बिहार में भाजपा ने कैसे परखी 'हनुमान' की ताकत? 2005 की कहानी से जुड़े हैं 29 सीटों के तार

NDA Seat Sharing in Bihar: 2020 के बिहार विधानसभा में 134 में से चिराग पासवान की पार्टी केवल एक सीट जीती थी फिर इस बार एनडीए में उसे 29 सीटें कैसे मिल गईं. क्या वो फैक्टर था जिस पर भाजपा को राजी होना पड़ा. क्या चिराग के जरिए भाजपा दलितों को साधना चाहती है या बात कुछ और है? 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 14, 2025, 10:59 AM IST
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की सीटें फाइनल तो हो गईं लेकिन भाजपा के बाद सबसे ज्यादा फायदे में चिराग पासवान ही दिख रहे हैं. हां, क्योंकि दूसरे सहयोगी मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को मन माफिक सीटें नहीं मिलीं. किसी ने शायरी लिखकर दर्द व्यक्त किया तो किसी ने साफ कह दिया कि हो सकता है खामियाजा भुगतना पड़े. ऐसे में सवाल यह है कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 29 सीटें कैसे मिल गईं? खुद को 'मोदी का हनुमान' कहने वाले चिराग पासवान की सियासी ताकत का अंदाजा भाजपा ने कैसे लगाया? क्या दलित वोटों को साधने के लिए ऐसा किया गया? इसका कनेक्शन 2005 से भी जुड़ता है. 

बिहार की आबादी में पासवान 5.31 प्रतिशत हैं जबकि SC कुल 19.65 प्रतिशत हैं. पिछले लोकसभा चुनाव में चिराग की पार्टी ने 5 में से 5 सीटें जीती थीं. 2020 के विधानसभा चुनाव में केवल एक सीट मिली लेकिन थोड़ा और पीछे जाएंगे तो 2005 के विधानसभा चुनाव में चिराग के पिता रामविलास पासवान की अगुआई में पार्टी ने 12.6 प्रतिशत वोट हासिल करते हुए 29 सीटें जीती थीं. संभव है कि मौजूदा माहौल में एससी वोटरों को साधते हुए भाजपा ने यह आंकड़ा 2005 से लिया हो. 

अब बात दलित फैक्टर की

अगर चिराग को 29 सीटें दी गईं तो साफ है भाजपा मानकर चल रही है कि वह क्षमता से अच्छा प्रदर्शन कर रहे और करेंगे. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा का यह फैसला दलितों के बीच उसकी कमजोर स्थिति को देखते हुए लिया गया. यूपी में 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के खराब प्रदर्शन के पीछे दलित वोटों के एक बड़े हिस्से का सपा की तरफ खिसकना माना गया था. एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने एक्सप्रेस से कहा भी कि भाजपा बहुजन समाज पार्टी की कमजोर स्थिति से पैदा हुए गैप का फायदा नहीं उठा सकी थी.  

भाजपा ने उत्तर प्रदेश की तुलना में बिहार में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन 2019 की तुलना में सीट कम रही. हाल में भारत के चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंके जाने और हरियाणा में दलित आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की कथित आत्महत्या से जुड़े विवाद बिहार चुनावों से पहले गठबंधन पर जोर डाल रहे हैं. 

पढ़ें: एनडीए में शेरो-शायरी के दौर के बाद अब महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी

यही वजह थी कि भाजपा ने पिछले साल लोकसभा में लड़ी और जीती गई सीटों की संख्या के आधार पर छोटे सहयोगियों को सीटें आवंटित करने का फॉर्मूला अपनाया. इसके तहत उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) को 6-6 सीटें दी गईं. लोजपा (रामविलास) ने सभी पांच सीटों पर जीत हासिल की थी और उसे 29 सीटें दी गईं.  

पढ़ें: लोकसभा चुनाव में 'वोट चोरी' का मुद्दा उछाल रहे थे राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया

अंदरखाने भाजपा नेता भी मान रहे हैं कि लोजपा (रामविलास) 20 से ज्यादा सीटों की हकदार नहीं थी. सीट बंटवारे को लेकर डील काफी समय से अटकी थी. वजह चिराग थे जो 40 सीटें मांग रहे थे. राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि चिराग ने बिहार में भाजपा की कमजोरी खासकर 2019 के चुनावों की तुलना में लोकसभा में उसकी कम सीटों का बड़ी चतुराई से फायदा उठाया.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

