगार की व्यवस्था हो जाए तो उन्हें घर-परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़े. बाहर काम करने में कम वेतन, ज्यादा खर्च और घर पैसे भेजने का दबाव रहता है. नई सरकार से उम्मीद है कि राज्य में उद्योग लगें और रोजगार के अवसर बढ़ें.

बिहार में पलायन की बड़ी वजह यह है कि उद्योग-धंधे बहुत कम हैं. कुछ जगहों पर एथेनॉल प्लांट जरूर लगे हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है. आंकड़ों के अनुसार 15.8% लोग रोजगार के लिए बिहार छोड़ते हैं, जबकि देश का औसत सिर्फ 6.1% है. जब तक बिहार में औद्योगीकरण, सेवाओं का विस्तार, आईटी पार्क, टेक्सटाइल क्लस्टर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और कोल्ड स्टोरेज नहीं बढ़ेंगे, तब तक रोजगार के विकल्प नहीं बनेंगे और पलायन रोकना मुश्किल रहेगा.

बिहार ने इस चुनाव में प्रचंड बहुमत देकर नई NDA सरकार पर मजबूत भरोसा जताया है. अब सरकार की जिम्मेदारी है कि इस भरोसे को बनाए रखे और विकास को हर जिले, हर गांव और हर घर तक ले जाए. लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब सरकार और जनता दोनों मिलकर राज्य को आगे ले जाने का काम करें. यह समय बिहार के लिए निर्णायक है. यदि ये पांच प्राथमिकताएं तय समय सीमा के भीतर पूरी हों—तो बिहार आने वाले पांच साल में देश के सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में शामिल हो सकता है. बिहार बदल रहा है, और अगर इच्छाशक्ति बनी रही—तो आने वाले दिनों में यह बदलाव साफ दिखाई भी देगा. प्रवासी बिहारी और टूरिस्ट्स आशा की किरण से नए बिहार की सुबह का सुर गुनगुना सकते हैं: सरकार और सरोकार! चलो चलते हैं बिहार, करेंगे कुछ दिनों का विहार।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और एक समूह में कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट हैं)