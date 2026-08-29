न किसी पार्टी की पक्की, न किसी नेता की मुरीद... दुनियाभर में बदल रहा खेल, BJP ने भी शुरू किया 'Mission Gen Z'

सियासत की भाषा बदल रही है और इसका कारण सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, बल्कि Gen Z है. हाल ही में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और झारखंड में परीक्षाओं में गड़बड़ी के बाद, उन्हें स्थगित करवाने, जैसे मुद्दों के बाद उनको लेकर अधिकतर लोगों का नजरिया बदल चुका है. श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में अपने पैर गड़ाए बैठे नेताओं को भी सत्ता से उखाड़कर दुनियाभर की तवज्जों अपनी तरफ की. भारत की राजनीतिक पार्टियां भी अब इस दिशा में काम करना शुरू कर चुकी हैं. भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर पर Gen Z Outreach Programme के लिए विशेष टीम बनाई है.
भाजपा के जरिए बनाई गई Gen Z Outreach Programme टीम में स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े, गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी और छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी समेत अन्य नेता शामिल हैं. इस टीम के जरिए भाजपा युवाओं के साथ सीधा और लगातार संवाद बनाएगी, उनकी चिंताओं और अपेक्षाओं को समझेगी, उन्हें पार्टी की नीतियों व राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ना है. इसके जरिए BJP युवाओं को सिर्फ चुनावी वोटर के तौर पर नहीं, बल्कि एक अलग और महत्वपूर्ण राजनीतिक ग्रुप की शक्ल में देख रही है.
खास बात यह है कि इस पीढ़ी की राजनीतिक सूचना का बड़ा हिस्सा अखबारों या फिर टीवी से नहीं, बल्कि Instagram, YouTube, short videos और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से आता है. इसको भी नजर में रखते हुए भाजपा IT सेल के चीफ दीपक म्हास्के ने Instagram और Gen Z outreach को अपनी डिजिटल स्ट्रैटजी की प्राथमिकताओं में रखा है. 2027 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव इस प्रयोग की पहली बड़ी परीक्षा बन सकते हैं.
जेन जी से जुड़े सवालों और उनके बदलते नजरिए को समझने के लिए हमने वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र शर्मा से खास बातचीत की. करीब चार दशक के पत्रकारिता अनुभव वाले शर्मा कई प्रमुख मीडिया संस्थानों में संपादक की जिम्मेदारी निभा चुके हैं. इस बातचीत में उन्होंने जेन जी के सोचने के तरीके, उनकी प्राथमिकताओं और व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों पर विस्तार से अपनी राय रखी.
सवाल: दुनिया की पार्टियां Gen Z पर इतना जोर क्यों दे रही हैं?
जवाब: भारत समेत दुनियाभर की राजनीतिक पार्टियां Gen Z पर इसलिए जोर दे रही हैं क्योंकि यह एक बहुत बड़ा जनसमूह है. अगर 2029 की बात करें तो यह आबादी का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा हो सकती है. दूसरी बड़ी वजह यह है कि अभी Gen Z में किसी खास राजनीतिक दल के साथ स्पष्ट राजनीतिक जुड़ाव या प्रतिबद्धता दिखाई नहीं देती. ऐसा कोई मजबूत संकेत नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि Gen Z किसी एक खास पार्टी के साथ खड़ी है. इसलिए सभी राजनीतिक दल इस बड़े और खुले हुए वोटर समूह को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं.
सवाल: Instagram और YouTube क्या सचमुच वोट का फैसला प्रभावित कर रहे हैं? हां, तो कैसे?
जवाब: सीधे यह कहना गलत होगा कि ये प्लेटफॉर्म्स चुनावी फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि ये ऐप्स नैरेटिव को बनाने और बिगाड़ने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं. लोगों तक किसी मुद्दे को किस तरह पहुंचाया जाए, किसी घटना को किस नजरिए से देखा जाए और किसी नेता या पार्टी की छवि कैसी बने, इन सब पर सोशल मीडिया का असर पड़ रहा है.
सवाल: क्या Influencers नेताओं से ज्यादा भरोसेमंद बन गए हैं.
जवाब: Influencers भी अपने हिसाब नैरेटिव बनाने का काम करते हैं. हर किसी का अपना एक तरफ झुकाव होने के चलते उनकी एक अलग तरह की ऑडियंस भी होती है.
सवाल: बांग्लादेश और नेपाल के Gen Z आंदोलनों से राजनीतिक दलों ने क्या सीखा?
जवाब: भारत की Gen Z की तुलना बांग्लादेश और नेपाल की Gen Z से सीधे नहीं की जा सकती, क्योंकि वहां परिस्थितियां अलग थीं, लेकिन दिल्ली में जो हुआ और जिस तरह Gen Alpha भी अपनी आवाज उठा रही है, उससे राजनीतिक दलों की जड़ें जरूर हिली हैं. इससे सरकारों को फिर से जरूरी मुद्दों की तरफ लौटना पड़ रहा है. पिछले काफी अरसे से शिक्षा पर बात नहीं हो रही थी, लेकिन अब युवाओं ने सरकार को इस तरफ सोचने पर मजबूर कर दिया है. साथ ही पार्टियों के यह संदेश दे दिया है कि वास्तविक मुद्दों को नजरअंदाज करके राजनीति नहीं की जा सकती.
सवाल: Gen Z के सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? नौकरी, परीक्षा, शिक्षा, AI, महंगाई या पहचान?
जवाब: इन सबके पीछे अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा छिपा हुआ है तो वह शिक्षा और बेरोजगारी है, जिसमें भ्रष्टाचार एक तरह से छिपा हुआ मुद्दा है. युवा सिर्फ नौकरी की बात नहीं कर रहा, वह ऐसी व्यवस्था चाहता है जिसमें शिक्षा और रोजगार के अवसर पारदर्शी तरीके से मिलें और भ्रष्टाचार या अनियमितताओं की वजह से उसके अवसर न छिनें.
सवाल: क्या Gen Z को स्थायी वोट बैंक बनाया जा सकता है या यह पीढ़ी मुद्दों के आधार पर हर चुनाव में फैसला करती है?
जवाब: Gen Z मुद्दों के आधार पर फैसला करेगी. इसे किसी एक राजनीतिक दल का स्थायी वोट बैंक मानकर नहीं चला जा सकता. इसकी राजनीतिक पसंद इस बात पर निर्भर करेगी कि उस समय उसके सामने कौन से मुद्दे हैं और कौन-सा राजनीतिक दल उन मुद्दों पर क्या जवाब और समाधान दे रहा है.
सवाल: 2027 के यूपी चुनावों में पहली बार वोट करने वाले युवाओं की भूमिका कितनी निर्णायक होगी?
जवाब: अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनावों में Gen Z की भूमिका बहुत ज्यादा निर्णायक रहने वाली है. मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में लगभग हर पार्टी के पास अपना एक स्थायी वोट आधार है, लेकिन चुनावी राजनीति में अपनी सामाजिक और राजनीतिक पहुंच का विस्तार करना लगातार जरूरी होता है. ऐसे में Gen Z सबसे बड़ा और अपेक्षाकृत खुला वोटर समूह है, जिसे अपने साथ जोड़ा जा सकता है. यही वजह है कि राजनीतिक दल इस पीढ़ी को अपने समर्थन आधार में शामिल करने और अपनी राजनीतिक छतरी का विस्तार करने की कोशिश में जुटे हैं.
विदेशों में भी Gen Z के राजनीतिक रुझान अब सिर्फ चर्चा का विषय नहीं, बल्कि कई देशों में चुनावी राजनीति को प्रभावित करने वाली ताकत बन चुके हैं. युवा मतदाता पारंपरिक दलों और नेताओं से अलग मुद्दों, विचारों और अपने भविष्य को ध्यान में रखकर फैसले ले रहे हैं. इसे समझने के लिए हम नेपाल, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के उदाहरण देखेंगे, जहां Gen Z की राजनीतिक भागीदारी और उनकी बदलती प्राथमिकताओं ने राजनीति का रुख प्रभावित किया है.
इस जनरेशन को अपनी तरफ खींचने के लिए पहले ही कई देशों ने प्रयोग शुरू कर दिए हैं. सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं. अमेरिका में होने वाले 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में देश की दोनों मुख्य पार्टियों (डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन) ने इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को अपने कैंपेन का हिस्सा बनाया. 2025 में अमेरिकी वेबसाइट 'Wired' पर पब्लिश हुई एक रिसर्च के मुताबिक पार्टियों ने बहुत से ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ा जिन्हें बड़ी तादाद में युवा फॉलो करते हैं. रिसर्च में पाया गया कि राजनीतिक क्रिएटर्स को फॉलो करने से लोगों की राजनीतिक जानकारी और सोच पर असर पड़ा. कुछ मामलों में इसका असर लोगों की पार्टी पसंद और वोट के फैसले पर भी देखा गया. हालांकि हार या फिर जीत सिर्फ इस फैसले पर निर्भर नहीं करती.
2024 के ब्रिटिश चुनाव से पहले मुख्य पार्टी 'लेबर' ने भी इन्फ्लुएंसर्स को युवाओं तक पहुंचने का रास्ता बनाया. लेबर पार्टी ने खास तौर पर छोटे कंटेंट क्रिएटर्स को अपने साथ जोड़ा. 'द गार्जियन' में 2024 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक लेबर पार्टी ने इस काम की जिम्मेदारी के लिए अलग से एक व्यक्ति रखा था. जबकि दूसरी तरफ 'रिफॉर्म UK' पार्टी के नेता नाइजल फराज ने भी TikTok और Podcasts की मदद से युवाओं को साधने की कोशिश की. चुनाव के दौरान फराज के TikTok वीडियो को दूसरे बड़े नेताओं के मुकाबले काफी ज्यादा व्यूज भी मिले. हालांकि ज्यादा व्यूज मिलने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि चुनाव में उन्हें वोट भी ज्यादा पड़े.
फ्रांस की मुख्य पार्टी नेशनल रैली के नेता जॉर्डन बर्डेला ने टिकटॉक को युवाओं तक पहुंचने का बड़ा जरिया बनाया. 2024 में पब्लिश हुई Le Monde की रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन बर्डेला ने ना सिर्फ अपने भाषणों के वीडियो डाले, बल्कि गेमिंग, रिएक्शन और कई बार हल्के-फुल्के वीडियोज भी पोस्ट किए. 2024 के यूरोपियन चुनाव में 'नेशनल रेली' को युवा वोटर्स के बीच मजबूत समर्थन भी हासिल हुआ था.
EPJ Data Science की एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में हुए 2025 के चुनावों में TikTok ने बड़ा रोल अदा किया. खास तौर पर AfD और Die Linke जैसी पार्टियां TikTok पर काफी एक्टिव नजर आईं. चुनाव से पहले नेताओं के 25 हजार से ज्यादा TikTok वीडियो का अध्ययन किया गया. इसमें पाया गया कि गुस्से और नेगेटिविटी वाले वीडियो को ज्यादा लोगों ने देखा और उन पर ज्यादा कमेंट्स भी किए. इसका फायदा खास तौर पर राजनीतिक रूप से ज्यादा कट्टर पार्टियों को मिला.
इंडोनेशिया में 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में प्रबोवो सुबिआंतो की टीम ने भी युवाओं तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया और दिलचस्प मीम्स का इस्तेमाल किया. प्रबोवो की एक मजेदार और दोस्ताना छवि बनाई गई, जिसे सोशल मीडिया पर 'Gemoy' कहा गया. इस तरह उन्हें एक सख्त नेता के बजाय युवाओं के बीच ज्यादा सहज और मजेदार अंदाज में पेश किया गया. प्रबोवो चुनाव जीत गए और युवा वोटरों का समर्थन उनकी जीत में अहम रहा. - सोर्स: ScienceDirect (2025), Fulcrum (2024)